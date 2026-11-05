యంగ్ అండ్ డైనమిక్ - 19 ఏళ్లలోనే ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ ప్రారంభించిన హైదరాబాద్ యువకుడు
Student lunched Engineering Consultancy : హైదరాబాద్కి చెందిన 19 ఏళ్ల విద్యార్థి సఫ్వాల్ అలీఖాన్ బహ్రెయిన్లో ఓ ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించారు. ఫైనాన్షియల్ హార్బర్ ఈస్ట్ టవర్లో తన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
Published : November 5, 2026 at 5:34 PM IST
మాసబ్ట్యాంక్ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న 19 ఏళ్ల విద్యార్థి సఫ్వాల్ అలీఖాన్ బహ్రెయిన్లో ఓ ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించారు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి హైదరాబాద్ యువకుడిగా నిలిచారు. హైదరాబాద్లో ఎంతో ఖరీదైన ప్రాంతం ఫైనాన్షియల్ హార్బర్ ఈస్ట్ టవర్లో తన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సౌదీ అరేబియాలోని హిటాచీ కంపెనీ, దమ్మన్లోని హెచ్వీడీసీ కార్యాలయం డిజైన్లను సఫ్వాన్ రూపొందించారు.
తండ్రి ప్రోత్సాహంతోనే కన్సల్టెన్సీ ప్రారంభం
మలక్పేట్లో తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడు, చెల్లితో కలిసి నివసించే సఫ్వాన్ పదో తరగతిలోనే తండ్రి మహ్మద్ సాదుతుల్లా ఖాన్ ప్రోత్సాహించారు. తమ ఇంటికి సమీపంలో ఎస్ఏకే (సాక్) ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ పేరుతో 2023లో కన్సల్టెన్సీ ప్రారంభించారు. ఈ మూడేళ్లలోనే 200 కంపెనీలు, భవనాలు, ఆసుపత్రులకు డిజైన్లు అందించారు.
ఆధ్యాపకుల సలహాలు, సూచనలు
పాలిటెక్నిక్లో చేరిన కొద్దిరోజులకే తాను ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించానని అధ్యాపకులకు తెలిపారు. భవనాల ప్లానింగ్ను రూపొందించినా నిర్మాణశైలి విభిన్నంగా ఉండాలన్న భావనతో ఆర్కిటెక్చర్ పాఠాలను సొంతంగా నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత అధ్యయనాలు చేశారు. తాను రూపొందించిన ప్లాన్లు, ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్లను అధ్యాపకులు, ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కె.చంద్రశేఖర్కు చూపించి సలహాలు, సూచనలు తీసుకునేవారు. ఇలా ఓ వైపు చదువుకుంటూనే ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ పనులు చూసుకుంటున్నారు.
ఈ ఏడాది మే నెలలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ కోర్సు పూర్తికావడంతో తన తండ్రికి సౌదీ అరేబియా, ఒమన్, బహ్రెయిన్ దేశాల్లో ఉన్న పరిచయాలతో ప్రైవేటు సంస్థలకు డిజైన్లు పంపించడం మొదలు పెట్టారు. 2 నెలలకే ఆరు సంస్థల ప్రతినిధులు ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్లను ఆమోదించారు. దీంతో బహ్రెయిన్లో కార్యాలయం ప్రారంభించారు.
పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో సీటుతోనే
తన తండ్రి సాదతుల్లా ప్రోత్సాహంతోనే ఈ గుర్తింపు లభించిందని సఫ్వాన్ అలీఖాన్ తెలిపారు. పాతబస్తీలో నివసిస్తున్నప్పుడు తన తండ్రి ఒమన్లోని ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆ తర్వాత తన తమ్ముడు, సఫ్వాన్ ఇద్దరూ అక్కడే జన్మించారు. ఆరో తరగతి వరకు ఒమన్లోనే చదివినా తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్లీ పాతబస్తీకి తిరిగి వచ్చారు. తొమ్మిది వరకు మలక్పేట్లోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో, పదో తరగతి నూర్ఖాన్బజార్లో చదువుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మాసబ్ట్యాంక్ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్లో సీటు వచ్చింది.
సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సాక్
దీంతో తన జీవితం తొలి మలుపు తిరిగింది. ఎస్ఏకే ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీని స్థాపించాక ఇతర నగరాలు, సౌదీ అరేబియాలోని సంస్థల ప్రతినిధులు సంప్రదింపులు ప్రారంభించారు. తండ్రి, సోదరుడిని సభ్యులుగా చేసి ఆరు నెలల క్రితం సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. బహ్రెయిన్లో ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు వచ్చినా తొలి ప్రాధాన్యం హైదరాబాద్ ప్రాజెక్టులకే అవకాశం ఇస్తానని సఫ్వాన్ అలీఖాన్ అంటున్నారు.
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