ప్రైవేటు బస్సులో 2.750 కిలోల బంగారం చోరీ - ఆ డాబా దగ్గర ఏం జరుగుతోంది?
డోన్ సమీపంలో ప్రైవేటు బస్సులో 2కిలోల బంగారం చోరీ - అనంతపురం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సులో చోరీ - శుక్రవారం రాత్రి డాబా దగ్గర బస్సు ఆపినప్పుడు చోరీ జరిగినట్లు గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:50 PM IST
2 kg of Gold Stolen from Private Bus in Nandyal District : నంద్యాల జిల్లా డోన్ జాతీయ రహదారిలోని డాబా దగ్గర ప్రైవేటు బస్సులో భారీ చోరీ జరిగింది. హైదరాబాద్ వైపు వెళుతున్న ప్రైవేట్ బస్సులో సుమారు 2.750 కేజీల బంగారం చోరీ జరిగిందని బాధితుడు మోతిలాల్ తెలిపారు. శుక్రవారం రాత్రి 12 గంటల సమయంలో డాబా దగ్గర బస్సు ఆపినప్పుడు చోరీ జరిగిందని పోలీసులకు బాధితుడు ఫిర్యాదు చేశారు.
బస్సు జడ్చర్ల దాటక బంగారు అపహరణకు గురైనట్లు గుర్తించిన బాధితుడు, మధ్యాహ్నం డోన్ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో ఇక్కడ రెండు సార్లు వెండి చోరీ జరిగింది. ఈ డాబా వద్ద ఈ ఘటనతో కలిపి మొత్తం మూడుసార్లు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్లో చోరీలు జరగడం పలు అనుమానాలకు దారి తీస్తుంది. దీని వెనక ఏదో ఒక ముఠా ఉన్నట్లు పోలీసులకు అనుమానిస్తున్నారు.
తూర్పులో థార్ గ్యాంగ్? : మరో ఘటనలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరం పోలీసుస్టేషన్ పరిధి బ్రిడ్జ్కౌంటీలోని రెండు ఇళ్లల్లో చోరీలు జరిగాయి. సుమారు 147 గ్రాముల బంగారం, 3 కిలోల వెండి చోరీ జరిగింది. సంఘటనా స్థలాన్ని ఉత్తర మండల డీఎస్పీ సీహెచ్.జీవన పరిశీలించారు. సీఐ ఎస్.ప్రసన్న వీరయ్యగౌడ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బి-36లోని 203 నంబరు ఫ్లాట్లో నివసిస్తున్న దుర్గా రవికాంత్ స్నేహితుల ఇంట్లో శుభకార్యానికి, ఆ తర్వాత అత్తగారి ఆరోగ్యం బాగోలేదని ఈనెల 16న ఊరు వెళ్లారు. 18న ఇంటికొచ్చేసరికి ప్రధాన ద్వారం, బీరువా కబోర్డు బద్దలు కొట్టి ఉన్నట్లు గమనించారు. 123 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, రెండు కిలోల వెండి వస్తువులు చోరీ జరిగినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఇదే ప్రాంతంలో ఓ విల్లాలో ఉంటున్న వట్టూరి శ్యామ్ప్రసాద్ భార్యతో కలిసి హైదరాబాద్లో బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారు. తలుపులు బద్దలు కొట్టి ఉన్నాయని పక్కింటి వారు చెప్పడంతో గురువారం మధ్యాహ్నం వచ్చి చూశారు. ఇల్లు, బీరువాలోని వస్తువులు చెల్లాచెదరుగా పడి ఉండటాన్ని గమనించారు. 24 గ్రాముల బంగారు, 1,100 గ్రాముల వెండి వస్తువులు, రూ.90 వేల నగదు అపహరణకు గురైనట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీఐ ప్రసన్న వీరయ్యగౌడ్, ఎస్సై జి.వి.వి.సత్యనారాయణ కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఉత్తరాదికి చెందిన థార్ గ్యాంగ్ ఈ చోరీలకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
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