16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో గ్రామాల్లో అభివృద్ధికి ఊతం
గతం కంటే రూ.6,397 కోట్ల అదనపు కేటాయింపులు- పల్లె వికాసానికి దన్ను- ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయింపులు పెంచడం శుభపరిణామం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 11:34 AM IST
16th Finance Commission Additional Allocation For Development Works in Villages: గ్రామాల అభివృద్ధికి 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు మరింత అండగా మారనున్నాయి. ఈ ఏడాది మార్చితో ముగియనున్న 15వ ఆర్థిక సంఘం కంటే అదనంగా 16వ ఆర్థిక సంఘం ద్వారా మరో రూ.6,397 కోట్లు రాష్ట్రానికి కేంద్రం కేటాయించింది. 2025-26తో ముగియనున్న 15వ ఆర్థిక సంఘం కింద రాష్ట్రంలోని గ్రామీణస్థానిక సంస్థలకు ఐదేళ్లకు మొత్తం రూ.10,230 కోట్లు కేటాయించారు. 16వ ఆర్థిక సంఘం కింద కేంద్ర బడ్జెట్లో తాజాగా రూ.16,627 కోట్లు కేటాయించారు.
గ్రామాల్లో మరింతగా అభివృద్ధి పనులు చేసేందుకు ఈ నిధులు ఉపయోగపడతాయన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. గ్రామ పంచాయతీల్లో ఆర్థిక సంఘం నిధులే కీలకం. ఐదేళ్లకోసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు వీటిని కేటాయిస్తుంది. ఆస్తి పన్ను, పన్నేతర ఆదాయం పంచాయతీలకు అంతంత మాత్రం కావడంతో ఆర్థిక సంఘం నిధులతో ప్రాధాన్యాంశాల మేరకు అభివృద్ధి పనులు చేస్తుంటారు. ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయింపులు పెంచడం శుభపరిణామమన్న అభిప్రాయం అధికారుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
రూ.3 వేల కోట్లకు పైగా మళ్లింపులు: ఆర్థిక సంఘం నిధులు పంచాయతీలు విద్యుత్ ఛార్జీలు, ఇతరత్రా అవసరాలకు మళ్లించకుండా కూటమి ప్రభుత్వం తగు చర్యలు చేపట్టింది. గత 18 నెలల వ్యవధిలో పంచాయతీలకు దాదాపు రూ.4 వేల కోట్లు విడుదల చేసింది. వీటితో గ్రామాల్లో పలు అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో కేంద్రం పంచాయతీలకు ఇచ్చే నిధులను విద్యుత్తు ఛార్జీల కింద రూ.3 వేల కోట్లకు పైగా మళ్లించేసింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేసిన నిధుల మళ్లింపుపై అదే పార్టీకి చెందిన సర్పంచులు రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళనలు చేసినా పట్టించుకోలేదు.
నిధుల వ్యయంలోనూ దుర్వినియోగానికి ఆస్కారం లేకుండా కూటమి ప్రభుత్వం తగు చర్యలు తీసుకున్న కారణంగా పంచాయతీల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.వెయ్యి కోట్లకు పైగా నిధులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రాధాన్యాల మేరకే ఖర్చు చేస్తున్నారు. అనవసర వ్యయానికి కళ్లెం వేశారు.
మొత్తం నిధుల్లో 70శాతం పంచాయతీలకు: 16వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల్లోనూ పంచాయతీలకు ఇప్పటివరకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం యథాతథంగా కొనసాగనుంది. మొత్తం నిధుల్లో 70శాతం పంచాయతీలకు కేటాయించనున్నారు. అంటే ఐదేళ్లకు కేటాయించిన రూ.16,627 కోట్లలో పంచాయతీలకు రూ.11,639 కోట్లు రానున్నాయి. మిగిలిన రూ.4,988 కోట్లలో మండల పరిషత్లకు 20శాతం, జిల్లా పరిషత్లకు 10శాతం నిధులు కేటాయిస్తారు. ఈసారి కూడా గ్రామాల్లో తాగునీటి సరఫరా, ప్రజారోగ్యం మెరుగయ్యే పనులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
రెవెన్యూ లోటు గ్రాంట్ మంజూరుకు నో - రాష్ట్ర ఆశలకు ఆర్థిక సంఘం గండి