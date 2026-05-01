అమ్మ ప్రియుడి ఘాతుకం- అభం శుభం తెలియని పాప బలి

గన్నవరంలో దారుణం - 18 నెలల చిన్నారిని గోడకేసి కొట్టి చంపిన తల్లి ప్రియుడు - ఇద్దరూ అరెస్ట్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 12:17 PM IST

18 Month Baby Murdered by Mother Boyfriend Vijayawada: అమ్మ ఒడిలో సేద తీరాల్సిన 18 నెలల పసిపాప, అభం శుభం తెలియని ఆ చిన్నారి తన తల్లి ప్రియుడి కర్కశత్వానికి బలైంది. క్షణికావేశంలో అతడి ఆగ్రహానికి చిన్నారి హర్షిత జీవితం ముగిసిపోయింది. ముక్కుపచ్చలారని వయసులో పసిపాప ప్రాణాలు తీసిన ఘటన అందరినీ కలచివేసింది. అక్రమ సంబంధం ఓ ఇంటిని చిన్నాభిన్నం చేసింది.

అక్రమ సంబంధం 18 నెలల పసిపాపను బలి తీసుకుంది. తల్లితో సహజీవనం చేస్తున్న యువకుడు మనస్పర్ధలతో చిన్నారిని గోడకేసి కొట్టడంతో ఆ పసిపాప అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. విజయవాడలో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. పోలీసులు, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అధికారులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: విజయవాడ వాంబే కాలనీకి చెందిన బళ్లాని ఆశాజ్యోతికి గన్నవరం ఎస్టీ కాలనీకి చెందిన వ్యక్తితో ఐదేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహమైంది. వీరికి ఐదేళ్ల బాబు, 18 నెలల పాప ఉన్నారు. భర్త స్నేహితుడు అయిన కనిజం వంశీతో ఆశాజ్యోతికి పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా అక్రమ సంబంధానికి దారి తీసింది. భర్త, అత్తమామలకు అనుమానం రాకుండా పుట్టింటికి వెళ్తున్నట్లు చెప్పి ఆశాజ్యోతి తరచూ విజయవాడ వెళ్లేది. వంశీతో కలిసి గాంధీనగర్‌లో గది అద్దెకు తీసుకొని అక్కడే సహజీవనం చేస్తోంది.

ఈ క్రమంలోనే 15 రోజుల క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిన ఆమె, వంశీతో కలిసి ఉంటుంది. వీరిద్దరి మధ్య మనస్పర్ధలు తలెత్తాయి. వాగ్వాదం జరిగింది. కోపంతో ఊగిపోయిన వంశీ ఆశాజ్యోతి కుమార్తె హర్షితను బలంగా గోడకేసి కొట్టాడు. తీవ్ర గాయాలతో అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన చిన్నారి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది. భయపడిన ఆశాజ్యోతి అత్తమామలకు ఫోన్ చేసి పాపకు నాడి కొట్టుకోవడం లేదని, చనిపోయిందని చెప్పింది. అనుమానించిన కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడున్నావని ఆరా తీయగా పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పింది.

అదుపులో నిందితులు: కుటుంబ సభ్యులు విజయవాడలో గాలింపు చేపట్టి చుట్టిగుంట సమీపంలో చిన్నారి మృతదేహంతో ఉన్న ఆశాజ్యోతి, వంశీలను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. గన్నవరం పోలీసులు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి వారిద్దర్నీ గాంధీనగర్​ స్టేషన్‌కు బదిలీ చేశారు. విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబీకులకు అప్పగించారు. సమాచారం అందుకున్న జిల్లా చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్, విజయవాడ లీగల్​ కమ్​ ప్రొబేషన్​ ఆఫీసర్​ శైలజ, ఐసీడీఎస్ అధికారిణి పద్మావతి ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. నిందితులపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

కళ్లలో కారం కొట్టి వ్యక్తిని హత్య చేసిన మహిళ అరెస్టు - విచారణలో దిమ్మ తిరిగే నిజాలు

డైలీ సీరియల్​ను తలదన్నేలా వదిన ఆడిన నాటకం - యువతి బలవన్మరణం

