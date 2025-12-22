ETV Bharat / state

రైఫిల్‌ షూటింగ్‌లో మహేశ్​ సత్తా - ఒలింపిక్స్ లక్ష్యంగా ముందడుగు!

ఏషియన్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో పతకాలు - వరల్డ్‌ యూనివర్సిటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో పసిడి పతకం - ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్‌లో రజతం - ఎస్‌జీఎఫ్‌ రాష్ట్ర స్థాయి అండర్‌- 17లో కాంస్యం

Rifle Shooting Champion Mahesh
Rifle Shooting Champion Mahesh (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Rifle Shooting Champion Mahesh : పాశ్చాత్య పోకడలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో కొంతమంది యువతీయువకులు తమ లక్ష్యంపై స్పష్టంగా ఉన్నారు. తాము అనుకున్నది సాధించడం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులకే కాకుండా రాష్ట్రం, దేశానికి సైతం పేరు తీసుకు వచ్చేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో విజయవాడకు చెందిన ఓ యువకుడు తన ప్రతిభతో అందరి దృష్టినీ ఆకట్టుకుంటున్నాడు. తన అసాధారణ ప్రతిభా పాటవాలను ప్రదర్శిస్తూ అందరి నుంచి ప్రశంసలను పొందుతున్నాడు. అలాగే కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన వెంకట యామిని కూచిపూడిలో రాణిస్తోంది. వారి గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

రాష్ట్ర జట్టులో స్థానం : విజయవాడ నగరంలోని పోస్టల్‌ కాలనీలో మద్దినేని రామకృష్ణ, మంజుల దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వీరి కుమారుడే ఉమా మహేశ్​ (20). ఈ యువకుడు రైఫిల్‌ షూటింగ్‌లో సత్తా చాటుతున్నాడు. ప్రస్తుతం కేఎల్‌ యూనివర్సిటీలో ఇంజినీరింగ్‌ ఫైనల్‌ ఇయర్‌ చదువుతున్నాడు. ఈ నెల 3వ తేదీ నుంచి 11 వరకు జైపుర్‌ (రాజస్థాన్‌)లో జరిగిన ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్‌లో పోటీపడి రైఫిల్‌ షూటింగ్‌లో రజత పతకం సాధించాడు. 2017లో ఇతని షూటింగ్‌ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు. ఎస్‌జీఎఫ్‌ రాష్ట్ర స్థాయి అండర్‌- 17 పోటీల్లో తన ప్రతిభను చాటి కాంస్య పతకాన్ని సాధించి, రాష్ట్ర జట్టులో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు.

కోచ్‌ సుబ్రహ్మణ్యం మార్గదర్శకత్వంలో : అనంతరం గుంటూరులోని ది ఇండియన్‌ అకాడమీ ఆఫ్‌ షూటింగ్‌ స్పోర్ట్స్‌లో క్రీడా విభాగంలో పని చేస్తున్న కోచ్‌ సుబ్రహ్మణ్యం వద్ద మహేశ్ చేరాడు. ఆరు నెలల పాటు తండ్రి రోజూ అతన్ని గుంటూరు తీసుకెళ్లి శిక్షణ కేంద్రం వద్ద దించి తిరిగి మళ్లీ రాత్రి 10 గంటలకు తీసుకొచ్చేవారు. ప్రస్తుతం భారత సీనియర్‌ జట్టులో కొనసాగుతున్నాడు. అంతేకాకుండా విజయవాడ నగరపాలక సంస్థకు స్వచ్ఛ నిర్వేక్షణ్‌ కార్యక్రమానికి ‘బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌’గా కూడా కొనసాగుతున్నాడు. 2028 లాస్‌ ఏంజల్స్‌లో జరిగిన ఒలింపిక్స్‌లో దేశానికి పతకం అందించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నాడు ఉమా మహేష్‌.

మహేశ్​ కైవసం చేసుకున్న పతకాలు : 2022లో జర్మనీలో జరిగిన జూనియర్‌ వరల్డ్‌ కప్‌ పోటీల్లో పసిడి పతకం సాధించాడు. 2023లో దక్షిణ కొరియాలో జూనియర్‌ వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌లో కాంస్యం, అదే ఏడాది దక్షిణ కొరియాలో జరిగిన ఏషియన్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పసిడి, రజత పతకాలు సంపాదించుకున్నాడు. 2024లో ఇండోనేషియాలో జరిగిన ఏషియన్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో ఒక పసిడి, ఒక రజతం పతకాలు, 2024 స్పెయిన్‌లో జరిగిన వరల్డ్‌ కప్‌లో వ్యక్తిగత, మిక్స్‌డ్‌ విభాగాల్లో రెండు పసిడి పతకాలు పొందాడు. 2024 దిల్లీలో వరల్డ్‌ యూనివర్సిటీ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో పసిడి పతకాన్ని సాధించాడు. అలాగే మూడేళ్ల పాటు బెంగళూరు, అసోం, జైపుర్‌లో జరిగిన ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్‌లో ఒక పసిడి, రెండు రజత పతకాలు కైవసం చేసుకున్నాడు. 2024 హరియాణా రాష్ట్రం కురుక్షేత్రలో జరిగిన ఆలిండియా అంతర్‌ విశ్వ విద్యాలయాల షూటింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో కూడా మహేశ్​కి పసిడి పతకం దక్కింది.

Kuchipudi Dancer Venkata Yamini: పాశ్చాత్య పోకడలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో సంప్రదాయ కళలు మరుగున పడకుండా కూచిపూడిలో రాణిస్తోంది ఆ యువ నాట్యకారిణి యామిని. ఓ వైపు చదువులో ప్రతిభ చూపిస్తూనే మరోవైపు కళారంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకుంటోంది. ఇప్పటివరకు 100కు పైగానే ప్రదర్శనలు ఇచ్చి 50కిపైగా అవార్డులు, పురస్కారాలు దక్కించుకుంది. అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ తల్లిదండ్రులు, గురువులకు మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది యామిని.

64 కళల్లో ఒకటైన నృత్యం అంటే ఈ అమ్మాయికి చిన్నప్పటి నుంచి అమితమైన ప్రేమ. ఆహార్యం, అభినయం, వాచకం కలగలిపి లయబద్ధంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ నృత్యం చేసి ఎన్నో అవార్డులు, ప్రశంసాపత్రాలు, బహుమతులు అందుకుంది. అంతేకాదు తాను చదివిన పాఠశాల, కళాశాలల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో ఈమె నృత్యం కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అన్నట్లు రాటు తేలింది. తల్లిదండ్రులు, గురువుల ప్రోత్సాహంతో రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో తనకంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

