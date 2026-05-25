తెలంగాణకు గుడ్న్యూస్, రూ.9,968 కోట్లు కేటాయించిన ఆర్థికసంఘం - ఐదేళ్లలో వినియోగించుకోవాలని కండీషన్
మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఐదేళ్ల కాలం పాటు నిధులను వాడుకోవాలన్న 16వ ఆర్థిక సంఘం - 2026-27 నుంచి 2030-31 వరకు నిధుల ఖర్చు
Published : May 25, 2026 at 11:55 AM IST
16th Finance Commission Funds To Telanagana : కేంద్ర 16వ ఆర్థిక సంఘం తెలంగాణకు రూ.9,968 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. 2026-27 నుంచి 2030-31 వరకు ఈ ఫండ్స్ను నిర్దేశించింది. వాటి వినియోగం, పర్యవేక్షణ, పారదర్శకతపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పలు రకాల మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఈ మొత్తాన్ని గ్రామీణంలో స్థానిక సంస్థలైన గ్రామ పంచాయతీలు, మండల, జిల్లా ప్రజా పరిషత్లలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, వ్యర్థాల నిర్వహణ, తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్యం, గ్రామీణ రహదారులు, వీధి దీపాలు, ఇతర ప్రజా సేవల కోసం వినియోగించాలని పేర్కొంది. ఈ గ్రాంట్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వేతనాలు, పెన్షన్ చెల్లింపుల కోసం వినియోగించరాదని నిర్దేశించింది.
త్రైమాసిక వార్షిక నివేదికలు : ఎప్పటికప్పుడు ఖర్చు చేసిన వివరాలను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని ఆర్థిక సంఘం సూచించింది. త్రైమాసిక, వార్షిక పురోగతి నివేదికలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక రూపంలో సమర్పించాలంది. వాటి ఆధారంగా పూర్తి నివేదికలను రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆడిట్లో గుర్తించిన లోపాలను తక్షణమే సరిదిద్దడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపింది. అవకతవకలు లేదా గ్రాంటుల దుర్వినియోగం జరిగిందని తేలితే చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని పేర్కొంది. వీటిపై పరిపాలన ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్రం ఆదేశించింది.
పనితీరు ఆధారంగా : ఐదేళ్ల కాలానికి ఆర్థిక సంఘం దేశం మొత్తానికి రూ.4,35,236 కోట్లను గ్రాంట్లుగా(తిరిగి చెల్లింపులు ఉండవు) ఇస్తుంది. పంచాయతీలకు 80 శాతం, మండల, జిల్లా పరిషత్లకు 10 శాతం చొప్పున ఏటా రెండు సమాన విడతల్లో ఈ నిధులు విడుదలవుతాయి. ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో జూన్లో మొదటి, అక్టోబరులో రెండో విడతగా ఫండ్స్ అందుతాయి. రాష్ట్రాలు స్థానిక సంస్థలకు ఏ మేరకు ఆర్థిక వనరులు సమకూరుస్తున్నాయనే అంశం ఆధారంగా రాష్ట్ర పనితీరును పన్నుల వసూళ్లు, సొంత ఆదాయ వనరుల పెంపుదల ఆధారంగా గ్రామ పంచాయతీల పనితీరును పరిగణించి 20 శాతం నిధులివ్వడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
వెయిటేజీ ప్రతిపాదికన : 2026 నాటి అంచనా ప్రకారం గ్రామీణ జనాభాకు 90 శాతం, రాష్ట్ర విస్తీర్ణానికి 10 శాతం వెయిటేజీ ప్రాతిపదికన నిధులను ఆర్థిక సంఘం కేటాయించింది. ఇలా లెక్కేసినప్పుడు గ్రామీణ జనాభాకు 1.92 శాతం, తెలంగాణ వైశాల్యానికి 0.37 శాతానికి మొత్తం రూ.4,35,236 కోట్లలో రూ.9,968 కోట్లను ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్రానికి మంజూరు చేసింది.
మార్గదర్శకాల్లో ముఖ్యాంశాలు :-
- మొదటి విడత నిధుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధికి కేటాయించిన బడ్జెట్, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం ఆయా స్థానిక సంస్థల ఆడిట్ రిపోర్టులను సమర్పించాలి. మొదటి విడత నిధుల వినియోగ ధ్రువీకరణ, పురోగతి నివేదికల ప్రకారం రెండో విడత నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుంది.
- గ్రాంట్లు నేరుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానా ఖాతాకు వెళ్తాయి. వాటిని పది పని రోజుల్లో సంబంధిత గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి.
- రాజ్యాంగంలోని 9వ భాగం ప్రకారం సక్రమంగా ఎన్నికైన స్థానిక సంస్థలకే నిధులు సాఫీగా విడుదలవుతాయి.
- నిర్దేశిత అవసరాలకు కేటాయించిన నిధులను తప్పకుండా వాటికే ఖర్చు చేయాలి. వాటిని టైడ్ నిధులు అని కూడా అంటారు. అన్టైడ్ నిధులలో 20 శాతం కంటే ఎక్కువ నిధులను రోడ్ల నిర్మాణం, నిర్వహణ కోసం వెచ్చించరాదు.
- నిధుల వినియోగంపై గ్రామ సభలో, మండల, జిల్లా ప్రజా పరిషత్ సమావేశాల్లో విధిగా తీర్మానం చేయాల్సి ఉంటుంది. వాటిని ఇ-గ్రామ్స్వరాజ్ పోర్టల్లో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
