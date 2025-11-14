వయస్సు రెండున్నరేళ్లు - సూపర్ మెమరీతో అదరగొడుతున్న క్రితి
పీడియాట్రిక్ టేబుల్లోని 118 ఎలిమెంట్స్ను చెప్పిన క్రితి - ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లోనూ స్థానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 2:01 PM IST
Two Years Old Baby Kriti Creates Records in Vijayawada : ఇంకా బడిలోకే అడుగుపెట్టని ఈ చిన్నారి అప్పుడే ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లోనూ చోటు సంపాదించింది. పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం అన్నట్లుగా తన అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో అదరగొడుతోంది. కేవలం రెండున్నరేళ్ల వయస్సున్న చిన్నారి తన అద్భుత ప్రతిభతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. వివిధ రకాల పక్షులు, జంతువుల పేర్లతో పాటు పీడియాట్రిక్ టేబుల్లోని ఎలిమెంట్స్ సైతం అలవోకగా చెప్పేస్తోంది. ఈ చిన్నారి పేరు క్రితి. పాప వయస్సు రెండున్నరేళ్లు. అమోఘమైన జ్ఞాపకశక్తితో అందర్ని ఆశ్చర్య పరుస్తుంది. ఏదైనా ఒక్కసారి చెబితే చాలు ఇట్టే పట్టేస్తుంది. ఈ చిన్నారి గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
విజయవాడ నగరంలోని పీ అండ్ టీ కాలనీకి చెందిన వైద్యులు అన్నె జైకృష్ణ, స్వాతి దంపతులు కుమార్తె క్రితి. ఓ రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు తండ్రి జైకృష్ణ నాలుగు ఎలిమెంట్స్ (మూలకాలు) పేర్లు చెప్పారు. క్రితి తిరిగి వాటిని ఠక్కున చెప్పేసింది. దాంతో తండ్రి ఆశ్చర్యపోయాడు. తర్వాత 30 ఎలిమెంట్స్ చెప్పగా వాటిని సైతం అలవోకగా పలికేసింది. అప్పుడే ఆ చిన్నారిలోని జ్ఞాపకశక్తిని తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. ఈ చిన్నారి క్రితి పాటలు పాడుతుంది. అలాగే కష్టతరమైన పద్యాలు, శ్లోకాలను తడబడకుండా చెప్పేస్తుంది. దాంతో నాయనమ్మ ఫణిరాజ్యలక్ష్మి, తాతయ్య భోగి మల్లేశ్వరరావులు కూడా జంతువులు, పక్షులు, నంబర్లు గల కార్డులు గుర్తించేలా శిక్షణ ఇచ్చారు.
కష్టమైనవి అలవోకగా చెప్పేస్తున్న క్రితి : ఇంటర్ చదివే విద్యార్థులకు సైతం కష్టతరమయ్యే పీడియాట్రికల్ టేబుల్ వరుస క్రమంలో చెప్పేస్తోంది. ఇంకా స్కూల్లో కూడా అడుగుపెట్టలేని క్రితి తన జ్ఞాపకశక్తితో అందర్నీ అబ్బురపరుస్తోంది. భక్తి గీతాలు, అన్నమయ్య కీర్తనలతో అలరిస్తోంది. పీడియాట్రిక్ టేబుల్లోని 118 ఎలిమెంట్స్ (రసాయన శాస్త్రంలోని మూలకాలు)ను క్రితి అలవోకగా చెప్పి ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్లో ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లోనూ స్థానం సంపాదించింది. అంతే కాదు ఆసియా దేశాలు, రాజధానుల పేర్లు, దేశంలోని రాష్ట్రాలు, రాజధానుల పేర్లను చెప్పేస్తోంది.
అంతే కాదండీ ఫ్రూట్స్, నంబర్లు, జంతువులు, పక్షులు ఇలా అన్నింటినీ చెప్పేస్తుంది. ఆ కార్డుల్లో ఇంచుమించు ఒకే పోలిక కలిగిన పక్షులను సైతం ఈజీగా గుర్తిస్తుంది. దీనంతటికి కారణం క్రితి చేతికి సెల్ ఫోన్ని ఇవ్వకపోవడమే అంటున్నారు తల్లిదండ్రులు. మరి ప్రతి ఒక్క చిన్నారి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఫోన్ ఇవ్వకుండా రోజూ కొంత సమయం వారితో గడిపితే పిల్లల్లోని ప్రతిభను గుర్తించవచ్చు. ఎందులో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారో, గుర్తించి ఆ దిశగా సాధన చేయిస్తే ఆ పిల్లలు ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు అనేందుకు ఈ చిన్నారి క్రితినే ఒక నిదర్శనం.
స్విమ్మింగ్లో రాణిస్తున్న చిన్నారులు - ఐదేళ్లకే ప్రపంచ రికార్డు !
చిన్నారి చిచ్చర ‘పరుగు’ - మారథాన్లలో ఎనిమిదేళ్ల జీవన తన్య ప్రతిభ