ప్రమాదాల నివారణకు ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రత్యేక చర్యలు - ఎన్హెచ్ 44పై 18 వంతెనలు
ప్రమాదకర ప్రదేశాల్లో శాశ్వత నివారణా చర్యలు - అవసరమైన చోట అండర్పాస్, ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం, రూ.600 కోట్ల నిధులు మంజూరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 11:00 AM IST
18 Bridges will be Construct on NH44 Connecting Hyd and Bengaluru: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా మీదుగా వెళ్లే 44వ నంబరు జాతీయ రహదారిలో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్- బెంగళూరులను కలిపే ఈ రహదారిలో ప్రమాదాల నివారణకు నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రత్యేక చర్యలను తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించారు.
మంజూరైన రూ.600 కోట్లు: ప్రమాదాల నివారణకు ఎన్హెచ్ 44లో అవసరమైన చోట అండర్పాస్, ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణానికి రంగం సిద్ధమైంది. 14 అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిలు, 4 ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించనున్నారు. కేంద్రం నుంచి వీటి నిర్మాణం కోసం రూ.600 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. ఈ నిధులతో పామిడి సమీపంలో 2, కల్లూరు, లోలూరు, వడియంపేట, ఆర్.ఫంక్షన్హాల్, ప్రసన్నాయపల్లి, రామినేపల్లి, హంపాపురం, మరూరు, యర్రంపల్లి, అమ్మవారిపల్లి, అమ్మినాయనపల్లి, మిషన్తాండ వద్ద అండర్పాస్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించనున్నారు.
రాకపోకలకు అనుకూలం - ప్రమాదాలకు దూరం: ఇందులో పాదచారుల కోసం అనంతపురం వద్ద ఫుట్ ఒవర్ బ్రిడ్జిలు కూడా నిర్మించనున్నారు. అయితే వీటితో పాటు తపోవనం, రాప్తాడు, సోమందేపల్లి, కోడూరు వద్ద ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. వీటికి సంబంధించిన డీపీఆర్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో జనసంచారం, చిన్నవాహనాలు ప్రయాణించే మలుపులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. బ్రిడ్జిల నిర్మాణం పూర్తయితే రాకపోకలకు సజావుగా సాగడానికి, ప్రమాదాలు తగ్గించడానికి అవకాశముంటుంది.
ప్రసన్నాయపల్లి సమీపాన పెద్దపెద్ద హోటళ్లు జాతీయ రహదారి స్థలాన్ని ఆక్రమించి నిర్మించారని గుర్తించారు. వాటి యజమానులకు ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేశారు. ఆక్రమణలు తొలగించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆక్రమణలు తొలగించడానికి జేసీబీలతో సిబ్బంది వెళ్లారు. కొంత గడువు ఇవ్వాలని, నోటీసులు రాలేదని కొందరు చెబుతున్నారు. అయితే కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించినట్లు సమాచారం.
ఆక్రమణలను తొలగించేందుకు చర్యలు: దీనికి సంబంధించి సోములదొడ్డి, కోడూరు వద్ద కూడా ఆక్రమణలు ఉన్నట్లు గుర్తించి, నోటీసులను జారీ చేశారు. హైదరాబాద్ చెఫ్ సమీపంలో ఆక్రమణలను గుర్తించి వారం రోజుల క్రితం నోటీసులను ఇచ్చారు. ఆక్రమణలు తొలగించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు జాతీయ రహదారుల శాఖకు చెందిన అధికారులు తెలిపారు.
రహదారుల వెంటే అభివృద్ధి: ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే అక్కడి రహదారులు, మౌలిక వసతులను ఆధారంగా చేసుకునే పెట్టుబడులు తరలివస్తాయి. పరిశ్రమలు వరుస కడతాయి. విశాలమైనటువంటి రహదారులు, సమీపంలో ఉండే విమానాశ్రయాలు, అదే విధంగా నౌకాశ్రయాలుంటే పారిశ్రామికవేత్తలు రాయలసీమ జిల్లాలపై దృష్టి పెడతారు. దీనికి తోడు తక్కువ ధరలకే భూములు లభించినట్లయితే అక్కడ పరిశ్రమలు సైతం నెలకొల్పేందుంకు పోటీపడతారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్-బెంగళూరు హైవే విస్తీర్ణంతో ఇదే జరగనుంది.
