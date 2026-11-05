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యంగ్​ అండ్​ డైనమిక్​ - 19 ఏళ్లలోనే ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీ ప్రారంభించిన హైదరాబాద్​ యువకుడు

Student lunched Engineering Consultancy : హైదరాబాద్​కి చెందిన 19 ఏళ్ల విద్యార్థి సఫ్వాల్​ అలీఖాన్ బహ్రెయిన్​లో ఓ ఇంజినీరింగ్​ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించారు. ఫైనాన్షియల్​ హార్బర్​ ఈస్ట్​ టవర్​లో తన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

Student lunched Engineering Consultancy
బహ్రెయిన్​లో ఇంజినీరింగ్​ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించిన హైదరాబాద్​ విద్యార్థి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2026 at 5:34 PM IST

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మాసబ్​ట్యాంక్​ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలో సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ చదువుతున్న 19 ఏళ్ల విద్యార్థి సఫ్వాల్​ అలీఖాన్ బహ్రెయిన్​లో ఓ ఇంజినీరింగ్​ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించారు. ఈ ఘనత సాధించిన తొలి హైదరాబాద్ యువకుడిగా నిలిచారు. హైదరాబాద్​లో ఎంతో ఖరీదైన ప్రాంతం ఫైనాన్షియల్​ హార్బర్​ ఈస్ట్​ టవర్​లో తన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సౌదీ అరేబియాలోని హిటాచీ కంపెనీ, దమ్మన్​లోని హెచ్​వీడీసీ కార్యాలయం డిజైన్లను సఫ్వాన్​ రూపొందించారు. ​

తండ్రి ప్రోత్సాహంతోనే కన్సల్టెన్సీ ప్రారంభం

మలక్​పేట్​లో తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడు, చెల్లితో కలిసి నివసించే సఫ్వాన్​ పదో తరగతిలోనే తండ్రి మహ్మద్ సాదుతుల్లా ఖాన్​ ప్రోత్సాహించారు. తమ ఇంటికి సమీపంలో ఎస్​ఏకే (సాక్​) ఇంజినీరింగ్​ అండ్​ ఆర్కిటెక్చర్​ పేరుతో 2023లో కన్సల్టెన్సీ ప్రారంభించారు. ఈ మూడేళ్లలోనే 200 కంపెనీలు, భవనాలు, ఆసుపత్రులకు డిజైన్లు అందించారు.

Student lunched Engineering Consultancy
ఇంజినీరింగ్​ కన్సల్టెన్సీ సీఈవో సఫ్వాల్​ అలీఖాన్​ (ETV Bharat)

ఆధ్యాపకుల సలహాలు, సూచనలు

పాలిటెక్నిక్​లో చేరిన కొద్దిరోజులకే తాను ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెన్సీని ప్రారంభించానని అధ్యాపకులకు తెలిపారు. భవనాల ప్లానింగ్​ను రూపొందించినా నిర్మాణశైలి విభిన్నంగా ఉండాలన్న భావనతో ఆర్కిటెక్చర్​ పాఠాలను సొంతంగా నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత అధ్యయనాలు చేశారు. తాను రూపొందించిన ప్లాన్లు, ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్లను అధ్యాపకులు, ప్రిన్సిపల్​ డాక్టర్​ కె.చంద్రశేఖర్​కు చూపించి సలహాలు, సూచనలు తీసుకునేవారు. ఇలా ఓ వైపు చదువుకుంటూనే ఇంజినీరింగ్​ కన్సల్టెన్సీ పనులు చూసుకుంటున్నారు.

ఈ ఏడాది మే నెలలో సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ కోర్సు పూర్తికావడంతో తన తండ్రికి సౌదీ అరేబియా, ఒమన్​, బహ్రెయిన్​ దేశాల్లో ఉన్న పరిచయాలతో ప్రైవేటు సంస్థలకు డిజైన్లు పంపించడం మొదలు పెట్టారు. 2 నెలలకే ఆరు సంస్థల ప్రతినిధులు ఆర్కిటెక్చర్​ డిజైన్లను ఆమోదించారు. దీంతో బహ్రెయిన్​లో కార్యాలయం ప్రారంభించారు.

పాలిటెక్నిక్​ కళాశాలలో సీటుతోనే

తన తండ్రి సాదతుల్లా ప్రోత్సాహంతోనే ఈ గుర్తింపు లభించిందని సఫ్వాన్​ అలీఖాన్​ తెలిపారు. పాతబస్తీలో నివసిస్తున్నప్పుడు తన తండ్రి ఒమన్​లోని ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆ తర్వాత తన తమ్ముడు, సఫ్వాన్​ ఇద్దరూ అక్కడే జన్మించారు. ఆరో తరగతి వరకు ఒమన్​లోనే చదివినా తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్లీ పాతబస్తీకి తిరిగి వచ్చారు. తొమ్మిది వరకు మలక్​పేట్​లోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్​లో, పదో తరగతి నూర్​ఖాన్​బజార్​లో చదువుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మాసబ్​ట్యాంక్​ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్​లో సీటు వచ్చింది.

సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సాక్​

దీంతో తన జీవితం తొలి మలుపు తిరిగింది. ఎస్​ఏకే ఇంజినీరింగ్​ కన్సల్టెన్సీని స్థాపించాక ఇతర నగరాలు, సౌదీ అరేబియాలోని సంస్థల ప్రతినిధులు సంప్రదింపులు ప్రారంభించారు. తండ్రి, సోదరుడిని సభ్యులుగా చేసి ఆరు నెలల క్రితం సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టాడు. బహ్రెయిన్​లో ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు వచ్చినా తొలి ప్రాధాన్యం హైదరాబాద్​ ప్రాజెక్టులకే అవకాశం ఇస్తానని సఫ్వాన్​ అలీఖాన్​ అంటున్నారు.

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