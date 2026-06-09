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మిస్టరీ వీడని రెండేళ్ల చిన్నారి అదృశ్యం - ఆచూకీ కోసం రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న పోలీసులు

మూడు రోజులైనా కనిపించని ‍చిన్నారి జాడ - కన్నీరు మున్నీరవుతున్న తల్లిదండ్రులు - చిన్నారిని కాపాడాలని అధికారులను వేడుకుంటున్న తల్లిదండ్రులు

2 Years old Child Missing In kakinada District
2 Years old Child Missing In kakinada District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:58 AM IST

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Child Missing In Ch Agraharam At kakinada District: కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ సీహెచ్ ఆగ్రహారం గ్రామంలో అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి జాడ కానరాలేదు. కేవలం 30 నిమిషాల వ్యవధిలోనే కనిపించకుండా పోయిన చిన్నారి మూడు రోజులుగా ఎక్కడుందో ఆచూకీ దొరకలేదు.

కొండలు గుట్టలు ఎక్కి జల్లెడపడుతున్నా అన్ని కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకా మిస్టరీ వీడలేదు. కుమార్తె కోసం తల్లిదండ్రులు తల్లడిల్లుతున్నారు. మా బిడ్డను మాకు అప్పగించే బాధ్యత మీదే బాబూ అంటూ పోలీసులు, అధికారులు, మీడియా ప్రతినిధులను వేడుకుంటున్న తీరు అందర్నీ కలచివేస్తోంది.

కేవలం అరగంట వ్యవధిలోనే: కేవలం 30 నిమిషాల వ్యవధిలోనే చిన్నారి అదృశ్యం కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. శనివారం ఉదయం 11 గంటల 15నిమిషాల సమయంలో తోటలో పని చేయించేందుకు తండ్రి గణేష్ వెళ్తుండగా చిన్నారని అతని వెంట వెళ్లింది. అరగంట తర్వాత మరోవ్యక్తితో కలిసి ద్విచక్రవాహనంపై చిన్నారిని తీసుకువచ్చి తోటలో ఇంటి వద్ద తల్లికి అప్పగించి తిరిగి వెళ్లాడు. తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో నాన్నా నాన్న అంటూ చిన్నారి మారాం చేసింది. తల్లి భవానీ వద్ద ఉంటుందని భావించిన గణేష్ అక్కడి నుంచి మళ్లీ తోటలోకి వెళ్లిపోయాడు. ఈ సమయంలో చిన్నారి తండ్రి కోసం ఇంటికి అనుకుని ఉన్న మార్గంలో నుంచి పరుగులు తీసింది. వెంట కుక్క కూడా వెళ్లింది.

కాసేపటికి చిన్నారి కొండవాగు వద్ద ఉందని ఓ వ్యక్తి ద్వారా సమాచారం అందుకోవడం, తండ్రికి విషయం తెలియడం అంతా కలిసి వెతికినా ఫలితం దక్కలేదు. ఇదంతా కేవలం 30-40 వ్యవధిలోనే జరిగిందని తల్లిచెబుతుండగా రెండేళ్ల చిన్నారి కేవలం అరగంట సమయంలో ఎంతదూరం వెళ్లగలదు. తోటకు చుట్టూ ఇనుప కంచె దాటుకుని వెళ్లగలదా, కొండ ఎక్కగలదా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రక్షణ కంచె వద్ద చిన్నారి, కుక్క వెంట్రుకలు కనిపించాయని తల్లి చెబుతున్నారు. తమది ప్రేమ వివాహమని, ఇటీవల కారు విషయంలో వివాదం జరిగిందని, అది మినహా తమకు ఎవరితోనూ విభేదాలు లేవని వారు చెబుతున్నారు.

ఆచూకీకి రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న పోలీసులు: చిన్నారి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారు. తెల్లవారుజాము వరకు కొండప్రాంతం, తోట పరిసరాల్లో జల్లెడపట్టారు. సోమవారం తీవ్రమైన ఎండ ఉన్నా కొండలెక్కి గాలించారు. డ్రోన్ల సహాయంతో గాలిస్తున్నారు. అటవీ, ఏఎన్ఎస్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, రెవెన్యూ తదితర శాఖల అధికారులు పాప ఆచూకీ కోసం వెతుకుతున్నారు. చిన్నారిని క్షేమంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించాలని తాపత్రయపడుతున్నారు. పరిసర గ్రామాలకు చెందిన సుమారు 50 మంది కూడా బాలిక ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.

చిన్నారి జాడ తెలిపిన వారికి రూ. లక్ష బహుమతి: మూడు రోజులుగా చిన్నారి ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేశారా? ఒకవేళ చేస్తే ఎందుకు చేసి ఉంటారు? లేదా ఎవరివద్ద అయినా సురక్షితంగా ఉందా? లేకపోతే ప్రమాదానికి గురైందా? అనే సందిగ్ధ పరిస్థి,తి నెలకొంది. చిన్నారితో పాటు ఉన్న పెంపుడు కుక్క పరిస్థితి ఏమిటి, ఇలా అన్ని కోణాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ చెప్పిన వారికి రూ. లక్ష బహుమతి ఇస్తామని పోలీస్ శాఖ ఈ సందర్భంగా ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా వారి వివరాలు సైతం గోప్యంగా ఉంచుతామని వెల్లడించింది.

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