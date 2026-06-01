ఆంధ్రుల దశాబ్దాల కల సాకారం - నేటి నుంచి విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ కార్యకలాపాలు
నేటి నుంచి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కార్యకాలాపాలు - దేశంలో 18వ జోన్ విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఆవిర్భావం - దశాబ్దాల విశాఖ రైల్వే జోన్ కల సాకారం -మూడు తరాలుగా సాగిన పోరాటం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 7:29 AM IST
18th South Coast Railway Zone Starts Operations Today : ఆంధ్రుల దశాబ్దాల స్వప్నం సాకారం అవుతోంది. నేటి నుంచి నుంచి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పట్టాలెక్కనుంది. విశాఖపట్నం ప్రధాన కేంద్రంగా 18వ జోన్ ఆవిర్భావం కానుంది. ఈ ఏడాది మే నాలుగో తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. రూ. 1.06 లక్షల కోట్లతో మౌలిక వసతులు సమకూరనున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం-2014లో ఇచ్చిన కీలక హామీల్లో ఒకటైన దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ (SCoR) ఎట్టకేలకు పూర్తిస్థాయిలో సాకారమవబోతోంది. ఏపీ ప్రజల దశాబ్దాల చిరకాల స్వప్నాన్ని నెరవేరుస్తూ నేటి నుంచి ఈ నూతన జోన్ అధికారికంగా తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. రైల్వే చట్టం 1989లోని సెక్షన్ 3 యొక్క ఉప-సెక్షన్ (4) ప్రకారం కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ (రైల్వే బోర్డు) ఇప్పటికే మే 4, 2026న పూర్తి స్థాయి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. భారతీయ రైల్వే వ్యవస్థలోనే అత్యంత కీలకమైన, వ్యూహాత్మకమైన 18వ అధికారిక జోన్గా ఇది అవతరించబోతోంది.
పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు : దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటుతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైల్వే పరిపాలన, ప్రాజెక్టుల ఆమోదం, నిర్ణయాల ప్రక్రియ అత్యంత వేగవంతం కానున్నాయి. కొత్త రైళ్ల కేటాయింపు, ప్రయాణికుల సమస్యల పరిష్కారం ఇకపై స్థానికంగానే జరుగుతాయి. విశాఖపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం వంటి ప్రధాన ఓడరేవులను ఈ జోన్ అనుసంధానించనుంది. దీనివల్ల ఉక్కు, బొగ్గు, ఎరువులు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల సరుకు రవాణా సులువై, పారిశ్రామిక లాజిస్టిక్స్ రంగానికి రైల్వేకు భారీ ఆదాయ వనరుగా మారనుంది. ఈ జోన్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల కొత్త రైల్వే లైన్ల విస్తరణతో పాటు స్థానిక యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ జోన్ ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తాన్ని ఒక్క శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మినహా అంతా విస్తరించింది. దీంతోపాటు పొరుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు సరిహద్దుల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు కూడా దీని పరిధిలోకి వస్తాయి. ఈ జోన్ కింద మొత్తం నాలుగు డివిజన్లు పనిచేస్తాయి. ఇందులో ముఖ్యమైంది విజయవాడ డివిజన్. ఆ తర్వాత గుంటూరు డివిజన్, గుంతకల్లు డివిజన్, కొత్తగా ఏర్పాటైన విశాఖ డివిజన్. ఇప్పటివరకు ఉన్న పాత వాల్తేరు డివిజన్ను రెండుగా విభజించారు. అందులోని ఏపీ పరిధిలోని భాగాన్ని కొత్తగా ‘విశాఖపట్నం డివిజన్’గా మార్చి సౌత్ కోస్ట్ రైల్వేలో కలిపారు. మిగిలిన భాగాన్ని ఒడిశాలోని ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే (ECoR) పరిధిలోకి వెళ్లేలా 'రాయగడ డివిజన్'గా మార్చారు.
రూ. 1,06,000 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు : దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పరిధిలోకి వందలాది స్టేషన్లు వస్తాయి. వాటిలో విశాఖపట్నం (జోనల్ ప్రధాన కార్యాలయం), విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లు, తిరుపతి, నెల్లూరు, రాజమహేంద్రవరం, ఏలూరు, ఒంగోలు, కడప, అనంతపురం, విజయనగరం, తెనాలి, రేణిగుంట ప్రధాన స్టేషన్లు. పలాస - ఇచ్ఛాపురం సెక్షన్లోని 7 కీలక స్టేషన్లు పలాస, సుమ్మదేవి, మందస రోడ్, బరువ, సోంపేట, జాడుపుడి, ఇచ్ఛాపురం కూడా ఈ జోన్ పరిధిలోకి చేర్చారు.
ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల కల్పన రికార్డు స్థాయిలో సాగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి రూ. 10,134 కోట్ల రైల్వే బడ్జెట్ను కేటాయించగా, ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 1,06,000 కోట్ల విలువైన రైల్వే ప్రాజెక్టులు ప్రగతిలో ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రధాన కార్యాలయాల నిర్మాణం కీలకమైంది. కార్యకలాపాలు వెంటనే ప్రారంభించేందుకు వీలుగా విశాఖపట్నంలోని సిరిపురం వద్ద గల వీఎంఆర్డీఏ ‘ది డెక్ భవనంలో తాత్కాలిక జోనల్ కార్యాలయాన్ని సిద్ధం చేశారు. విశాఖపట్నంలోని ముడసర్లోవ వద్ద సుమారు రూ. 149.16 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 12 అంతస్తుల అత్యాధునిక 'జనరల్ మేనేజర్ ఆఫీస్ కాంప్లెక్స్' భవన నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోంది.
జోన్ పరిధిలో భారీ ప్రణాళికలు : భవిష్యత్తు అవసరాలు, ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకునేందుకు జోన్ పరిధిలో భారీ ప్రణాళికలు అమలవుతున్నాయి. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ల పునర్నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా 74 రైల్వే స్టేషన్లను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో, అత్యాధునిక సదుపాయాలతో రీ-డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, తిరుపతి, నెల్లూరు, విజయవాడ స్టేషన్లు కార్పొరేట్ లుక్తో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. జోన్ పరిధిలోని ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులను తొలగించడానికి డబ్లింగ్ , ట్రిప్లింగ్ పనులతో పాటు వంద శాతం విద్యుద్దీకరణ పనులు యుద్ధప్రాతిపదికన సాగుతున్నాయి. రైళ్ల వేగాన్ని పెంచడానికి, ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఇప్పటికే 832 ఫ్లైఓవర్లు, అండర్పాస్ల పనులు పూర్తి కాగా, మరో 299 ఫ్లైఓవర్లు/అండర్పాస్లు ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్నాయి.
జూన్ 1 నుంచి దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుండటంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక రంగానికి, రవాణా లాజిస్టిక్స్ రంగానికి సరికొత్త హంగులు సమకూరనున్నాయి. ఇది కేవలం రైల్వే జోన్ మాత్రమే కాదు నవ్యాంధ్ర ప్రగతి పథంలో ఒక మైలురాయి.
