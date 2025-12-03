పల్నాడు జిల్లాలో 'స్క్రబ్ టైఫస్' కలకలం - ఇద్దరు మృతి
పల్నాడు జిల్లాలో స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి లక్షణాలతో ఇద్దరు మృతి - నెలరోజుల వ్యవధిలో జర్వం, ఒంటినొప్పులతో ఆస్పత్రిలో చేరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 4:02 PM IST
2 Died in Palnadu District Due Scrub Typhus Symptoms : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధి హడలెత్తిస్తుంది. ఇప్పటికే విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి మండలం మెట్టపల్లికి చెందిన ఓ మహిళ ఈ వ్యాధి లక్షణాలతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నెల్లూరు జిల్లాలో 4 స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఉమ్మడి చిత్తూరు, కడప, మన్యం జిల్లాల్లోనూ కేసులు నమోదయ్యాయి.
పల్నాడు జిల్లాలో స్క్రబ్ టైఫస్ కీటకం లక్షణాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గంలో స్క్రబ్ టైఫస్ లక్షణాలతో ఇద్దరు మృతి చెందగా మరో మహిళ ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతోంది. నెలరోజుల వ్యవధిలో జర్వం, ఒంటినొప్పులతో ఆస్పత్రిలో చేరి ఇద్దరు మృతి చెందడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అలాగే రాజుపాలెం మండలం కొత్తూరులో స్క్రబ్ టైఫస్ లక్షణాలతో సాలమ్మ (72) అనే వృద్ధురాలు ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతోంది.
విద్యార్థిని మృతి : రాజుపాలెం మండలం ఆర్ఆర్ సెంటర్కు చెందిన నాగమ్మ (62), ముప్పాళ్ల మండలం రుద్రవరం గ్రామానికి చెందిన ఇంటర్ విద్యార్థిని జ్యోతి మృతి చెందారు. వైద్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విద్యార్థినికి చిన్న కీటకం కాటేసింది. తొలుత జ్వరం, ఒంటినొప్పులు వచ్చాయి. జీర్ణకోశ సమస్యలు తలెత్తాయి. సాధారణ జ్వరం, అనారోగ్య సమస్య అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రాణాంతకంగా మారింది. జ్వరం ప్రబలిన వారం రోజుల తర్వాత కీటకం కాటేసిన జాడ గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన పరీక్షలో వెల్లడైంది. అప్పటికే నష్టం జరిగిపోయి ఇంటర్ విద్యార్థిని మృత్యువాత పడింది. నల్లిని పోలిన చిన్న కీటకం స్క్రబ్ టైఫస్. గత కొన్నేళ్లుగా జిల్లాలో తన ఉనికిని చాటుకుంటూనే ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీని బారినపడి ఇబ్బంది పడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అంటువ్యాధి కాదు : స్క్రబ్ టైఫస్ కాటుతో సోకే బ్యాక్టీరియా ప్రభావాన్ని గుర్తించేందుకు గుంటూరు సమగ్రాసుపత్రిలో ప్రయోగశాల ఉందని జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ రవి తెలిపారు. అనుమానిత లక్షణాలున్న వారి రక్త నమునాలు పంపితే నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తారన్నారు. ఇది మనుషుల నుంచి మనుషులకు వ్యాపించదని వివరించారు. నిర్ధారణ నుంచి చికిత్స వరకు జిల్లాలోని ప్రభుత్వ వైద్యశాలల్లో ఔషధాలు, సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు. వ్యక్తిగత, పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించడం ద్వారా స్క్రబ్ టైఫస్ దరిచేరకుండా చూసుకోవచ్చన్నారు.
తీవ్రత పెరగక ముందే చికిత్స అందించండి - స్క్రబ్టైఫస్పై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
సీఎం ఆదేశాలు : స్క్రబ్ టైఫస్ వ్యాధిపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని, తీవ్రత పెరగకముందే చికిత్స అందించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ఈ కేసుల నమోదుపై వైద్యారోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్తో మంగళవారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఆయన సమీక్షించారు. ఇటీవల విజయనగరం జిల్లాలో ఈ వ్యాధి బారిన పడి రాజేశ్వరి అనే మహిళ మృతి చెందిన తరహా ఘటనలు మరెక్కడా జరగకుండా చూడాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. కీటకాలు కుట్టడం వల్ల చనిపోయే పరిస్థితి రాకుండా చూడాలని ప్రమాదాన్ని ఎలా కట్టడి చేయాలో ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా వివరించాలని సూచించారు.
పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండాలి : రాజేశ్వరిని చిగ్గర్మైట్ అనే కీటకం కుట్టిందని, ర్యాపిడ్ పరీక్షలో స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్గా తేలిందని సీఎంకు సౌరభ్గౌర్ వివరించారు. ఇది అంటువ్యాధి కాదని, ఈ కీటకం కుడితే శరీరంపై దద్దుర్లు, పుండ్లు ఏర్పడతాయని, అధిక జ్వరం, చలి, తీవ్ర తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు కనిపిస్తాయని తెలిపారు. సకాలంలో చికిత్స అందిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదని వివరించారు. పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండేలా చూడాలని కీటకాలు కుట్టిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించేలా అవగాహన కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
