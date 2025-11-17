ETV Bharat / state

అయ్యప్ప భక్తులకు శుభవార్త - ఏపీ నుంచి శబరిమలకు 20 స్పెషల్ ట్రైన్స్​

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Sabarimala Special Trains To Visakha To Kollam: కార్తీకమాసం అందులోనూ అయ్యప్పస్వాముల ఇరుముళ్ల సమయం కావడంతో రైళ్లలో రద్దీ అనేది తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి శబరి మలకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసింది. విశాఖపట్నం - కొల్లం మధ్య 20 ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.

ఈ నెల 19 నుంచి ప్రారంభం: అందుకుగాను రేపటి నుంచి వచ్చే ఏడాది జనవరి 21వరకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తాయని ఈ సందర్భంగా తెలిపింది. ఈనెల 18 నుంచి ప్రతి మంగళవారం విశాఖ - కొల్లంకు 08539 నెంబర్​తో ప్రత్యేక రైలు నడుస్తుందని సీపీఆర్వో శ్రీధర్ తెలిపారు. ఈ నెల 19 నుంచి ప్రతి బుధవారం కొల్లం- విశాఖకు 08540 నెంబర్​తో ప్రత్యేక రైలు నడుస్తుందని తెలిపారు.

స్లీపర్ బోగీలతో ప్రత్యేక రైళ్లు: అదే విధంగా రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడ, నెల్లూరు, రేణిగుంట మీదుగా ఈ రైళ్లు వెళ్తాయని తెలిపారు. 2 ఏసీ, 3ఏసీ, స్లీపర్ బోగీలతో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తాయని వెల్లడించారు. ప్రత్యేక రైళ్లలో ముందస్తు టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించామని ఐఆర్​సీటీసీ వెబ్సైట్​లో టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకోవచ్చని శబరిమల వెళ్లే భక్తులు వినియోగించుకోవాలని రైల్వే అధికారులు ఈ సందర్భంగా కోరారు.

