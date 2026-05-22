తెలంగాణలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో 15,982 ఖాళీలు - ఈ ఏడాదే నియామకాలు
Published : May 22, 2026 at 7:31 AM IST
Anganwadi Teacher Posts Recruitment in Telangana : తెలంగాణలో నిరుద్యోగులైన మహిళలకు త్వరలో సర్కార్ తీపికబురు చెప్పనుంది. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో భారీ స్థాయిలో 15,982 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు కసరత్తును ప్రారంభించింది. ఈ ఏడాదిలోగా ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో నియామకాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి, పోస్టులన్నీ భర్తీ చేయాలని కార్యాచరణను వేగంగా సిద్ధం చేస్తోంది. పదోన్నతులు, పదవీ విరమణతో 2025-26 ఏడాది నాటికి ఏర్పడిన ఖాళీలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ అవసరమయ్యే పోస్టులను గుర్తించింది. పదవీ విరమణతో కొత్తగా మరో 708 ఖాళీలు ఏర్పడటంతో ఆ సంఖ్య ప్రస్తుతం 15,982కి చేరింది. ఇందులో అత్యధికంగా సహాయకుల(ఆయాలు) పోస్టులు 12,882 ఉంటే టీచర్ పోస్టులు 3,100గా ఉన్నాయి.
22.33 శాతం పోస్టులు ఖాళీ : తెలంగాణలోని 35,781 అంగన్వాడీ సెంటర్లలో దాదాపు 71,562 మంది పనిచేస్తున్నారు. ఇందులో టీచర్లు, సహయకులు సమానంగా ఉంటారు. గత మూడేళ్లుగా పదవీ విరమణ, సిబ్బందికి సూపర్వైజర్లుగా ప్రమోషన్లు, కొందరికి ఇతర విభాగాల్లో శాశ్వత ఉద్యోగాలు రావడంతో భారీగా ఖాళీలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రస్తుతం అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో పనిచేయాల్సిన సిబ్బందికి సంబంధించి 22.33 శాతం పోస్టులు ఖాళీగా ఉండటం గమనార్హం. విద్యార్హతలు, నియామక ప్రక్రియపై త్వరలో శిశు సంక్షేమ శాఖ పూర్తి స్పష్టత ఇవ్వనుంది. కొత్త రిక్రూట్మెంట్ విధానానికి ఆమోదం లభించిన వెంటనే జిల్లాల వారీగా ముమ్మరంగా నోటిఫికేషన్లు వెలువడనున్నాయి.
ఈ ఏడాది కార్యాచరణ ఇదీ
- అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఏర్పడిన ఖాళీలను భర్తీ చేయడం
- 3,300 కేంద్రాలకు తాగునీటి కనెక్షన్లు, 9 వేల కేంద్రాలకు కరెంటు కనెక్షన్లు
- 7,700 కేంద్రాలకు వాష్రూమ్స్ నిర్మాణం, వెయ్యి కేంద్రాలకు కొత్తగా శాశ్వత భవనాలు
- 5 వేల అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఆర్వో ప్లాంట్లు, ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు పెట్టడం
విరమణ ప్రయోజనాలను డబుల్ చేసిన సర్కారు : టీచర్లు, సహాయకులకు ఉద్యోగ విరమణ ప్రయోజనాలను డబుల్ చేస్తూ గతంలో తెలంగాణ ఆర్థికశాఖ అనుమతులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. వారి పదవీ విరమణ ప్రోత్సాహకాలను రెండింతలు చేస్తూ అనుమతులు జారీ కావడంతో టీచర్లు, సహాయకులు ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు కూడా తెలిపారు. పదవీ విరమణ సమయంలో టీచర్కు రూ.2 లక్షలు, సహాయకులకు రూ.లక్ష చొప్పున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నగదు ప్రోత్సాహకాన్ని అందిస్తోంది. కాగా ఆర్థిక శాఖ అనుమతులు జారీ చేయకముందు టీచర్కు రూ.లక్ష, సహాయకులకు రూ.50 వేల చొప్పున ప్రయోజనాలు ఇచ్చేవారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల హామీ మేరకు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహకాలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెంచేసింది.
పోషకాలు ఉంటేనే ఎదుగుతారు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం చిన్నారులకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో తొలిముద్ద పేరుతో మార్చి నెలలో బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీంను ప్రారంభించింది. ఈ పథకాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఆరేళ్లలోపు పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందితేనే వారిలో మానసిక ఎదుగుదల బాగుంటుందని, పౌష్టికాహారం లేకపోవడం వల్లే ఎక్కువ సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్లో అవే అనారోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తున్నట్లు చెప్పారు. అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండేందుకే తెలంగాణ సర్కార్ తొలిముద్ద లాంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టిందని వివరించారు.
అద్దె భవనాల్లో ఉండటానికి వీల్లేదు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు అద్దె భవనాల్లో ఉండటానికి వీల్లేదని, సొంత భవనాలు నిర్మించేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలు రూపొందించాలని గతంలోనే అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. అందులో భాగంగానే వెయ్యి అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు శాశ్వత నిర్మాణాల కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నారు. రాష్ట్రంలో వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్మీడియట్ విద్యను సెకండరీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు కిందకు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు ఈ అంగన్వాడీ కేంద్రాలను కూడా శిశు సంక్షేమ శాఖ నుంచి విద్యాశాఖకు మారిస్తే బాగుంటుందని భావిస్తున్నారు.
