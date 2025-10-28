మొంథా తుపాన్ ఎఫెక్ట్ - హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి వెళ్లాల్సిన 18 విమానాలు రద్దు
Published : October 28, 2025 at 2:52 PM IST
Montha Cyclone Effect : మొంథా తుపాను ప్రభావం నేపథ్యంలో శంషాబాద్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్లాల్సిన 18 విమాన సర్వీసులు రద్దు అయ్యాయి. వాతావరణం అనుకూలించని కారణంగా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, రాజమహేంద్రవరానికి వెళ్లాల్సిన విమానాలను రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విజయవాడ, విశాఖ, రాజమహేంద్రవంర నుంచి శంషాబాద్ రావాల్సిన 17 విమాన సర్వీసులను కూడా రద్దు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. రద్దయిన వాటిలో విశాఖపట్టణం నుంచి 9, రాజమహేంద్రవరం నుంచి 5, విజయవాడ నుంచి 5 విమానాలు ఉన్నాయి.
67కు పైగా రైళ్ల రద్దు : మొంథా తుపాన్ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే అప్రమత్తమైంది. 67కు పైగా రైళ్లను రద్దు చేసింది. రేపు, ఎల్లుండి కూడా రైళ్ల రద్దు ఉంటుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్ తెలిపారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం హెల్ప్డెస్క్లు, రైల్ నిలయంలో కంట్రోల్ రూమ్, వార్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు.