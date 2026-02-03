రెవెన్యూ లోటు గ్రాంట్ మంజూరుకు నో - రాష్ట్ర ఆశలకు ఆర్థిక సంఘం గండి
రెవెన్యూ లోటు గ్రాంటు ఇచ్చేందుకు సిఫార్సు చేయని 16వ ఆర్థిక సంఘం - కనీసం మూడేళ్లయినా భరించాలని కోరిన ఏపీ - రాష్ట్రానికి కనీసం రూ.30 వేల కోట్ల నష్టం
Published : February 3, 2026 at 9:40 AM IST
16th Finance Commission Rejected Revenue Deficit Grant to AP : రెవెన్యూలోటు గ్రాంటు మంజూరు విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆశలకు 16వ ఆర్థిక సంఘం గండి కొట్టింది. కనీసం మూడేళ్లయినా భరించాలని ఏపీ కోరగా 16వ ఆర్థిక సంఘం పట్టించుకోలేదు. ఫలితంగా రాష్ట్రానికి సుమారు రూ.30 వేల కోట్ల నష్టం వాటిల్లనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజన తర్వాత ఇప్పటికీ కోలుకోలేదు. ఈ రాష్ట్రానికి 16వ ఆర్థిక సంఘం రెవెన్యూ లోటు గ్రాంటు మళ్లీ మంజూరు చేస్తుందని ప్రభుత్వం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది. ఆ ఆర్థిక సంఘం ఛైర్మన్ సభ్యులు ఏపీకి వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర పరిస్థితులూ ఎంతో స్పష్టంగా వివరించింది.
హైదరాబాద్ను కోల్పోవడం వల్ల రాష్ట్ర రెవెన్యూ రాబడి ఏ స్థాయిలో కోల్పోయామో, విభజన 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా రాష్ట్ర పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయో విశ్లేషించి చెప్పింది. అలాంటిది 16వ ఆర్థిక సంఘం రెవెన్యూ లోటు గ్రాంటు ఇచ్చేందుకు సిఫార్సు చేయలేదు. కనీసం తొలి మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాలైనా రెవెన్యూ లోటు గ్రాంటు మంజూరు చేయాలని ఏపీ విన్నవించినా ఆర్థిక సంఘం తోసిపుచ్చింది.
కాగ్ 2014-15లో వివరించిన రెవెన్యూ లోటు ప్రకారం, ఆ తర్వాత రెండు ఆర్థిక సంఘాల సిఫార్సుల మేరకు మొత్తం 11 ఏళ్ల పాటు కేంద్రం సుమారు రూ.67 వేల కోట్ల మేర రెవెన్యూ లోటు గ్రాంటు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇచ్చింది. అంటే సగటున ఏడాదికి రూ.6 వేల కోట్లు లెక్కించినా, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.30 వేల కోట్ల వరకు రాష్ట్రం నష్టపోతోంది. రెవెన్యూ లోటు ఉన్నా ఆర్థిక సంఘం రెవెన్యూ లోటు ఉన్న రాష్ట్రాలకు అది భర్తీ చేయాలని సిఫార్సు చేయకపోవడం వల్ల ఈ ఇబ్బంది వచ్చి పడింది.
రెవెన్యూ రాబడి లేకుండా : రాష్ట్ర విభజన తర్వాత రాష్ట్ర ఆర్థికం పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగంపైనే ఆధారపడి ఉంది. 2013-14లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్ర జీడీపీలో వ్యవసాయ రంగ వాటా 24 శాతం, పరిశ్రమల వాటా 25 శాతం, సేవారంగం వాటా 51 శాతం ఉండేది. అలాంటిది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 2014-15లో వ్యవసాయ రంగ వాటా 31 శాతం ఉంటే అదే తెలంగాణలో 16 శాతం ఉంది. పరిశ్రమల వాటా 25 శాతం ఉంటే అదే తెలంగాణలో 22 శాతం ఉంది. సేవా రంగం వాటా ఆంధ్రప్రదేశ్లో 44 శాతం ఉంటే తెలంగాణలో 61 శాతం ఉంది.
2023-24 నాటి పరిస్థితుల ప్రకారం వ్యవసాయ రంగం వాటా 34 శాతం వరకు పెరిగింది. తెలంగాణలో 15 శాతానికి వచ్చింది. ఏపీలో పరిశ్రమల రంగం వాటా 24శాతానికి వచ్చింది. తెలంగాణలో 18 శాతం ఉంది. అదే కీలకమైన సేవా రంగం వాటా ఏపీలో 42 శాతం ఉంటే తెలంగాణలో 67 శాతంగా ఉంది. ఆదాయం ఇచ్చే పరిశ్రమలు, సేవారంగం విభజన వల్ల ఏపీలో సరిగా లేకపోవడంతో రెవెన్యూ రాబడి లేకుండా పోయింది. ఆదాయం లేకుండా పోయింది.
రాజధాని లేనందున: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఉండేది. అక్కడ ఇన్ఫ్రా, పరిశ్రమలు, ఆర్థిక సంస్థలు ఎన్నో ఉండటం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక్క హైదరాబాద్ నుంచే 75 శాతం సొంత రెవెన్యూ లభిస్తోంది.
అప్పుల భారం పెరిగి: అదే ఏపీకి రాబడి సాధించే సరైన వనరులు లేకుండా పోయాయి. మరోవైపు అప్పులు ఎక్కువుగా రాష్ట్రానికి రావడంతో అసలు, వడ్డీ కలిపి చెల్లింపుల భారం ఎక్కువయింది. మరోవైపు జగన్ సర్కార్లో 5 ఏళ్లు ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్వహణ సరిగా లేకపోవడం వల్ల కూడా రాష్ట్రం సరిగా కోలుకోలేకపోయిందని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఆర్థిక సంఘానికి విన్నవించింది.
విభజన తర్వాత రెవెన్యూ లోటు కొంత భర్తీ: 2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కాగ్ లెక్కల ప్రకారం రూ.16,078 కోట్లు రెవెన్యూ లోటు ఉంటుందని గుర్తించారు. ఇందులో కేంద్రం 2014-15లో రూ.2,303 కోట్లు, 2015-16లో రూ.500 కోట్లు, 2016-17లో రూ.1,176.50 కోట్లు ఇచ్చింది. మూడు సంవత్సరాల్లో రూ.3,979 కోట్లు ఇస్తే 2023లో అప్పటి రెవెన్యూ లోటు రూ.10,460.87 కోట్లు వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ సమయంలో తీసుకున్నారు.
ఇది కాక 15వ ఆర్థిక సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్కు రెవెన్యూ లోటు 22,113 కోట్లు సిఫార్సు చేసింది. 2015-16 నుంచి 5 ఏళ్ల కాలంలో ఆ మొత్తం కేంద్రం ఇచ్చింది.
2020-21లో కొవిడ్ కారణంగా ఆర్థిక సంఘం తన నివేదిక ఇవ్వలేదు. ఆ ఒక్క ఏడాదికి కేంద్రం రూ.5,897 కోట్లు ఇచ్చింది. 2021-26 మధ్య ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఆర్థిక సంఘం మొత్తం రూ.30,497 కోట్లు రెవెన్యూ లోటును ఆంధ్రప్రదేశ్కు సిఫార్సు చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తొలి మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లోనే ఆ మొత్తం తీసేసుకుంది.
