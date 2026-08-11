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జలుబు అని ఆర్​ఎంపీ వద్దకు వెళ్లిన చిన్నారి - ఇంజెక్షన్​తో పాప ప్రాణం తీసిన వైద్యుడు

బోనాల పండుగ కోసం ఇంటికి వచ్చి కుటుంబీకులతో ఆనందంగా గడిపిన బాలిక - అనారోగ్యం కారణంగా వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లిన తల్లిదండ్రులు - ఇంజెక్షన్​ ఇచ్చిన వెంటనే స్పృహతప్పి నోటి నుంచి నురగ

GIRL DIED AFTER INJECTION KHAMMAM
GIRL DIED AFTER INJECTION KHAMMAM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 9:58 AM IST

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Updated : August 11, 2026 at 10:20 AM IST

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14 Years Child Death Incident In Khammam : ఆ అమ్మాయి బోనాల పండుగ కోసం సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చింది. అప్పటివరకు కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపింది. తిరిగి హాస్టల్​కు పంపిద్దామనుకునేలోపు ఆ పాప చిన్నపాటి అనారోగ్యానికి గురైంది. చికిత్స కోసమని ఆర్​ఎంపీ వద్దకు తీసుకెళ్లారు. చివరికి శవమై ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఈ విషాధ ఘటన ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల మండలం బస్వాపురంలో చోటుచేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

వైద్యం కోసం స్థానిక ఆర్​ఎంపీ వద్దకు : ఎస్సై సూరజ్​, బాధిత కుటుంబసభ్యులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, బస్వాపురంలోని చల్లా రమేశ్​, మౌనికల కుమార్తె హేమశ్రీ (14) స్థానిక కస్తూర్బా విద్యాలయంలో 8వ తరగతి చదువుతోంది. ఆషాఢ మాసం బోనాల సందర్భంగా ఆ బాలిక ఇంటికి వచ్చింది. బోనాల జాతరలో ఉత్సాహంగా గడిపింది. పండుగ అనంతరం హాస్టల్​కు పంపించాలని తల్లిదండ్రులు అనుకున్నారు. ఇంతలో ఆ చిన్నారి జలుబు, దగ్గుతో అనారోగ్యానికి గురైంది. ఇది గమనించిన తల్లిదండ్రులు ఆమెను స్థానిక ఆర్​ఎంపీ వద్దకు తీసుకెళ్లారు.

ఓ ఇంజక్షన్​ ఇవ్వగానే స్పృహ తప్పిపడిపోయిన బాలిక : ఆమె పరిస్థితి గమనించిన ఆర్​ఎంపీ మొదట ఓ ఇంజెక్షన్​ ఇచ్చాడు. తిరిగి మరొకటి ఇస్తుండగానే బాలిక స్పృహ తప్పి పడిపోయింది. ఆమె నోటి నుంచి నురగ రావడం మొదలైంది. బిడ్డ పరిస్థితి చూసి కంగారు పడిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు హేమశ్రీని పరీక్షించి, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు తెలిపారు. సాధారణ జలుబు, దగ్గు అని వస్తే ఏకంగా తన బిడ్డ ప్రాణాలే తీశారంటూ తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. బంధువులు ఆసుపత్రి వద్ద ఆదివారం రాత్రి ఆందోళనకు దిగారు.

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మృతురాలు హేమశ్రీ (Eenadu)

పరారీలో ఉన్న ఆర్​ఎంపీ వైద్యుడు : తమ బిడ్డకు గంట పాటు ఏం వైద్యం చేశారంటూ ఆస్పత్రి సిబ్బందిని నిలదీశారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడకు వచ్చి నిర్వాహకులతో చర్చించగా, ఆసుపత్రికి వచ్చే సరికే పాప మృతి చెందినట్లు చెప్పారు. ఎస్సై సూరజ్‌ జోక్యం చేసుకొని అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల ఫుటేజీ, ఇతర వివరాలు పరిశీలించారు. అనంతరం బాలిక కుటుంబసభ్యులకు నచ్చజెప్పి, మృతదేహాన్ని ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఆర్​ఎంపీ తన కుమార్తెకు గుర్తు తెలియని ఇంజెక్షన్‌ ఇవ్వడం వల్లే చనిపోయిందని పేర్కొంటూ మృతురాలి తండ్రి రమేశ్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరోవైపు చిన్నారి చనిపోయిందన్న విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆర్​ఎంపీ పరారయ్యాడని ఎస్సై పేర్కొన్నాడు. నిందితుడిని త్వరలోనే అదుపులోకి తీసుకుంటామని తెలిపారు.

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Last Updated : August 11, 2026 at 10:20 AM IST

TAGGED:

KHAMMAM CHILD DIED INCIDENT
14 YEARS GIRL DEATH CASE IN KHAMMAM
GIRL DIED AFTER INJECTION KHAMMAM
ఖమ్మంలో చిన్నారి మృతి
14 YEARS CHILD DEATH CASE KHAMMAM

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