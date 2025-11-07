హాస్టల్లో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక - గుర్తించని సిబ్బంది
కడపలోని గిరిజన సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహంలో ఉంటూ ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చిన బాలిక - ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 3:45 PM IST
17 Years Old Girl Gives Birth To Baby in Kadapa : కడప నగరంలో గిరిజన సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహంలో ఉంటున్న ఓ బాలిక ఆడ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయం తెలిసినా వసతిగృహ అధికారులు పట్టించుకోలేదు. నగరంలోని ఓ గిరిజన బాలికల వసతిగృహంలో ఉంటూ సమీపంలోని ఓ ఒకేషనల్ జూనియర్ కళాశాలలో చదువుతున్న 17 ఏళ్ల బాలిక గర్భం దాల్చింది. తొమ్మిది నెలలుగా ఆమె వసతి గృహంలోనే ఉంటున్నా గర్భం దాల్చిన సంగతిని వార్డెన్, వంట మనిషి, నైట్వాచ్ ఉమెన్, స్వీపరు ఎవరూ గుర్తించలేదు.
మరోవైపు, నెలలు నిండడంతో మూణ్నెల్లుగా బాలిక కళాశాలకు సరిగా వెళ్లడం లేదు. బుధవారం రాత్రి పురిటి నొప్పులు రావడంతో బాలిక స్వయంగా రిమ్స్కు వెళ్లింది. అక్కడ వైద్యులు సాధారణ ప్రసవం చేశారు. గురువారం తెల్లవారుజామున విషయం తెలుసుకున్న గిరిజన సంక్షేమశాఖ శాఖ అధికారులు రిమ్స్కు చేరుకున్నారు. ఈ విషయం తెలియగానే బాలిక తల్లిదండ్రులు గురువారం రాత్రి ఆసుపత్రికి వచ్చారు.
ఓ సీనియర్ విద్యార్థితో చనువుగా! : బాలిక ఐదో నెల నుంచి నెలవారీ పరీక్షలు చేయించుకుంటూ మందులు వాడుతున్నట్లు కొందరు చెబుతున్నారు. కళాశాలలో ఓ సీనియర్ విద్యార్థితో ఆమె చనువుగా ఉండేదని, గర్భం దాల్చడానికి అతడే కారణమై ఉంటాడని సమాచారం. ఘటనను కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లామని ఎస్టీ కార్పొరేషన్ ఇన్ఛార్జి ఈడీ, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ డీడీ సరస్వతి తెలిపారు. గర్భం దాల్చిన సంగతి వసతిగృహం సిబ్బంది తొక్కిపెట్టారా? అన్న విషయంపైనా విచారణ చేస్తామన్నారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై రిమ్స్ ఔట్పోస్టు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
బాలలకు అశ్లీల వీడియోలు చూపుతూ : మరోవైపు తిరుపతిలోని వసతిగృహంలోని బాలలకు అశ్లీల వీడియోలు చూపుతూ అసభ్య ప్రవర్తనకు ఒడిగట్టిన ఉద్యోగిపై అధికారులు నిన్న (గురువారం) వేటు వేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మేరకు తిరుపతి చెన్నారెడ్డి కాలనీలోని సాంఘిక సంక్షేమ సమీకృత వసతిగృహంలో శాశ్వత ఉద్యోగి, వాచ్మన్ కె. హరి గోపాల్పై పోక్సో, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయడంతో పాటు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
మూడున్నర సంవత్సరాలుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న హరిగోపాల్ తన మొబైల్లో అశ్లీల వీడియోలు చూడడంతోపాటు వాటిని వసతి గృహంలోని బాలలకు చూపిస్తూ అసభ్య ప్రవర్తనకు ఒడిగట్టాడు. బాలురు వారి తల్లిదండ్రులకు విషయం చెప్పడంతో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బాలల కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు అలిపిరి పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
బాధ్యులపై కలెక్టర్ చర్యలు : అసభ్య ప్రవర్తనకు పాల్పడిన వాచ్మన్పై కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హరిగోపాల్ను శాశ్వతంగా విధుల నుంచి తొలగించడంతోపాటు వసతిగృహం సంక్షేమాధికారి మునిశంకర్ను సస్పెండ్ చేశారు. సహాయ సాంఘిక సంక్షేమాధికారి శ్యాంసుందర్రావుకు ఛార్జిమెమో జారీ చేశారు.
