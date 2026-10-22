రహదారులపై నడవడమే వారి తప్పవుతోంది!
Rising Death Of Pedestrians - రాష్ట్రంలో పాదచారుల మరణాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. సరైన ట్రాఫిక్ విధానాలు లేకపోవడంతో వేగంగా వచ్చే వాహనాలు రోడ్లపై నడుస్తున్న వారిని గుద్దేస్తున్నారు.
Published : October 22, 2026 at 6:36 PM IST
Rising Death Of Pedestrians : రాష్ట్రంలో రోడ్లపై నడవడమే తప్పవుతోంది. ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించకుండా నడుచుకుంటూ పోతున్న వాహనదారులు మృత్యువులా తరుముకొస్తున్నారు. పాదచారుల మరణాలు ఏటేటా పెరుగుతున్నాయని వచ్చిన తాజా గణాంకాలు కలవరం కలిగిస్తున్నాయి. వాహనదారుల మితిమీరిన వేగానికి పాదచారుల ప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోతోంది.
2024లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 7,949 మంది మరణించగా 2025 నాటికి ఆ సంఖ్య 7,687కి తగ్గింది. అంటే 262 మరణాలు తగ్గాయి. అయితే ఇదే సమయంలో పాదచారుల పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. 2024లో 1,586 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా 2025 నాటికి ఆ సంఖ్య మరో 46 పెరిగి 1,632కి చేరింది. మొత్తం మరణాల్లో పాదచారుల మరణాలు 21.2 శాతం ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి ఐదు మరణాల్లో ఒకటి పాదచారిదే మరణం కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఈ పరిస్థితికి కారణం
నగరాలు, పట్టణాల్లోని ఫుట్పాత్లు ఆక్రమణలకు గురయ్యాయి. అక్కడక్కడా ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించినప్పటికీ వాటిపైకి ఎక్కడానికి, దిగడానికి లిఫ్టులు గానీ, ఎస్కలేటర్లు గానీ లేవు. దీంతో వృద్ధులు, పిల్లలు, మధ్య వయస్కులు డివైడర్ మీదుగా రోడ్డు దాటుతున్నారు. రాష్ట్రంలో సింగిల్ రోడ్లను డబుల్ రోడ్లుగా, రెండు లేన్ల రోడ్లను నాలుగు లేన్ల రోడ్లుగా మారుస్తుండటంతో, ఆయా రోడ్లపై వాహనాలు హోరున దూసుకుపోతున్నాయి.
రైతులు తమ గ్రామాల్లోని ఇళ్ల నుంచి పొలాలకు వెళ్లడానికి హైవేలను దాటల్సి వస్తోంది. కొన్ని చోట్ల, వారు ఒక గ్రామం నుంచి మరొక గ్రామం వరకు వెళ్లి జాతీయ రహదారిని దాటాల్సి వస్తోంది. మరికొన్ని చోట్ల ఒక వీధి నుంచి మరొక వీధికి కూడా జాతీయ రహదారిని దాటవలసి వస్తోంది. ఇటువంటి ప్రదేశాలలో అండర్పాస్లు, ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలు లేకపోవడం వల్ల పాదచారులు ప్రమాదాల్లో మరణిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
- రద్దీగా ఉండే రోడ్లు, ఫ్లైఓవర్లపై, అండర్పాస్లను ఉపయోగించాలి. అవి అందుబాటులో లేకపోతే ఇరువైపులా వాహనాలు స్పష్టంగా కనిపించే ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- పాదచారుల క్రాసింగ్లు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ ఉన్నచోట వాటిని ఉపయోగించాలి. జీబ్రా క్రాసింగ్ వద్ద సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత వాహనాలు ఆగినప్పుడు మాత్రమే రోడ్డు దాటండి.
- ఒక కారు లేదా బస్సు ఆగినంత మాత్రాన పక్క లేన్లోని వాహనాలు కూడా ఆగుతాయని భావించవద్దు. బస్సులు, భారీ వాహనాల ముందు రోడ్డు దాటడం అత్యంత ప్రమాదకరం.
- మలుపుల వద్ద లేదా వాహనాలు నిలిపి ఉంచిన ప్రదేశాలలో రోడ్డు దాటడం, పరుగెత్తడం, మధ్యలో ఆగటం లేదా అకస్మాత్తుగా వెనక్కి తిరగటం చెయొద్దు.
- పిల్లలను ఒంటరిగా రోడ్డు దాటనివొద్దు. వృద్ధులు, వికలాంగులు రోడ్డు దాటడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటారు. వాహనాలు పూర్తిగా ఆగాయని నిర్ధారించుకోకుండా వారిని ముందుకు వెళ్లనివొద్దు.
- రాత్రిపూట బాగా వెలుతురు ఉన్న రోడ్డును ఎంచుకోండి. చీకటిలో డ్రైవర్లు మిమ్మల్ని చూడగలిగేలా ప్రకాశవంతమైన దుస్తులు ధరించడం మంచిది.
- నగరాల్లో ఎల్లప్పుడూ ఫుట్పాత్లనే ఉపయోగించండి. అవి లేనిచోట, వాహనాలను గమనిస్తూ రోడ్డు పరిస్థితులను అనుసరిస్తూ సురక్షితంగా నడవండి.
వాహనదారులు పాటించవలసినవి
- జీబ్రా క్రాసింగ్ల వద్ద వేగాన్ని తగ్గించండి. పాఠశాలలు, బస్టాప్ల వద్ద పిల్లలు, వృద్ధులు, ప్రయాణికులు రోడ్డుపైకి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అప్పుడు నెమ్మదిగా నడవాలి. అవసరమైతే ఆగాలి.
- పాదచారులు బస్సు ముందు నుంచి లేదా వెనుక నుంచి అకస్మాత్తుగా రావచ్చు. బస్సుతో పాటు అతి వేగంగా నడపవద్దు.
- మద్యం సేవించి వాహనం నడపవద్దు. వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు ఫోన్ ఉపయోగించవద్దు.
- వేగ పరిమితులను తప్పక పాటించాలి. రోడ్డు రకం, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులు, సైన్ బోర్డులను బట్టి వేగాన్ని నియంత్రించాలి.
- రాత్రిపూట వెలుతురు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, వర్షం పడుతున్నప్పుడు, పాదచారులు స్పష్టంగా కనిపించరు. వేగాన్ని తగ్గించి, రోడ్డును జాగ్రత్తగా గమనించండి.
- కూడళ్లు, మలుపులు, మార్కెట్లు రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలలో పాదచారులను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి.