150 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు - గుంటూరు, మంగళగిరి టు అమరావతి, విజయవాడకు రాకపోకలు

ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు క్షేత్రస్థాయిలో సన్నాహాలు - గుంటూరు - విజయవాడ నాన్‌స్టాప్‌ బస్సుల స్థానంలోనూ వీటిని వాడేందుకూ ప్రత్యేక కసరత్తు

Arrangements For Providing 150 Electric Busses In Guntur Region
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:24 PM IST

Arrangements For Providing 150 Electric Busses In Guntur Region : కాలుష్య రహితంగా, పర్యావరణ హితంగా ఉండే ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులను విరివిగా వినియోగించే దిశగా ఆర్టీసీ అడుగులు ముందుకు వేస్తోంది. ఆ క్రమంలోనే మంగళగిరి, గుంటూరు నుంచి రాజధాని అమరావతికి, విజయవాడకు రాకపోకలను పరిపుష్టం చేసేందుకు దాదాపు 150 ఈ - బస్సులు అవసరమని గత సంవత్సరం గుర్తించగా ప్రస్తుతం దాన్ని కార్యరూపం దాల్చుతోంది.

ఈ - బస్సులు తిప్పేందుకు గతేడాదే ప్రతిపాదనలు : ప్రస్తుతం రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్న నేపథ్యంలో కార్మికులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల రాకపోకలతో ఈ ప్రాంతంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. రాకపోకలు సాగించే వారి ప్రయాణాలకు అనువుగా గుంటూరు ఆర్టీసీ ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో బస్సు సర్వీసులను తిప్పుతోంది. అయితే, భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని గుంటూరు, మంగళగిరి నుంచి విజయవాడ, అమరావతికి ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు తిప్పేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు నిర్ణయించారు. అందుకోసం మంగళగిరి డిపోకు 50 బస్సులు, గుంటూరు - 2 డిపోకు దాదాపు 100 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు అవసరమని గత సంవత్సరం గుర్తించి ప్రతిపాదించారు.

మంగళగిరి డిపో నుంచి సచివాలయం, సీఆర్‌డీఏ కార్యాలయం, హైకోర్టు తదితర ప్రాంతాలకు ఈ బస్సులు తిప్పాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. అలాగే, మంగళగిరి - విజయవాడ మధ్యన కూడా వీటిని వినియోగించాలని నిర్ణయించారు. ఇక, గుంటూరు-2 డిపో నుంచి రాజధాని అమరావతి, విజయవాడ నగరంతోపాటు పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాల్లోని ప్రధాన పట్టణాలకు కూడా ఈ - బస్సులను తిప్పాలన్నది అధికారుల ఉద్దేశం. గుంటూరు-విజయవాడ నాన్‌స్టాప్‌ బస్సుల స్థానంలోనూ వీటిని వాడేందుకూ ప్రత్యేక కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ నిబంధనల ప్రకారం, 15 సంవత్సరాలు పూర్తయినా సరే, దాదాపు 17 లక్షల కిలోమీటర్లు తిరిగినా సరే ఆ బస్సులను రవాణాకు వినియోగించకూడదు. వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగానే ఈ-బస్సులపై ఉన్నతస్థాయిలో దృష్టి పెట్టినట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

ఉన్నతస్థాయికి ప్రతిపాదనలు : ఈ రెండు డిపోల పరంగా మొత్తం సుమారు 150 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు అవసరమని అధికారులు అధ్యయనం చేశారు. ఆమేరకు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులకు నివేదించారు. ఈ - బస్సులకు ఛార్జింగ్‌ పాయింట్లు ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏయే వసతులు కల్పించాలి అన్న విషయాలనూ ప్రతిపాదనల్లో పేర్కొన్నారు.

మంగళగిరి డిపో గ్యారేజీలో కొంత మేరకు ఖాళీ స్థలం ఉండటంతో అక్కడ ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటుకు అనువుగా ఉంటుందని ప్రస్తావించగా, గుంటూరు-2 డిపో గ్యారేజీలో ఏర్పాటుకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రస్తుతం గుంటూరు-2 డిపోలో సివిల్‌ పనులు మొదలవుతున్నాయి. భవనాల కూల్చివేత, వ్యర్థాల తొలగింపు ప్రక్రియ మూడు రోజుల్లో మొదలు పెట్టనున్నారు. ఛార్జింగ్‌ స్టేషన్లు, 33కేవీ విద్యుత్తు ఉపకేంద్రం నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ఏడాది జులై నాటికి ఈ-బస్సు సర్వీసులు మొదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

