ETV Bharat / state

కర్నూలు ప్రమాద బస్సుపై తెలంగాణలో 16 చలాన్లు - పెండింగ్‌లో రూ.23,120 ఫైన్లు

బస్సు ఫిట్​గానే ఉందన్న రవాణాశాఖ - బైక్‌ను బలంగా ఢీకొట్టడం వల్లే మంటలు వ్యాపించాయని స్పష్టం

16 Challans On The Bus Involved In Kurnool Accident
16 Challans On The Bus Involved In Kurnool Accident (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

16 Challans On The Bus Involved In Kurnool Accident: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాద ఘటన అనేక కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సు బైక్‌ను ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదానికి గురైన బస్సుపై తెలంగాణలో 16 చలాన్లు ఉన్నాయి.

దాంతో ఈ బస్సుకు సంబంధించి మొత్తం రూ.23,120 ఫైన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. 2024 జనవరి 27 నుంచి 2025 అక్టోబరు 9 వరకు ఈ బస్సు 16 సార్లు ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లు తెలిసింది. 9 సార్లు నో ఎంట్రీ జోన్‌లోకి ప్రవేశించడంతో జరిమానాలు పడ్డాయి. హైస్పీడ్, డేంజరస్ డ్రైవింగ్ ఉల్లంఘనల పైనా చలాన్లు పడినట్లు తెలిసింది.

బస్సు ఫిట్​గానే ఉందన్న రవాణాశాఖ: ప్రమాదానికి గురైన బస్సు DD01 N9490 నంబరుతో రిజిస్టర్‌ అయినట్లు ఏపీ రవాణా శాఖ వెల్లడించింది. ఈ బస్సు ఫిట్‌గానే ఉందనీ, బైక్‌ను బలంగా ఢీకొట్టడం వల్లే బస్సులో మంటలు వచ్చాయని తెలిపింది. కావేరి ట్రావెల్స్‌ పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసి బస్సు నడుపుతున్నారు. 2018 మే 2న బస్సును డామన్‌ డయ్యూలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. ఈ బస్సుకు 2030 ఏప్రిల్‌ 30 వరకు టూరిస్ట్‌ పర్మిట్‌ జారీ అయ్యింది. ప్రమాదానికి గురైన బస్సు ఫిట్‌గా ఉందని వారు వెల్లడించారు.

ఈ బస్సు 2027 మార్చి 31వ తేదీ వరకూ ఫిట్‌నెస్‌ ఉందని రవాణాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. 2026 ఏప్రిల్‌ 20 వరకు బస్సుకు ఇన్సూరెన్స్‌ ఉందనీ, బైక్‌ను బలంగా ఢీకొట్టడం వల్లే బస్సులో మంటలు వచ్చాయని తెలిపారు. అన్ని కోణాల్లో పూర్థిస్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. దర్యాప్తు నివేదిక మేరకు భవిష్యత్తులో ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటామని రవాణా శాఖ పేర్కొంది.

కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద కావేరి ట్రావెల్స్‌ ప్రైవేట్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బైక్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. పలువురు ప్రయాణికులు సజీవదహనమవగా, 12 మంది అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది: రవాణా శాఖ అధికారులు ఈ ప్రమాదంపై అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బస్సు యాజమాన్యం, డ్రైవింగ్‌ విధానం, భద్రతా ప్రమాణాల అమలు, అగ్నిమాపక పరికరాల లభ్యత వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా విచారణ జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత నివేదికను ప్రభుత్వం సమీక్షిస్తుంది. ఆ నివేదిక ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా నిరోధక చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

కర్నూలు బస్సు ఘటనపై స్పందించిన ప్రముఖులు - దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ముర్ము, మోదీ

యాక్సెస్‌ కంట్రోల్‌ కారిడార్‌గా ఎన్‌హెచ్‌-16 - ఇకపై సులభతరంగా రాకపోకలు

TAGGED:

ప్రమాద బస్సుపై 16 చలాన్లు
CHALLANS ON KURNOOL ACCIDENT BUS
16 CHALLANS ON KAVERI TRAVEL BUS
KURNOOL MASSIVE BUS ACCIDENT
16 CHALLANS ON KURNOOL ACCIDENT BUS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.