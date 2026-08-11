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బాలికకు గర్భం - న్యాయం చేయాలంటూ తల్లి ఆవేదన

పెళ్లికి నిరాకరించిన బాలుడు - ఏడు నెలల గర్భంతో మనోవేదనకు గురై మంచం పట్టిన తన బిడ్డకు న్యాయం చెయ్యాలంటూ తల్లి ఆవేదన

Mother Pleading Justice For Her Daughter
Mother Pleading Justice For Her Daughter (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:04 PM IST

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Mother Pleading Justice For Her Daughter: ఏడు నెలల గర్భంతో మనోవేదనకు గురై మంచం పట్టిన తన బిడ్డకు న్యాయం చేయాలని ఆమె తల్లి వేడుకుంటోంది. భరోసా ఇచ్చిన వారంతా వివిధ కారణాలతో వెనుకడుగు వేశారని, ఇప్పుడు ఏం చేయాలో పాలుపోని స్థితిలో ఉన్నానని కన్నీటి పర్యంతమవుతోంది. చిక్కుముడిని తలపిస్తున్న ఈ ఉదంతం ఐసీడీఎస్, పోలీస్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు, గ్రామ పెద్దలకు సవాల్‌గా మారింది.

అసలేం జరిగిందంటే: కృష్ణాజిల్లా కంకిపాడు మండలంలో ఓ బాలిక (17), అదే మండలానికి చెందిన బాలుడు (17) మధ్య పరిచయం ప్రేమగా మారి శారీరకంగా దగ్గరయ్యారు. దీంతో బాలిక గర్భం దాల్చినట్లు ఫిబ్రవరిలో గుర్తించారు. దీనిపై ఆరా తీసిన ఆమె తల్లి సదరు బాలుడి తల్లిదండ్రులు, బంధువుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లింది. బాలుడు కూడా తన తప్పును ఒప్పుకొని బాలికను పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు. ఇద్దరూ ఒకే సామాజిక వర్గంవారు కావడంతో వివాహానికి ఒప్పుకున్నారు. రూ.2 లక్షల వరకట్నం ఇవ్వాలని బాలుడి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు డిమాండ్‌ చేశారు.

భర్త లేని కూలి చేసుకునే తన వద్ద అంత మొత్తం లేదని రూ.50 వేలు ఇస్తానని బాలిక తల్లి తెలిపింది. స్థానిక పెద్దలు రెండు కుటుంబాలకు నచ్చజెప్పడంతో సొమ్మును వీరిలో ఒకరి వద్ద ఉంచారు. ఇద్దరికీ మైనార్టీ తీరిన తర్వాత లాంఛనంగా వివాహం చేయడం, ఈలోగా సంప్రదాయబద్ధంగా బాలిక మెడలో బాలుడు తాళి కట్టే విధంగా ఒప్పించారు. దీనికి రూ.100 స్టాంప్‌పై అగ్రిమెంట్‌ రాసుకోడానికి అన్నీ సిద్ధం చేశారు. మైనార్టీ తీరకుండానే తాళి కట్టిస్తే తామూ శిక్షార్హులమవుతామనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రతిపాదనను పెద్దలు వాయిదా వేశారు.

మాట మార్చాడు: బాలిక గర్భం దాల్చడంపై సంబంధిత ప్రభుత్వ సిబ్బంది పోలీసులకు తెలియజేశారు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు ప్రాథమిక విచారణ జరిపి బాలుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇదంతా జరిగి కొన్ని నెలలు గడిచింది. బలహీనంగా ఉన్న బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడంతో హడావుడిగా ఆమెను బాలికా సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. ‘ఎనీమియా’తో బాధపడుతున్న బాలికకు రక్తం ఎక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ఈ నేపథ్యంలో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ఏకమై ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో బాలుడు మాట మార్చాడు. ప్రభుత్వ శాఖల్లో పట్టున్న ఇద్దరు బాలుడి దగ్గరి బంధువులు వివాహానికి ససేమిరా అంటూ అడ్డు పడ్డారు. ‘డీఎన్‌ఏ’ పరీక్ష, ఇతరులతో సంబంధాలు తదితర అంశాలను లేవనెత్తారు.

అసలే బలహీనంగా ఉన్న నా కూతురు ఈ పరిణామాలతో మనోవేదనతో కుంగిపోతోందని బాధితురాలి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. బాలికా సంరక్షణ కేంద్రంలోనే దగ్గరుండి బాగోగులు చూసుకోవడానికి అనుమతి కోరుతున్నట్లు వేడుకుంటుంది. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే తల్లీబిడ్డల ప్రాణాలకు ప్రమాదమని అక్కడి వైద్యులు చెబుతున్నారని తెలిసిందని చెప్తుంది ఆ తల్లి. తెలిసీతెలియని వయసులో మోసపోయిన తమ బిడ్డకు న్యాయం చేయాలని వేడుకుంటుంది బాధితురాలి తల్లి.

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