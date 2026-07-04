పెళ్లింట విషాదం - ప్రాణం తీసిన కొబ్బరిబొండం
పెళ్లి చేసుకుని తిరిగి వస్తుండగా ద్విచక్రవాహనం, కంటెయినర్ను ఢీకొట్టిన కారు - బ్రేక్-క్లచ్ మధ్య ఇరుక్కున్న కొబ్బరిబొండం - అక్కడికక్కడే ఇద్దరు ఇద్దరు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 4:41 PM IST
2 People Died in a Road Accident on The Vijayawada Bypass: కొడుకు పెళ్లి సందడిగా చేసుకుని తిరిగి ఇంటికి వెళ్తుండగా జరిగిన ప్రమాదంలో తండ్రి మృతి చెందాడు. ఆస్పత్రికి వెళ్లి వైద్యం చేయించుకుని కుమారుడు ఇంటికివ వెళ్తున్న వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జక్కంపూడి పరిధి విజయవాడ బైపాస్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మరణించారు. పురోహితుడితో పాటు మరో వ్యక్తి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. దీంతో వారి కుటుంబాల్లో విషాదం నిండింది.
రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన దువ్వూరి హరిప్రసాద్(52) పురోహితుడు. గురువారం హైదరాబాద్లో పెళ్లికుమార్తె ఇంటివద్ద హరిప్రసాద్ చిన్న కుమారుడి వివాహం జరిగింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరారు. కుటుంబసభ్యులు ఒక కారులో వస్తుండగా, హరిప్రసాద్ ఆయన బంధువు, వెనుక సీట్లో పూజసామగ్రితో మరో కారులో రాజమహేంద్రవరం వెళ్తున్నారు. విజయవాడ సమీపంలోని నల్లగుంట వద్ద ఆయన బంధువు కారు దిగిపోయారు.
కారు అదుపు తప్పింది - ప్రాణం పోయింది: అతడు దిగిపోయాక గొల్లపూడి బైపాస్ రోడ్డు సమీపంలో కారు అదుపు తప్పి ద్విచక్రవాహనాన్ని, అక్కడే ఆగి ఉన్న కంటెయినర్ను ఢీ కొట్టింది. ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీ కొట్టినప్పుడు కారు వెనకసీట్లో ఉన్న కొబ్బరిబొండం ఎగిరివచ్చి కారు బ్రేక్, క్లచ్ మధ్య ఇరుక్కోవడంతో కారు అదుపు కాలేదని, అందుకే కంటెయినర్ను ఢీ కొట్టి ఉండవచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో కారు నడుపుతున్న హరిప్రసాద్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
శిరస్త్రాణం ప్రాణాలు కాపాడింది: విజయవాడ రాజీవ్నగర్కు చెందిన సూరిబోయిన గురవయ్య (60) మార్కాపురం జిల్లా చందశ్రేఖరపురం మండలం బోయమడుగుల వీఆర్ఏ గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో శుక్రవారం వైద్యం చేయించుకున్నారు. అక్కడి నుంచి తన కుమారుడు హరికృష్ణ ద్విచక్రవాహనంపై విజయవాడ బయలుదేరారు. వాహనం వెనకాల గురవయ్య కూర్చున్నారు. కారు ఢీ కొట్టగానే గురవయ్య ఎగిరి రోడ్డు మీద పడి అక్కడి కక్కడే మృతి చెందారు. కుమారుడు శిరస్త్రాణం ధరించడంతో గాయాలతో బయటపడ్డాడు.
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