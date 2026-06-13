స్థానిక సంస్థలకు కేంద్రం భారీ ఊరట - ఐదేళ్ల కాలానికి రూ.16,627 కోట్ల నిధుల కేటాయింపు
రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ఊరట - 16వ ఆర్థిక సంఘం కింద వచ్చే ఐదేళ్ల కాలానికి భారీగా నిధులు - తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్యం, గ్రామీణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ఊతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 9:04 AM IST
16th Finance Commission for Rural Development of the State : రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. 16వ ఆర్థిక సంఘం కింద రాష్ట్రానికి వచ్చే ఐదేళ్ల కాలానికి 16 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులను కేటాయించింది. గత ఆర్థిక సంఘంతో పోలిస్తే వేల కోట్ల రూపాయల అదనపు నిధులు రాష్ట్రానికి ఈ ఏడాది నుంచే అందనున్నాయి. తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్యం, గ్రామీణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ఈ నిధులు కీలకంగా మారనున్నాయి.
గతసారితో పోలిస్తే 3వేల కోట్లకు పైగా అదనం: రాష్ట్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్ల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు ఇచ్చింది. 16వ ఆర్థిక సంఘం కింద 16వేల 627 కోట్ల రూపాయల నిధులను కేటాయించింది. 2026-27 నుంచి 2030-31 వరకు ఐదేళ్ల కాలంలో ఈ నిధులను విడతల వారీగా విడుదల చేయనుంది. మొత్తం కేటాయింపులో 13వేల 302 కోట్లు బేసిక్ గ్రాంట్లుగా, 3 వేల 325 కోట్లు పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్లుగా అందనున్నాయి. గత 15వ ఆర్థిక సంఘం కింద రాష్ట్రానికి లభించిన నిధులతో పోలిస్తే దాదాపు 3 వేల 800 కోట్ల రూపాయలకు పైగా అదనంగా కేటాయించారు.
గరిష్ఠంగా 10 శాతం మాత్రమే ఖర్చు: 16వ ఆర్థిక సంఘం మార్గదర్శకాల ప్రకారం టైడ్ గ్రాంట్లలో కనీసం 50 శాతం నిధులను గ్రామీణ తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. అన్టైడ్ నిధుల్లో రోడ్ల పనులకు గరిష్ఠంగా 10 శాతం మాత్రమే ఖర్చు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.రాష్ట్రానికి వచ్చే మొత్తం నిధుల్లో 70 శాతం గ్రామ పంచాయతీలకు, 15 శాతం జిల్లా పరిషత్లకు, మరో 15 శాతం మండల పరిషత్లకు కేటాయించనున్నారు.
నిధుల విడుదలకు కేంద్రం షరతులు: స్థానిక సంస్థలు తమ సొంత ఆదాయ వనరులను పెంచుకుంటే పర్ఫార్మెన్స్ గ్రాంట్ల రూపంలో అదనపు నిధులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ నిధుల విడుదలకు కేంద్రం కొన్ని షరతులు విధించింది. స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించడం, బ్యాంకు ఖాతాలను ఆన్లైన్లో ఉంచడం, అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, వ్యయ వివరాలను ఈ-గ్రామ్ స్వరాజ్ పోర్టల్లో నమోదు చేయడం తప్పనిసరి చేసింది. అలాగే ప్రతి ఐదేళ్లకు రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి నివేదికను శాసనసభకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ఈ నిధులు గణనీయంగా దోహదపడనున్నాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కేంద్రం కేటాయించిన ఈ నిధులు గ్రామీణాభివృద్ధికి కొత్త ఊపునిస్తాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
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