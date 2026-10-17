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రాష్ట్రంలో 2.07 లక్షల విద్యార్థుల డ్రాప్​అవుట్లు - మరి వీరంతా ఎక్కడికెళ్తున్నట్టు?

School Dropouts Rising In Telangana : తెలంగాణలో సుమారు 2.05 లక్షల విద్యార్థుల లెక్క తేలడం లేదు. అయితే ఈ విద్యార్థుల ప్రస్తుత స్థితిపై అధికారుల వద్దే సరైనా వివరాలు లేవు.

2 lakh above students drop out in Telangana
రాష్ట్రంలో 2.07 లక్షల విద్యార్థుల డ్రాప్​అవుట్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2026 at 11:10 AM IST

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School Dropouts Rising In Telangana : రాష్ట్రంలో గత విద్యా సంవత్సరంలో (2025-26) ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న 2.07 లక్షల మంది విద్యార్థుల లెక్కలు తేలడం లేదు. పాఠశాలల్లో సరైనా పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో విద్యార్థులు వేరే స్కూల్​కు మారారా, పదో తరగతి పాసైయ్యారా, ఫెయిల్​ అయ్యారా లేదా చదువు మానేసారా అనే వివరాలు తెలియడం లేదు. యూనిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్​ ద్వారా కేంద్ర విద్యా శాఖకు కచ్చితమైన సమాచారాన్ని సమర్పించాలి. దీంతో పాఠశాలలు ఈ లెక్కలను తేల్చే పనిలో ఉన్నాయి. చదువు మానేసిన వారితోపాటు కొన్ని వేల మంది నకిలీ విద్యార్థులు ఈ జాబితాలో ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది.

2.07 లక్షల మంది పేర్లు డ్రాప్​బాక్స్​లో

ఒక విద్యార్థి టీసీ తీసుకొని గానీ, తీసుకోకుండా గానీ పాఠశాలను విడిచిపెడితే, ప్రిన్సిపల్‌లు అటువంటి విద్యార్థుల పేర్లను పాఠశాల రిజిస్టర్ నుంచి తొలగిస్తారు. వారు ఆ పేర్లను పోర్టల్‌లోని డ్రాప్‌బాక్స్‌లో ఉంచుతారు. ఆ విద్యార్థులు ఇతర పాఠశాలల్లో చేరితే, పాఠశాల యాజమాన్యం వారిని తీసుకుంటుంది. అప్పుడు డ్రాప్‌బాక్స్‌లోని సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. విద్యా సంవత్సరం (2026-27) ప్రారంభమై నాలుగు నెలలు గడిచినా 2.07 లక్షల మంది పేర్ల జాబితా ఇప్పటికీ డ్రాప్‌బాక్స్‌లోనే ఉండటం గమనార్హం. అన్ని పేర్లు డ్రాప్‌బాక్స్‌లోనే ఎందుకు ఉన్నాయని పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

విద్యాశాఖ దృష్టి

ఆ విద్యార్థులు ప్రవేశం పొందిన పాఠశాలలు లేదా జూనియర్ కళాశాలలు వారి పేర్లను డ్రాప్‌బాక్స్ నుంచి తీసేయాలి. వారు ఆ పేర్లను తీసుకోవడం లేదని ప్రధానోపాధ్యాయులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఈ జాబితాలను క్లియర్ చేసి, ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యను మరో నెలలోగా కేంద్రానికి సమర్పించడంపై విద్యాశాఖ దృష్టి సారించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని 73,054 మంది, ప్రైవేట్​ పాఠశాలల్లోని 1,34,680 మంది విద్యార్థుల పేర్లు డ్రాప్​బాక్స్​లో ఇంకా ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం విద్యార్థులలో 1,27,306 మంది ‘క్యూర్​ పరిధిలోని హైదరాబాద్, మేడ్చల్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాలకు చెందినవారే ఉన్నారు. గత ఏడాది రాష్ట్రంలో 1-10 తరగతుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య సుమారు 58 లక్షలు ఉంది.

ప్రధాన కారణాలు ఇవే

  • పదిలో ఉత్తీర్ణులైన వారిలో కొందరు పాలిటెక్నిక్‌లు, ఐటీఐలు, ఇతర కోర్సులలో చేరుతున్నారు. ఆ కళాశాలలు యూడైస్​ జాబితాలో లేవు. దీని కారణంగా 35-40 వేల మంది పేర్లు డ్రాప్‌బాక్స్‌లో ఉండిపోయాయి.
  • అలాగే పది మార్కులు సాధించని వారి సంఖ్య 10 వేల వరకు ఉంది. ఆ సంఖ్య యూడైస్​లో చేర్చలేదు.
  • కొంతమంది విద్యార్థులు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తున్నారు. అలాంటి వారి సంఖ్య 20 వేల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
  • వివిధ కారణాలతో కొన్ని వేల మంది చదువు మానేస్తున్నారు. వారిలో ఎంతమంది ఇంకా అలానే ఉన్నారో తెలియాల్సి ఉంది.

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