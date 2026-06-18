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పారిశ్రామికాభివృద్ధి ఫలాలు పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందేలా చూడాలి: సీఎం చంద్రబాబు

సీఎం అధ్యక్షతన పెట్టుబడులు ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశం - ఇంధన, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, పర్యాటక, పెట్టుబడులు - మౌలిక సదుపాయాలపై చర్చ - దాదాపు 50కిపైగా ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపిన ఎస్ఐపీబీ

CM Chandrababu Naidu SIPB Meeting
CM Chandrababu Naidu SIPB Meeting (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 5:08 PM IST

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CM Chandrababu Naidu SIPB Meeting : సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన 18వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు (SIPB) సమావేశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధి ఫలాలు పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందేలా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా ఇది ప్రభుత్వ ప్రధాన ఆశయమని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

కీలక ఆమోదాలు – పెట్టుబడులు: ఈ ఉన్నతస్థాయి భేటీలో ఇంధన, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, పర్యాటక, పెట్టుబడులు- మౌలిక సదుపాయాలు, పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. ఈ సమావేశంలో వివిధ కంపెనీల ఏర్పాటుకు అనుమతులిచ్చారు. దాదాపు 50కి పైగా ప్రాజెక్టులకు ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ మేరకు మొత్తం రూ. 30,515 కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎస్ఐపీబీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ భారీ పెట్టుబడుల ద్వారా రాష్ట్రంలో కొత్తగా 29,677 ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

పారిశ్రామిక ఎకో సిస్టంపై సీఎం దిశానిర్దేశం: పరిశ్రమలు, కంపెనీలను కేవలం ధనికులు మాత్రమే స్థాపించగలరనే పాత భావన పోయేలా అధికారులు చొరవ తీసుకోవాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. రాష్ట్రంలో సామాన్యులు సైతం పారిశ్రామిక వేత్తలుగా ఎదిగేలా ప్రోత్సాహకరమైన ఎకో సిస్టంను రూపొందించాలని ఆదేశించారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధి ద్వారా వచ్చే లబ్ధి ప్రతి సామాన్య పౌరుడికి అందేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.

జీఎస్టీ, వివిధ మార్గాల్లో ఏపీకి ఆదాయం: ఎస్‌ఐపీబీ సమావేశంలో మంత్రి లోకేశ్‌ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వేగవంతం కావాలంటే భూకేటాయింపులు జరిగిన వెంటనే ప్రాజెక్టుల పనులు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రారంభం కావాలని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ స్పష్టం చేశారు. పరిశ్రమల స్థాపనలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకుండా అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలని సూచించారు. రాష్ట్రానికి జీఎస్‌టీ, ఇతర వివిధ మార్గాల ద్వారా సమకూరుతున్న ఆదాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఏపీకి వచ్చే కొత్త పరిశ్రమలకు మెరుగైన ప్రోత్సాహకాలు అందించే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దీనివల్ల రాష్ట్రం పెట్టుబడులకు మరింత అనుకూలమైన వేదికగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు.

యువతకు స్థానికంగానే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో, రాష్ట్రంలోని ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలను స్థానిక పరిశ్రమలతో మ్యాపింగ్ చేస్తున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. భవిష్యత్ పరిశోధనలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయంలో రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ పరిశోధనలపై ప్రత్యేకంగా 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్'ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్‌ ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు.

హాజరైన ప్రముఖులు: ఎస్​ఐపీబీ సమావేశానికి మంత్రులు నారా లోకేశ్​, టీజీ భరత్, అచ్చెన్నాయుడు, అనగాని సత్యప్రసాద్, కందుల దుర్గేష్, పయ్యావుల కేశవ్, బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డిలతో పాటు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS) సాయి ప్రసాద్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

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18TH SIPB MEETING IN AP
18వ ఎస్​ఐపీబీ సమావేశం
CM CHANDRABABU NAIDU
SIPB MEETING CHAIRED BY CHANDRABABU
SIPB MEETING CHAIRED BY CHANDRABABU

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