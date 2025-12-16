వరుణుడు ముఖం చాటేశాడు - చినుకు రాలక ఎండుతున్న పంటలు
కళ్లెదుటే 2 వేల ఎకరాల వ్యధ - అక్కాయిపాలెం ఎత్తిపోతలే ఏకైక దిక్కు
2000 Acres of Crops Drying Up in Chirala: ఆకాశం వైపు చూస్తే మబ్బులు రావు, భూమి వైపు చూస్తే తడి లేదు. కళ్లెదుటే పచ్చని పంట ఎండుతుంటే ఆ రైతన్న గుండె తరుక్కుపోతోంది. పెట్టుబడి కోసం తెచ్చిన అప్పులు కళ్లముందు కదలాడుతుంటే, చేతికి రావాల్సిన పంట పశువుల పాలవుతోంది. ఇది బాపట్ల జిల్లా చీరాల నియోజకవర్గ రైతుల దయనీయ స్థితి. వరుణుడి కరుణ కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాతల ఆవేదన ఇది. సాగునీరు పక్కనే ఉన్నా, తమ పొలాలకు పారించుకోలేక నిస్సహాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వేలాది మంది రైతుల కన్నీటి గాథ ఇది.
రెండు వేల ఎకరాల్లో దయనీయ స్థితి: చీరాల నియోజకవర్గంలోని వేటపాలెం మండలం పాపాయిపాలెం, చీరాల మండలం కీర్తివారిపాలెం ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం కరువు కోరల్లో చిక్కుకున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో సుమారు రెండు వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు భూములు ఉన్నాయి. ఇక్కడి రైతులు ప్రధానంగా వరి, మినుము, వేరుశెనగ, మొక్కజొన్న వంటి పంటలను సాగు చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ సాగునీటి వనరులు సరిగా లేకపోవడంతో పూర్తిగా వర్షంపైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. ఏటా వరుణ దేవుడి కరుణ కటాక్షాలు ఉంటేనే పంట ఇంటికి వస్తుంది. లేదంటే ఆ పంట పశువుల మేతకు మాత్రమే పనికొస్తుంది.
మొంథా తుపాను మిగిల్చిన నిరాశ: ఈ ఏడాది సీజన్ ఆరంభంలో వచ్చిన మొంథా తుపాను రైతుల గుండెల్లో కాస్త ఆశలు చిగురింపజేసింది. తుపాను ప్రభావంతో వర్షాలు పడటంతో రైతులు ఉత్సాహంగా సాగు మొదలుపెట్టారు. అప్పులు చేసి మరీ విత్తనాలు వేశారు. ఎరువులు చల్లారు. కానీ తుపాను వెళ్లిన తర్వాత వరుణుడు పూర్తిగా ముఖం చాటేశాడు. ఫలితంగా ఈ ప్రాంతాల్లో సాగుచేసిన పంటలు ఎండిపోయే దశకు చేరాయి. గత నెలన్నర రోజులుగా ఈ ప్రాంతంలో వాన చినుకు కూడా పడలేదు. దీంతో పొట్ట దశకు, పూత దశకు వచ్చిన పంటలు నీళ్లు లేక ఎండిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి.
"మా ప్రాంతంలో పరిస్థితి చూస్తుంటే అతివృష్టి, అనావృష్టిలా ఉంది. అక్కాయిపాలెం ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా మాగాణి భూములకు మాత్రమే నీళ్లు వస్తున్నాయి. మా మెట్ట భూములు 2000 ఎకరాలు ఎండిపోతున్నాయి. మినుము, మొక్కజొన్న, వేరుశెనగ వేస్తే అన్నీ ఎండిపోతున్నాయి. ఈసారి ఈశాన్య రుతుపవనాలు లేక పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. ఉన్న కాలువలు పగిలిపోయాయి. బైపాస్ దగ్గర నుంచి పైప్లైన్ వేసి ఈ స్కీమ్ను సరిచేస్తే.. మా ఏరియా మొత్తానికి నీళ్లు వస్తాయి. అప్పుడు పంటలకు ఇబ్బందే ఉండదు. అక్కాయిపాలెం, కీర్తివారిపాలెం, పాపాయిపాలెం రైతులకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది." - బాధిత రైతులు
అప్పుల ఊబిలో అన్నదాత: వర్షం లేకపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయారు. ఇప్పటివరకు ఎకరానికి సుమారు రూ. 40 వేలకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టారు. పంట చేతికి రాకపోతే ఆ డబ్బంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరే అవుతుంది. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా కష్టపడినా ఫలితం దక్కడం లేదని రైతులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వమే తమను ఆదుకుని, నష్టపరిహారం ఇప్పించాలని వేడుకుంటున్నారు.
అక్కాయిపాలెం ఎత్తిపోతలే ఏకైక మార్గం: ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం తమ కళ్ల ముందే ఉందని రైతులు చెబుతున్నారు. ఎగువ ప్రాంతంలోని పొలాలకు ప్రస్తుతం 'అక్కాయిపాలెం ఎత్తిపోతల పథకం' ద్వారా సాగునీరు అందుతోంది. అయితే ఈ కాలువ ద్వారా కేవలం ఎగువ భూములకే నీరు వెళ్తోంది. దిగువన ఉన్న మెట్ట భూములకు నీరు రావడం లేదు. అక్కాయిపాలెం ఎత్తిపోతల పథకం కింద ఉన్న ఈ 2000 ఎకరాల మెట్ట భూములకు నీరు అందించడానికి ఒకటే మార్గం ఉంది.
బైపాస్ దగ్గర నుంచి పైప్లైన్ వేసి, ఈ స్కీమ్ను పొడిగిస్తే పాపాయిపాలెం, కీర్తివారిపాలెం, రామాపురం, అంకిత్వారిపాలెం వంటి గ్రామాలన్నింటికీ నీరు అందుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న కాలువలు పగిలిపోయి, నీరు వృథాగా పోతోందని, కొత్తపేట వద్ద ఇళ్ల మధ్యలోకి నీరు వెళ్తోందని రైతులు చెబుతున్నారు. కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నీరు ఉన్నా, తమ పొలాలకు తెచ్చుకోలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అధికారులూ స్పందించండి: తమ గోడును అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోవాలని రైతులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కేవలం రెండు రోజులు నీళ్లు ఇస్తే చాలు, తమ పంటలు బతుకుతాయని ప్రాధేయపడుతున్నారు. ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆధునీకరించి, పైప్లైన్ ద్వారా నీటిని మళ్లిస్తే ఈ ప్రాంతం సస్యశ్యామలం అవుతుందని చెబుతున్నారు. లేదంటే పదేళ్లుగా జరుగుతున్న నష్టమే ఈసారి కూడా పునరావృతం అవుతుందని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
"మాకు నీళ్లు అందేలా చేయడానికి మా శక్తిమేర ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ మా వల్ల కావడం లేదు. అధికారులు దయచేసి మాకు నీళ్లు ఇస్తే చాలు. కనీసం ఒక్కసారి తడి ఇచ్చినా మా పంటలు బతుకుతాయి. పాపాయిపాలెం గ్రామం ఎప్పుడూ వర్షం మీదనే ఆధారపడి ఉంది. పంపు ఉంది కానీ.. చివరి భూములకు నీళ్లు నెట్టలేకపోతోంది. దయచేసి కనీసం రెండు రోజులైనా నీళ్లు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం." - స్థానిక రైతు
