రోహిణి కార్తె మొదలైనా ఆగని భానుడి భగభగలు - రాష్ట్రంలో వడదెబ్బకు 18 మంది మృతి

రోహిణి కార్తె మొదలైనప్పటికీ కొన్ని చోట్ల వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు - కంకిపాడు, పెనమలూరులో అత్యధికంగా 48.1°C ఉష్ణోగ్రత నమోదు - వడదెబ్బతో 18 మంది మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 10:35 AM IST

Heat Waves In State : రోహిణి కార్తె మొదలైనప్పటికీ కొన్ని చోట్ల వాతావరణంలో అసలు మార్పులు కనిపించడంలేదు. రాష్ట్రంలో సూర్యుడి ప్రతాపం రోజురోజుకు తారాస్థాయికి చేరుకుంటుంది. వేడిగాలుల తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టే సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 48 డిగ్రీల ఎండలతో నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు.

ఈ పరిస్థితులు మరో కొన్ని రోజుల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సోమవారం నాడు కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు, పెనమలూరులో 48.1 డిగ్రీల సెల్సియస్, కూచినపూడి, బాపట్లలో 46.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ నివేదించింది. 14 జిల్లాల్లోని 115 మండలాల్లో 44 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని అధికార యంత్రాంగం పేర్కొంది.

వడదెబ్బతో 18 మంది మృతి : మరోవైపు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మొత్తం 18 మంది వడదెబ్బకు బలయ్యారు. ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జుజ్జూరుకు చెందిన కోపూరి మోషే (70), కొండపల్లికి చెందిన బుస్సా చిట్టెమ్మ (80), విజయవాడ మొగల్‌రాజపురంలో నివాసం ఉంటున్న గొంగటి చంటి (45), వావిలాలకు చెందిన షేక్‌ నాగుల్‌మీరా (52) ఉక్కపోతతో మృతి చెందారు. అదే విధంగా కృష్ణాజిల్లాలో ఉంగుటూరుకు చెందిన షేక్ మౌలాలి (42), తెన్నేరుకు చెందిన తాళ్లూరి విజయ్ (40)తో పాటు ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి (55) తీవ్ర వేడికి తట్టుకోలేక ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

వేంపాడు (అనకాపల్లి జిల్లా)లో 70 ఏళ్ల మహిళా యాచకురాలు. చిన్నపేట, ఆత్రేయపురం (డా.బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా)కు చెందిన రెండో బుజ్జిబాబు (43). పి.గన్నవరంలో గుర్తు తెలియని 80 ఏళ్ల వృద్ధుడు, యర్రంశెట్టివారిపాలెంకు చెందిన కండక్టర్ చినసత్యవతి(59), కూరాడ (కాకినాడ రూరల్ పరిమితులు)లోని సెట్టిబలిజపేటకు చెందిన టేకుమూడి సూర్యనారాయణ (80), మూలపేట (యు.కొత్తపల్లి మండలం)లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి (30),

చినజగ్గంపేట (గొల్లప్రోలు మండలం)లో ఆచార్యులు(85), కట్టావారిపాలెం (పల్నాడు జిల్లా)కు చెందిన వృద్ధురాలు చవల తిరుపతమ్మ(80), అనతవరానికి చెందిన జంగం శివనాగేశ్వరరావు, 35, శృంగవృక్షం (పాలకోడేరు మండలం) శివారుకు చెందిన పి.నాగ అప్పారావు (45), కొర్రగుంటపాలెం (ముదినేపల్లి మండలం, ఏలూరు జిల్లా)కు చెందిన కొండూరి అనసూర్యమ్మ (104) ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

కొన్ని చేట్ల భారీ వర్షాలు: రోహిణి కార్తె తొలిరోజే వాతావరణం ఊహించని మలుపు తిరిగింది. నిప్పులు కురిపించాల్సిన భానుడు ఒక్కసారిగా శాంతించగా సాయంత్రానికి ఆకాశం మేఘావృతమై వరుణుడు ప్రతాపం చూపాడు. ఎండల తీవ్రత స్థానంలో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు విరుచుకుపడ్డాయి. బలమైన గాలుల ధాటికి ఓ టోల్‌గేట్‌ పైకప్పు కూలింది. చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. అకాల వానలకు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అల్లూరు జిల్లాలో పాడేరు, హుకుంపేట, డుంబ్రిగూడ మండలాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

