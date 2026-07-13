వియత్నాం పడవ ప్రమాద ఘటన - హైదరాబాద్ చేరుకున్న 16 మంది తెలుగు పర్యాటకులు
పడవ ప్రమాదంలో రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురితో కలిపి 15మంది భారతీయులు మృతి - విమానంలో హైదరాబాద్ చేరుకున్న 16 మంది భారతీయులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:44 AM IST
16 Telugu Tourists Arrive in Hyderabad On Vietnam Boat Accident : వియత్నాం ఫూ క్వాక్ ద్వీపంలో జరిగిన ఘోర పడవ ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన 16 మంది తెలుగు పర్యాటకులు విమానంలో హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. మొబైల్ సంస్థ లావా తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వియత్నాం విహారయాత్ర తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. పడవ బోల్తాపడిన ఘటనలో 15మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు ఉన్నారు.
హిందూపురం వాసి నల్లపేట రవితేజ, కడపకు చెందిన శ్రీధర్, మచిలీపట్నం వాసి గెల్లి జయలక్ష్మి మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వియత్నాం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న జయలక్ష్మి భక్త కిషోర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇంకా విషమంగానే ఉంది. మృతదేహాలను ప్రస్తుతం హోచిమిన్ సిటీకి తరలించారు. రాయబార కార్యాలయ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి కాగానే, పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ పర్యవేక్షణలో మృతదేహాలను భారత్కు తీసుకురావడానికి అధికారులు వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఇలా విషాదాంతమవుతుందని ఊహించలేదు : విహారయాత్రకు వియత్నాం వెళ్లిన విజయవాడకు చెందిన లావా కంపెనీ మొబైల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మహిపాల్ క్షేమంగా విమానంలో హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం వియత్నాంలో బయలుదేరిన పలు జిల్లాలకు చెందిన డిస్ట్రిబ్యూటర్ల బృందంలో మహిపాల్ కూడా ఉన్నారు. వీరు ఆదివారం రాత్రి 10.30 గంటలకు హైదరాబాద్లోని శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి అందరూ వారి స్వస్థలాలకు బయలుదేరి వెళ్లారు.
మహిపాల్ అర్ధరాత్రి బస్సు ఎక్కి విజయవాడకు బయలుదేరారు. బోటు ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో పడవలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. తన పడవ సుమారు 400 మీటర్ల దూరంలో ఉందని, కళ్ల ముందే ఆ పడవ తిరగబడిందన్నారు. అది డిస్ట్రిబ్యూటర్లదని ఊహించలేదని తెలిపారు. సమీపంలోని వారిని అప్రమత్తం చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ పడవలో ఉంది మా వాళ్లే అని తర్వాత తెలిసిందన్నారు. అక్కడి పరిస్థితి చూసి నాకు గుండె ఆగినంత పనైందన్నారు.
అత్యవసర వైద్యం సకాలంలో అందలేదని, దీని వల్ల ఎక్కువ మరణాలు సంభవించాయన్నారు. తనతో పాటు మచిలీపట్నం నగరానికి చెందిన దంపతులు కిషోర్, జయలక్ష్మి వచ్చారు. వీరిలో జయలక్ష్మి మరణించడం, కిశోర్ ఇంకా ఐసీయూలోనే ఉండడం బాధగా ఉందన్నారు. నేను బయలుదేరే సమయంలో కూడా కిషోర్ ఆరోగ్యం గురించి వాకబు చేశానని, ఇంకా ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నారన్నారు. ఎంతో ఆనందంగా యాత్రకు వెళ్లాం. ఇలా విషాదాంతమవుతుందని ఊహించలేదు. అని గద్గద స్వరంతో మహిపాల్ వివరించారు.
అసలేం జరిగిందంటే? : వియత్నాంలో అతిపెద్ద దీవి ఫూ క్వాక్ పర్యాటక ఆకర్షణల్లో ఒకటి. ఇచ్చిన లక్ష్యాలను చేరుకోవడంతో తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్లను లావా మొబైల్ సంస్థ వియత్నాం పర్యటనకు తీసుకెళ్లింది. 36 మందితో ఉన్న స్పీడ్బోటులో నలుగురు సిబ్బంది కాగా, 32 మంది భారతీయ పర్యాటకులు ఉన్నారు.
సంతోషంగా సాగిపోతున్న వారి ప్రయాణంలో రాకాసి అలల రూపంలో మృత్యువు కబళించింది. తిరిగి వస్తుండగా తీరానికి 400 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఒక్కసారిగా తిరగబడింది. ఈ దుర్ఘటనలో 15 మంది భారతీయులు జలసమాధి అయ్యారు. మృతుల్లో 13 మంది పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. 21 మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
మృతుల్లో ముగ్గురు ఏపీ వాసులు: పడవ బోల్తా పడిన దుర్ఘటనలో ఏపీకి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. మృతులు మచిలీపట్నానికి చెందిన గెల్లి జయలక్ష్మి, కడపకు చెందిన ముడియం శ్రీధర్, సత్యసాయి జిల్లా వాసి నల్లపేట రవితేజ ఉన్నారు. వారి కుటుంబాల్లో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. జయలక్ష్మి భర్త గెల్లి కిషోర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
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