SIR తుది జాబితాలో 2.43 కోట్ల మంది - తగ్గనున్న 69 లక్షల ఓట్లు!
Special Intensive Revision in Telangana : వచ్చే నెల నవంబరు 9న ప్రకటించే తుది జాబితాలో 2.43 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండనున్నారు. నోటీసులు అందుకున్న వారిపై విచారణ సాగుతోంది.
Published : October 8, 2026 at 7:49 AM IST
Special Intensive Revision in Telangana : తెలంగాణలో నవంబరు 9న ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించే తుది జాబితాలో 2,43,23,059 మందికి చోటు లభించనుంది. నోటీసులు అందుకున్న మరో 21,64,654 మంది ఓటర్లపై క్షేత్ర స్థాయిలో విచారణ కొనసాగుతోంది. దీంతోపాటు ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటరు నమోదు కోసం వచ్చిన మరో 4.50 లక్షల దరఖాస్తులపైనా విచారణ చేపట్టాల్సిన ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఈ రెండు కలిపి మొత్తం 26.14 లక్షల మంది ఓటర్లపై విచారణ పూర్తయితే నవంబరు 9న తుది జాబితాలో చోటు దక్కే ఓటర్లపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
నేరుగా ఓటర్ల తుది జాబితాలో
ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో కీలకంగా మారిన అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులు గడువు బుధవారంతో ముగిసింది. కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు ఎలాంటి అవకాశం లేకపోవడంతో తుది జాబితాపై అధికారులు ఓ అంచనాకు వచ్చారు. సర్ ముసాయిదా జాబితా అనంతరం 1,71,99,536 మంది ఓటర్ల వివరాల్లో ఎలాంటి అభ్యంతరాలు, లోపాలు లేకపోవడంతో వారిని నేరుగా ఓటర్ల తుది జాబితాలో చేర్చారు. మరో 93 లక్షల మందికి అన్-మ్యాపింగ్, అనామలీస్ కారణాలతో నోటీసులు జారీ చేశారు. వారిలో ఇప్పటి వరకు 71,23,526 మంది ఓటర్ల వివరాలపై సంతృప్తి పొందడంతో తుది జాబితాలోకి అర్హత సాధించారు. మొత్తం మీద బుధవారం వరకు 2,43,23,059 మంది తుది జాబితాతో ఉన్నారు.
ఆ ఓట్లు పోయినట్లే
రాష్ట్రంలో సర్ షెడ్యూల్కు ముందు 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉండగా ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సమర్పణ అనంతరం ఆ సంఖ్య 2,64,87,213 మందికి పడిపోయింది. 2.64 కోట్ల మంది మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాకు అర్హత సాధించారు. చిరునామాలో లేకపోవడం, మృతి చెందడం, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లడం, డూప్లికేట్(ఏఎస్డీడీ) వంటి కారణాలతో మిగతా 73,39,235 మంది ఓట్లను ఎన్నికల సంఘం తొలగించింది. కొత్త ఓటర్ల కోసం ఫారం-6 ద్వారా ఆశించిన స్థాయిలో అప్లికేషన్లు రాలేదు. ప్రస్తుతం విచారణ దశలో ఉన్న 26.14 లక్షల ఓట్లు, తుది జాబితాకు చేరిన 2.43 కోట్లతో కలిపి మొత్తం 2.69 కోట్ల వరకు ఓటర్ల జాబితా చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాత ఓటర్ల జాబితాతో పోల్చితే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ద్వారా రాష్ట్రంలో మొత్తం మీద 69 లక్షల వరకు ఓట్లు తగ్గిపోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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