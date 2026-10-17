రాష్ట్రంలో 2.07 లక్షల విద్యార్థుల డ్రాప్అవుట్లు - మరి వీరంతా ఎక్కడికెళ్తున్నట్టు?
School Dropouts Rising In Telangana : తెలంగాణలో సుమారు 2.05 లక్షల విద్యార్థుల లెక్క తేలడం లేదు. అయితే ఈ విద్యార్థుల ప్రస్తుత స్థితిపై అధికారుల వద్దే సరైనా వివరాలు లేవు.
Published : October 17, 2026 at 11:10 AM IST
School Dropouts Rising In Telangana : రాష్ట్రంలో గత విద్యా సంవత్సరంలో (2025-26) ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న 2.07 లక్షల మంది విద్యార్థుల లెక్కలు తేలడం లేదు. పాఠశాలల్లో సరైనా పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో విద్యార్థులు వేరే స్కూల్కు మారారా, పదో తరగతి పాసైయ్యారా, ఫెయిల్ అయ్యారా లేదా చదువు మానేసారా అనే వివరాలు తెలియడం లేదు. యూనిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా కేంద్ర విద్యా శాఖకు కచ్చితమైన సమాచారాన్ని సమర్పించాలి. దీంతో పాఠశాలలు ఈ లెక్కలను తేల్చే పనిలో ఉన్నాయి. చదువు మానేసిన వారితోపాటు కొన్ని వేల మంది నకిలీ విద్యార్థులు ఈ జాబితాలో ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది.
2.07 లక్షల మంది పేర్లు డ్రాప్బాక్స్లో
ఒక విద్యార్థి టీసీ తీసుకొని గానీ, తీసుకోకుండా గానీ పాఠశాలను విడిచిపెడితే, ప్రిన్సిపల్లు అటువంటి విద్యార్థుల పేర్లను పాఠశాల రిజిస్టర్ నుంచి తొలగిస్తారు. వారు ఆ పేర్లను పోర్టల్లోని డ్రాప్బాక్స్లో ఉంచుతారు. ఆ విద్యార్థులు ఇతర పాఠశాలల్లో చేరితే, పాఠశాల యాజమాన్యం వారిని తీసుకుంటుంది. అప్పుడు డ్రాప్బాక్స్లోని సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. విద్యా సంవత్సరం (2026-27) ప్రారంభమై నాలుగు నెలలు గడిచినా 2.07 లక్షల మంది పేర్ల జాబితా ఇప్పటికీ డ్రాప్బాక్స్లోనే ఉండటం గమనార్హం. అన్ని పేర్లు డ్రాప్బాక్స్లోనే ఎందుకు ఉన్నాయని పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
విద్యాశాఖ దృష్టి
ఆ విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందిన పాఠశాలలు లేదా జూనియర్ కళాశాలలు వారి పేర్లను డ్రాప్బాక్స్ నుంచి తీసేయాలి. వారు ఆ పేర్లను తీసుకోవడం లేదని ప్రధానోపాధ్యాయులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలను క్లియర్ చేసి, ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యను మరో నెలలోగా కేంద్రానికి సమర్పించడంపై విద్యాశాఖ దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని 73,054 మంది, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లోని 1,34,680 మంది విద్యార్థుల పేర్లు డ్రాప్బాక్స్లో ఇంకా ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం విద్యార్థులలో 1,27,306 మంది ‘క్యూర్ పరిధిలోని హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు చెందినవారే ఉన్నారు. గత ఏడాది రాష్ట్రంలో 1-10 తరగతుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య సుమారు 58 లక్షలు ఉంది.
ప్రధాన కారణాలు ఇవే
- పదిలో ఉత్తీర్ణులైన వారిలో కొందరు పాలిటెక్నిక్లు, ఐటీఐలు, ఇతర కోర్సులలో చేరుతున్నారు. ఆ కళాశాలలు యూడైస్ జాబితాలో లేవు. దీని కారణంగా 35-40 వేల మంది పేర్లు డ్రాప్బాక్స్లో ఉండిపోయాయి.
- అలాగే పది మార్కులు సాధించని వారి సంఖ్య 10 వేల వరకు ఉంది. ఆ సంఖ్య యూడైస్లో చేర్చలేదు.
- కొంతమంది విద్యార్థులు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు. అలాంటి వారి సంఖ్య 20 వేల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
- వివిధ కారణాలతో కొన్ని వేల మంది చదువు మానేస్తున్నారు. వారిలో ఎంతమంది ఇంకా అలానే ఉన్నారో తెలియాల్సి ఉంది.
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