ETV Bharat / state

రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - ఆ రూట్​లో 16 రైళ్లు రద్దు

విశాఖపట్నం-విజయవాడ సెక్షన్‌ మధ్య ఆధునికీకరణ పనులు - జనవరి 27 నుంచి 31 తేదీల మధ్య రైళ్ల రాకపోకలు రద్దు

16 Trains Cancelled in AP
16 Trains Cancelled in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

16 Trains Cancelled in AP : రైల్వే ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక! దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని విశాఖపట్నం-విజయవాడ సెక్షన్‌ మధ్య ఆధునికీకరణ పనుల కారణంగా 16 రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది (2026) జనవరి 27 నుంచి 31 తేదీల మధ్య ఈ రైళ్ల రాకపోకలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ రైల్వే ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ప్రయాణికులు ఈ సమాచారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని తదనుగుణంగా ప్రయాణాలను ప్లాన్‌ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

రద్దైన రైళ్ల జాబితాలో విజయవాడ-విశాఖ; గుంటూరు - విశాఖ; లింగంపల్లి-విశాఖ; రాజమండ్రి - విశాఖ; తిరుపతి - పూరి; తిరుపతి - విశాఖపట్నం; మచిలీపట్నం - విశాఖ; గుంటూరు - విశాఖ మధ్య సర్వీసులందించే పలు రైళ్లు ఉన్నాయి. రద్దయిన రైళ్ల నంబర్లు, సర్వీసుల రద్దు తేదీలతో కూడిన పూర్తి జాబితా ఇదే.

16 Trains Cancelled in AP
రద్దయిన రైళ్ల నంబర్లు, సర్వీసుల రద్దు తేదీలు (EENADU)

రైల్వే ట్రాక్​ మరమ్మతులు : మరోవైపు ఏపీలో రైల్వే ట్రాక్​ మరమ్మతుల కారణంగా నవంబర్ 20న పలు రైళ్లను దక్షిణ మధ్య రైల్వే రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే. విజయవాడ - దువ్వాడ సెక్షన్‌లో తుని - హంసవరం - అన్నవరం - రావికంపాడు స్టేషన్‌ల మధ్య ఆటోమేటిక్ సెక్షన్‌ను ప్రారంభించేందుకు నాన్​ఇంటర్‌లాకింగ్ (NI) పనుల కారణంగా, నవంబర్ 20వ తేదీన పలు రైళ్లు రద్దయ్యాయి. దీనిపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. కాకినాడ పోర్టు - విశాఖపట్నం (17267), విశాఖ - కాకినాడ పోర్టు (17268), రాజమండ్రి - విశాఖ (67285), విశాఖ - రాజమండ్రి (67286) మధ్య నాలుగు ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను ఈనెల 20వ తేదీన రద్దు చేసినట్టు రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు.

రైళ్లకు ఫుల్ డిమాండ్‌ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. జనవరిలో సంక్రాంతి పండగకు సొంతూళ్లు వెళ్లడానికి హైదరాబాద్‌ జంటనగరాల్లో ఉంటున్న ఏపీ ప్రజలు తమ ప్రయాణానికి ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో ఏపీ వైపు వెళ్లే రైళ్లు, బస్సులకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్‌ పెరిగింది. ముందస్తు రిజర్వేషన్‌కు విండో తెరుచుకోవడంతోనే టికెట్లు హాట్‌కేకుల్లా అమ్ముడైపోయాయి. మరో వైపు ఇదే అదునుగా భావించి బస్సు టికెట్ల రేట్లు పెంటి సామాన్యులను దోచుకోవడానికి ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ సిద్ధమవుతున్నాయి.

2 నెలల ముందుగానే రిజర్వేషన్లు : వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి పండుగకు రైళ్లలో బెర్తులన్నీ ఫుల్‌ అయ్యాయి. 2 నెలల ముందుగానే రైల్వే రిజర్వేషన్‌ టికెట్ల బుకింగ్‌లు ప్రారంభమవ్వడంతో అన్ని ప్రధాన రైళ్లలో ఇప్పటికే రిజర్వేషన్‌ బెర్తులు నిండి వెయిటింగ్‌ లిస్టుతో పాటు కొన్ని రైళ్లలో నోరూమ్‌లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఏటా సంక్రాంతి పండగ రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వే శాఖ భారీ సంఖ్యలో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతుంది. ఈ ఏడాది కూడా పెద్ద సంఖ్యలో సర్వీసులు ఉన్నాయి. సాధారణ రైళ్లలో రిజర్వేషన్‌ టికెట్లు ఫుల్‌ అవడంతో ఇక ప్రత్యేక రైళ్లు, తత్కాల్‌ టికెట్లపైనే ప్రయాణికులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

చాలా రైళ్లలో వెయిటింగ్‌ లిస్టు : హౌరా మార్గంలోని రైళ్లలో ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉంది. తర్వాత సికింద్రాబాద్, బెంగళూరు ఉన్నాయి. రాజధాని ప్రాంతంలో పనులు చేసేందుకు వందల సంఖ్యలో ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కార్మికులు వచ్చారు. వారు పండగకు తిరిగి వెళ్లేందుకు ముందుగానే రిజర్వేషన్లు చేయించుకోవడంతో విజయవాడ, హౌరా మార్గంలోని రైళ్లలో ఎక్కువ వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌ ఉన్నాయి. బెంగళూరు నుంచి ఐటీ ఉద్యోగులు తన సొంత గ్రామాలకు రానుండడంతో బెంగళూరు మార్గంలో డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. జనవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో చాలా రైళ్లలో వెయిటింగ్‌ లిస్టు 100 దాటింది. మరికొన్నింటిలో బుకింగ్‌లు పూర్తి అయ్యి ‘రిగ్రెట్‌’ అని వస్తుంది.

అయ్యప్ప భక్తులకు శుభవార్త - ఏపీ నుంచి శబరిమలకు 20 స్పెషల్ ట్రైన్స్​

ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్ - చెన్నై-విజయవాడ వందేభారత్‌ నరసాపురం వరకు పొడిగింపు

TAGGED:

SOUTH CENTRAL RAILWAY
16 TRAINS CANCELLED IN AP
TRAIN CANCELLATIONS DUE TO WORKS
VISAKHA AND VJA TRAINS CANCEL
TRAINS CANCEL IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.