20 వేల మంది విద్యార్థులతో 'వందేమాతరం' - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా భారీ త్రివర్ణ పతాకం
విశాఖకు చెందిన యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ నెట్ వర్క్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 25 వేల చదరపు అడుగుల త్రివర్ణ పతాక ప్రదర్శన - వందేమాతరం గేయం రచించి 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న నేపథ్యంలో వేడుకలు
Published : January 24, 2026 at 4:59 PM IST
150 Years Vandemataram Celebrations In Nannaya University : స్వాతంత్య్ర ఉద్యమంలో దేశ ప్రజల్లో స్ఫూర్తి నింపిన వందేమాతరం గేయం రచించి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజానగరంలోని నన్నయ విశ్వవిద్యాలయంలో భారీ వేడుకలు నిర్వహించారు. దాదాపు 20 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులతో వందేమాతరం గీతాలాపన చేశారు. నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రసన్నశ్రీ ఆధ్వర్యంలో అనుబంధ కళాశాలల నుంచి కూడా అనేక మంది విద్యార్థులు తరలివచ్చారు. వచ్చిన విద్యార్ధులు కూడా సామూహిక వందేమాతరం గేయం ఆరాధనలో పాల్గొన్నారు.
విశాఖకు చెందిన యునైటెడ్ స్టూడెంట్స్ నెట్ వర్క్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 25 వేల చదరపు అడుగుల త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో ప్రదర్శించారు. జాతీయ జెండా వందనం స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి దుర్గేశ్, తదితర నాయకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. నేటితరం విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి భావం పెంపొందించేందుకు చేపట్టిన వందేమాతరం గేయం ఆలాపన అభినందనీయమని మంత్రి దుర్గేశ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇదే స్ఫూర్తితో దేశ అభివృద్ధికి అందరూ అంకితం కావాలని దుర్గేశ్ పిలుపునిచ్చారు. వివిధ కళాశాలల నుంచి విద్యార్థులు వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చి వందేమాతరం గేయం ఆలాపనలో విజయవంతంగా పాల్గొని ప్రేరణ పొందటం గొప్ప విషయమని నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ఆచార్య ప్రసన్న శ్రీ అన్నారు.
ఆధునిక సాహితీ సామ్రాట్టు : 1875, నవంబరు 7న 'వందేమాతరం. సుజలాం సుఫలాం, మలయజ శీతలాం, సస్యశ్యామలాం మాతరం. శుభ్రజ్యోత్స్న పులకిత యామినీం, ఫుల్లకుసుమిత ధ్రుమదళ శోభినీం, సుహాసినీం, సుమధుర భాషిణీం, సుఖదాం వరదాం మాతరం. వందేమాతరం.' ఈ రెండు పాదాలనూ బంకిమ్చంద్ర రాశాడని చెప్తుంటారు. అప్పటికే అతను బెంగాల్లో ఆధునిక సాహితీ సామ్రాట్టుగా ఎంతో సుప్రసిద్ధుడు. అంతేకాకుండా వచన రచనలో కూడా బంకిమ్చంద్ర సిద్ధహస్తుడు. నవలా ప్రక్రియను భారతదేశానికి పరిచయం చేసినవాడిగా కూడా ఎంతో సుపరిచితుడు. బంకిమ్చంద్ర రాసిన అనుశీలన మిత్ర, దుర్గేశనందిని వంటి నవలలు బెంగాల్లో కొత్తతరం పాఠకులను ఆకట్టుకుంటున్న సమయంలో ఆయన రాసిన 'వందేమాతరం' మాత్రం పండితులకి అంతగా నచ్చలేదు.
వందేమాతరానికి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు :
- వందేమాతరానికి, జనగణమనకీ సమాన హోదాయే ఉన్నా 'జనగణమన' పాడటానికి చాలా కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి. ఆ బాణీని ఎవరూ మార్చకూడదు, పాడే సమయం (52 సెకన్లు) కూడా మారకూడదు. వందేమాతరానికి మాత్రం అటువంటి పరిమితులు లేవు కాబట్టే ఇప్పటికీ కొన్ని వేల వెర్షన్లు వచ్చాయి.
- బీబీసీ వరల్డ్ సర్వీస్ నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ పోల్లో, ప్రపంచ ప్రసిద్ధ జాతీయ గేయాల్లో వందేమాతరం రెండో స్థానం అందుకుంది. దీనిలోనే ఐర్లాండ్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ గీతానికి మొదటి స్థానం దక్కింది.
- ప్రతిరోజూ దూరదర్శన్లో సుప్రభాత గీతంగా వినిపించే వందేమాతరానికి ఎటువంటి నేపథ్య సంగీతం కూడా ఉండదు. దానికి కూడా ఇదే కారణమని అంటారు.
- 1947 ఆగస్టు 15, మనకు స్వాతంత్య్రం వచ్చిన రోజు. అదే రోజున ప్రఖ్యాత సంగీతకారుడు ఓమ్ప్రకాశ్ పార్లమెంటులో వందేమాతర గీతాన్ని పాడారు. ఏ వాయిద్య సంగీతమూ లేకుండా, అచ్చమైన గాత్రాన్ని ఆయన పార్లమెంటులో వినిపించారు. ఆ పాటలోని మాధుర్యం, పదాల్లో ఉన్న భావం సంగీతం మాటున మిగిలిపోకూడదని అలా పాడించారని చెబుతారు!
- 1906వ సంవత్సరంలో పాథేఫోన్స్ కంపెనీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గళంలో వందేమాతర గీతాన్ని గ్రామఫోన్ రికార్డుగా తెచ్చింది. బ్రిటిష్ పోలీసులు ఆ తర్వాత సంవత్సరమే ఆ కాపీలన్నింటినీ ధ్వంసం చేసేశారు. దానికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ మాత్రం చాలారోజులు పారిస్లోనే ఉండిపోయింది. 1966వ సంవత్సరంలో ప్రధానిగా ఉన్న ఇందిరాగాంధీ దాన్ని మళ్లీ కాపీ చేయించి మన దేశానికి తెప్పించారు.
