20వేల ఎకరాల్లో వీఈఆర్ - నాలుగు జిల్లాల్లో భూసేకరణకు ప్రణాళికలు

గ్రేటర్‌ విశాఖ ఎకనమిక్‌ జోన్‌కు వడివడిగా అడుగులు - ఆర్థిక రాజధానిగా విశాఖను తీర్చిదిద్దడానికి కూటమి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు

Economic Zone in Greater Visakha
Economic Zone in Greater Visakha (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:54 AM IST

Greater Visakhapatnam Economic Zone with 20000 Acres: దాదాపు 20,000 ఎకరాలతో గ్రేటర్‌ విశాఖ ఎకనమిక్‌ జోన్‌ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. నీతి ఆయోగ్‌ వీఈఆర్‌ (Visakhapatnam Economic Region) ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. 2047 నాటికి ట్రిలియన్‌ డాలర్లకు చేరుకునేలా లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. దీనికి మంత్రి లోకేశ్‌ ఆదేశాలతో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.

మంత్రి లోకేశ్‌ ఆదేశాలతో ప్రణాళికలు సిద్ధం: గ్రేటర్‌ విశాఖ ఎకనమిక్‌ జోన్‌కు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇటీవల విశాఖ పర్యటనలో మంత్రి లోకేశ్‌ విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి జిల్లాలను కలిపి ఎకనమిక్‌ జోన్‌గా చేయాలని తెలిపారు. నాలుగు జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఆదేశాలివ్వడంతో 20వేల ఎకరాల భూసేకరణకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. విశాఖలో 3,000 నుంచి 5,000 ఎకరాలు, మిగిలిన మూడు జిల్లాల నుంచి 15,000 ఎకరాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భూములను సేకరించాలని చూస్తున్నారు. ఇవి జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం అయ్యేలా మౌలిక వసతులు ఎలా అభివృద్ధి చేయాలనేదానిపై ప్రణాళికలకు సిద్ధమవుతున్నారు.

20వేల ఎకరాల్లో వీఈఆర్ - నాలుగు జిల్లాల్లో భూసేకరణకు ప్రణాళికలు (ETV)

ఆర్థిక రాజధానిగా విశాఖ: విశాఖను దేశంలోనే ఒక ముఖ్యమైన ఆర్థికకేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యమే ఎకనమిక్‌ జోన్‌కు శ్రీకారం చుట్టింది. విశాఖ ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ పేరుతో ఓ ప్రాజెక్టును నీతి ఆయోగ్‌ తీసుకొచ్చింది. ఇందులో విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యంతో కలిపి మొత్తం 8 జిల్లాలుంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంత జీడీపీ 49 బిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉంది. 2032 నాటికి 120 బిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలని వీఈఆర్‌ ప్రాజెక్టులో లక్ష్యంగా పెట్టారు. 2032 నాటికి ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా 20లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా.

ఆర్థిక రాజధానిగా విశాఖను తీర్చిదిద్దడానికి కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రత్యేక ప్రణాళికలు చేస్తోంది. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే సిఫి డేటాసెంటర్‌ భూమిపూజకు విశాఖ వచ్చిన మంత్రి లోకేశ్‌ ‘2047 నాటికి రాష్ట్రాన్ని 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా అభివృద్ధి చేయాలంటే గ్రేటర్‌ విశాఖ జోన్‌ ఆర్థిక అభివృద్ధి ఒక ట్రిలియన్‌ డాలర్లకు చేరుకోవాలని లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు తెలిపారు.

గ్రేటర్‌ విశాఖ ఎకనమిక్‌ జోన్‌ అభివృద్ధికి నీతి ఆయోగ్‌ ఏడు ప్రధాన అంశాలపై దృష్టి సారించింది. పోర్టుల ద్వారా వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, ఐటీ హబ్‌లు, ఇన్నోవేషన్‌ సెంటర్లు అభివృద్ధి చేయడం, ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్‌ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయంపై దృష్టిపెట్టడం, పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం, పెరుగుతున్న జనాభాకు తగ్గట్టు ఆరోగ్య సదుపాయాల కల్పన, మౌలిక వసతుల ప్రణాళిక, నగరం, పట్టణాల అభివృద్ధి, రోడ్లు, రైల్వే, పోర్టుల్లాంటి మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించింది.

