మొంథా తుపాన్ ఎఫెక్ట్​ - హైదరాబాద్​ నుంచి ఏపీకి వెళ్లాల్సిన 18 విమానాలు రద్దు

Published : October 28, 2025 at 2:52 PM IST

Montha Cyclone Effect : మొంథా తుపాను ప్రభావం నేపథ్యంలో శంషాబాద్​ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్​కు వెళ్లాల్సిన 18 విమాన సర్వీసులు రద్దు అయ్యాయి. వాతావరణం అనుకూలించని కారణంగా హైదరాబాద్​ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, రాజమహేంద్రవరానికి వెళ్లాల్సిన విమానాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విజయవాడ, విశాఖ, రాజమహేంద్రవంర నుంచి శంషాబాద్​ రావాల్సిన 17 విమాన సర్వీసులను కూడా రద్దు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. రద్దయిన వాటిలో విశాఖపట్టణం నుంచి 9, రాజమహేంద్రవరం నుంచి 5, విజయవాడ నుంచి 5 విమానాలు ఉన్నాయి.

67కు పైగా రైళ్ల రద్దు : మొంథా తుపాన్ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్రమత్తమైంది. 67కు పైగా రైళ్లను రద్దు చేసింది. రేపు, ఎల్లుండి కూడా రైళ్ల రద్దు ఉంటుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్​వో శ్రీధర్ తెలిపారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం హెల్ప్‌డెస్క్‌లు, రైల్ నిలయంలో కంట్రోల్ రూమ్, వార్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు.

