161 కిలోమీటర్లు - 6 వరుసల గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​వే - 2029 నాటికి పూర్తి!

ఓఆర్‌ఆర్‌ రహదారి పనులు ఐదు నుంచి 2 ప్యాకేజీలకు కుదింపు - 161.518 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసల గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రీజినల్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే - లెటర్‌ ఆఫ్‌ అగ్రిమెంట్‌ అందిన మూడేళ్లలో పనులు పూర్తి

Express Highway on RRR Northern Hyderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 11:02 AM IST

Express Highway on RRR Northern Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని​ నగరంలో రోడ్లను విస్తరించారు. గతంలోనే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్, ఆపై అవుటర్ రింగ్ రోడ్​లను నిర్మించారు. దీని వల్ల చాలా వరకు నగంలో ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గాయి. అయితే రాజధాని నగరం నానాటికీ విస్తరిస్తోంది. తాజాగా రీజినల్ రింగ్​ రోడ్​ ఉత్తరభాగం ఏర్పాటు చేయటానికి ప్రభుత్వం అడుగులు వేసింది. గత రెండేళ్లుగా ఊరిస్తూ వచ్చిన ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తరభాగం పనులపై ముందడుగు పడింది. 161 కిలోమీటర్లకి ఆరు వరుసల్లో రెండు ప్యాకేజీలుగా చేపట్టే పనులను ఎన్​హెచ్​ఏఐ నోటిఫికేషన్​ ఇచ్చింది. జులై 7వ తేదీలోపు బిడ్​లు దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. బిడ్​లు తెరిచి టెండర్​ ఖరారు చేసిన అనంతరం లెటర్​ ఆఫ్​ అగ్రిమెంట్​ అందిన మూడేళ్లలో పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకపోతే 2029 నాటికి ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తరభాగం అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ప్రాంతీయ వలయ రహదారి - ఆర్​ఆర్​ఆర్ ఉత్తరభాగం పనులకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. ఆ రహదారి పనులను ఐదు నుంచి 2 ప్యాకేజీలకు కుదించి టెండర్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసింది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గిర్మాపూర్‌ నుంచి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తంగడ్‌పల్లి వరకు మొత్తం 161.518 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసల గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రీజినల్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేని రూ.9,362.4 కోట్లతో సివిల్‌ పనులు అభివృద్ధి చేయనుంది. ప్యాకేజీ-1లో సంగారెడ్డి జిల్లా గిర్మాపూర్‌ నుంచి సిద్దిపేట జిల్లా ప్రజ్ఞాపూర్‌ వరకు 83.518 కిలోమీటర్ల మేర పనులు చేపట్టనున్నారు. ప్యాకేజీ-1 అంచనా వ్యయం రూ.4,918.71 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ప్యాకేజీ-2లో ప్రజ్ఞాపూర్‌ నుంచి

జులై 7వ వరకు బిడ్​లను సమర్పించేందుకు గడువు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తంగడ్‌పల్లి వరకు 78 కిలోమీటర్ల మేర పనులు చేపడతారు. రూ.4, 443 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ మేరకు జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ - ఎన్​హెచ్​ఏఐ రెండు ప్యాకేజీలకు విడివిడిగా టెండర్లు ఆహ్వానించింది. జులై 7వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలలోపు బిడ్‌లను ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించేందుకు గడువు విధించింది. జులై 8న సాంకేతిక బిడ్‌లు తెరుస్తారు. డిజైన్, బిల్ట్, ఆపరేట్‌ అండ్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌- డాట్​ లేదా హైబ్రిడ్‌ యాన్యుటీ ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టాల్సి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్‌లో ఎన్​హెచ్​ఏఐ పేర్కొంది. బిడ్‌లు తెరిచి టెండర్‌ ఖరారు చేసిన అనంతరం లెటర్‌ ఆఫ్‌ అగ్రిమెంట్‌ అందిన మూడేళ్లలో పనులు పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మేరకు డాక్యుమెంటేషన్‌ని అప్‌లోడ్‌ చేసింది. ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకపోతే 2029 నాటికి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఉత్తరభాగం అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశంఉంది.

రెండు ప్యాకేజీలకు కుదిస్తూ నిర్ణయంల : గతేడాది నవంబరు చివరి వారంలో రెండోసారి ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ఉత్తర భాగం పనులను ఐదు ప్యాకేజీలుగా ఎన్​హెచ్​ఏఐ టెండర్లు పిలిచింది. అయితే టెండర్ల ప్రక్రియకు కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేయకపోవడంతో ఒక్క బిడ్‌ దాఖలు కాలేదు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పనులను రెండు ప్యాకేజీలకు కుదిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అదే నెలలో ఈ రహదారికి ‘ఎన్‌హెచ్‌-161AA’ నంబర్‌ను కేటాయించింది. ప్యాకేజీ-1 పరిధిలో 927 హెక్టార్లు, ప్యాకేజీ-2లో 886 హెక్టార్లమేర భూసేకరణ చేశారు. 70 శాతానికిపైగా భూసేకరణకు అవార్డులు ప్రకటించారు. మిగతావి వివిధ దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయి. బీ భాగం రహదారి పనుల్లో 44 పెద్దవంతెనలు, 127 చిన్న వంతెనలు, 4 రోడ్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జిలు, 44 అండర్‌పాసులు, 1,262 కల్వర్టులు, 9 టోల్‌ప్లాజాలు ఉంటాయి. ఆ రహదారి మొత్తం 9 ప్రాంతాల్లో ఎన్​హెచ్​, ఎస్​హెచ్​ రహదారులతో అనుసంధానం కానుంది.

