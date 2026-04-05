ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ బృందాల విస్తృత తనిఖీలు - పాలలో యూరియా, డిటర్జెంట్ కలుపుతున్నట్లు గుర్తింపు!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15 రోజుల పాటు ముమ్మర తనిఖీలు - పాలలో యూరియా, డిటర్జెంట్లు, రసాయనాల గుర్తింపు - 17 మంది ప్రాణాలు తీసిన కల్తీ పాల దందా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 3:56 PM IST
AP Food Safety Raids : రాజమహేంద్రవరం కల్తీ పాల మృతుల ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. కల్తీ పాలు తాగి ఏకంగా 17 మంది అమాయకుల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. మరో ఇద్దరు పసిపిల్లలు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో విలవిల్లాడుతున్నారు. ఈ విషాదం తర్వాత ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఒక్కసారిగా కదిలింది. అప్రమత్తమైన ‘ఆహార భద్రత- ప్రమాణాల శాఖ’ కల్తీ రాయుళ్లపై కొరడా ఝుళిపించింది. గత 15 రోజులుగా అన్ని జిల్లాల్లో ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టింది. ఈ దాడుల్లో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మనం తాగుతున్న పాలలో నీళ్లకు బదులు ఏకంగా ప్రాణాంతక రసాయనాలు కలుపుతున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది.
లైసెన్సులు లేని దందా! : అమాయకుల ప్రాణాలతో భారీ మూల్యం చెల్లించాక అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. ఫుడ్ అండ్ సేఫ్టీ బృందాలు విస్తృతంగా దాడులు చేశాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాలలో కల్తీని గుర్తించేందుకు మొత్తం 517 పాల నమూనాలను (శాంపిల్స్) సేకరించారు. వీటిలో 28 నమూనాల్లో నాణ్యతా లోపాలు ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా తేలింది. ఒక నమూనాను 'మిస్ బ్రాండ్' (తప్పుడు బ్రాండింగ్)గా అధికారులు గుర్తించారు. ఏకంగా 36 మంది వ్యాపారులు కనీస లైసెన్సులు లేకుండానే పాల దందా చేస్తున్నట్లు తేల్చారు. సేకరించిన నమూనాలను తదుపరి పరీక్షల కోసం కాకినాడ, హైదరాబాద్, చెన్నై నగరాల్లోని అత్యున్నత ప్రయోగశాలలకు (ల్యాబ్స్) పంపారు. ల్యాబ్ ఫలితాలు వచ్చిన వెంటనే జాయింట్ కలెక్టర్ (జేసీ) సమక్షంలో విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు ప్రకటించారు.
పాలలో యూరియా, సర్ఫ్! : కల్తీ ఘటన జరిగిన రాజమహేంద్రవరం ఉన్న తూర్పుగోదావరి జిల్లాపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఇక్కడే అత్యధికంగా నమూనాలు సేకరించారు. ఈ జిల్లాలో వరుస తనిఖీలు చేసి ఏకంగా 705 నమూనాలను సేకరించారు. వీటిలో 15 నమూనాల్లో ప్రాణాంతక లోపాలు బయటపడ్డాయి. ఒక శాంపిల్లో ఏకంగా 'యూరియా' కలిపినట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఎనిమిది నమూనాల్లో బట్టలు ఉతికే 'డిటర్జెంట్' ఉన్నట్లు తేలింది. ఇవి తాగితే పేగులు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. రెండు నమూనాల్లో 'మాల్టోడెక్సిట్రిన్' అనే ప్రమాదకర రసాయనాన్ని కలిపారు. మరో ఐదు నమూనాల్లో పాలు చిక్కగా కనిపించేందుకు భారీగా నీరు కలిపినట్లు గుర్తించారు.
జిల్లాల వారీగా కల్తీ బాగోతం : కల్తీ మాఫియా రాష్ట్రమంతా విస్తరించినట్లు ఈ తనిఖీల్లో స్పష్టమైంది. పల్లెలు, పట్టణాలు అనే తేడా లేకుండా కల్తీ జరుగుతోంది. అనంతపురం జిల్లాలో అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు. ఒకే చోట 100 లీటర్ల నాణ్యత లేని పాలను పట్టుకున్నారు. వాటిని వెంటనే సీజ్ చేశారు. కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా 32 చోట్ల తనిఖీలు నిర్వహించారు. మచిలీపట్నంలో 20 లీటర్ల నాణ్యత లేని బాదం పాలను గుర్తించారు. అలాగే నీరు కలిపిన పాలలో ఫ్యాట్ (కొవ్వు) శాతాన్ని తనిఖీ చేశారు. కనీసం 5% ఉండాల్సిన ఫ్యాట్ కేవలం 3.5% మాత్రమే ఉన్నట్లు తేల్చారు. కాకినాడ జిల్లాలో 12 ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేశారు. 10 నమూనాలు సేకరించారు. ఒక చోట పాలలో నాసిరకం పాలపొడి కలిపినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే 5 కేజీల నాసిరకం పాలపొడిని సీజ్ చేసి వ్యాపారులపై కేసులు నమోదు చేశారు.
చిత్తూరు జిల్లాలోనూ కల్తీ రాయుళ్లు రెచ్చిపోయారు. 37 నమూనాలను సేకరించారు. ఏడింటిలో నాణ్యత లోపం ఉన్నట్లు తేలింది. పాలకోవాలో 'మైదా పిండి' కలుపుతున్నారని బయటపడింది. పాలలో కూడా నాసిరకం పాలపొడి కలుపుతున్నారని నిర్ధారించారు. గుంటూరు జిల్లాలో 21 నమూనాలను సేకరించారు. నాలుగింటిలో వెన్న శాతం దారుణంగా పడిపోయినట్లు గుర్తించారు. మిగిలిన ఫలితాలు రావాల్సి ఉంది. ఉత్తరాంధ్రలోనూ తనిఖీలు సాగాయి. విశాఖపట్నంలో 38 నమూనాలు, శ్రీకాకుళంలో 15 నమూనాలను సేకరించారు. ఈ నమూనాల ప్రయోగశాల ఫలితాలు ఇంకా వెల్లడి కావాల్సి ఉంది.
