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హైదరాబాద్​లో మరో భారీ చోరీకి పాల్పడిన నేపాలీ ముఠా - కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాల అపహరణ

గచ్చిబౌలి హిల్ రిడ్జ్ విల్లాలో ఉంటున్న వ్యాపారి ఇంట్లో చోరీ - సుమారు కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాలు ఎత్తుకెళ్లిన నేపాల్ ముఠా - ఇంట్లో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు

1kg Gold theft at villa in Gachibowli
1kg Gold theft at villa in Gachibowli (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 9:20 AM IST

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1kg Gold theft at villa in Gachibowli : హైదరాబాద్‌ గచ్చిబౌలి పరిధిలోని విల్లాలో భారీ చోరీ జరిగింది. గచ్చిబౌలి హిల్ రిడ్జ్ విల్లాలో ఉంటున్న వ్యాపారి ఇంట్లో సుమారు కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాలను నేపాలీ ముఠా అపహరించింది. ఇంట్లో పని చేసే నేపాల్‌ దంపతులు ప్రధాన అనుమానితులుగా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. వ్యాపారి నెల క్రితమే నేపాల్‌ దంపతులను పనిలో పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం.

వ్యాపారి కుటుంబం ఇటీవల ముంబయి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి నేపాలీ దంపతులు కనిపించలేదు. అయితే ఎక్కడా ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టినట్లు ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేకపోవడంతో వారు చెప్పకుండా వెళ్లిపోయారని వ్యాపార వేత్త భావించాడు. తర్వాత పూజ గదిలో విగ్రహానికి ఉన్న బంగారు గొలుసుతో పాటు ఇంట్లోని మరికొన్ని ఆభరణాలు మాయమైనట్లు ఆలస్యంగా గుర్తించారు. ఈ మేరకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రస్తుతం నిందితుల కోసం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.

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గచ్చిబౌలిలో ఓ విల్లాలో భారీ చోరీ
GOLD THEFT IN GACHIBOWLI HOUSE
1KG GOLD THEFT IN GACHIBOWLI

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