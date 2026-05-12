పెద్దదస్తగిరి హత్యకేసు - నిత్యానందరెడ్డికి 14 రోజుల రిమాండ్
నిత్యానందరెడ్డికి 14 రోజుల రిమాండ్ - అనంతరం కడప కేంద్ర కారాగారానికి తరలింపు - నెల రోజులుగా పరారీలో ఉండగా నిన్న ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 8:57 PM IST
14 Days Judicial Remand For Nithyananda Reddy in Pedda Dastagiri Murder Case: రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో కీలక నిందితుడు, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానంద రెడ్డికి కడప మొబైల్ కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. గత నెల 6వ తేదీన కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రి ఆవరణలో పెద్ద దస్తగిరిని దుండగులు కత్తులతో పొడిచి చంపారు. ఈ కేసులో 11 మందిని ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. మరో కీలక నిందితుడు ఏ 13 గా ఉన్న నిత్యానంద రెడ్డి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే వైఎస్సార్సీపీ నేత నిత్యానందరెడ్డి సోమవారం కడప ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయారు. అనంతరం అతడిని చిన్న చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి విచారించారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. మొబైల్ కోర్టులో హాజరు పరచారు. అనంతరం జడ్జి రిమాండ్ విధిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నిందితుడిని కడప కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు.
నిన్న ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయిన నిత్యానందరెడ్డి: పెద్దదస్తగిరి హత్య కేసులో అనుమానితుడై వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ బండి నిత్యానందరెడ్డి నిన్న కడప ఎస్పీ ఎదుట లొంగిపోయారు. లాయర్తో పాటు కడప జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయానికి నేరుగా వెళ్లి నిత్యానంద రెడ్డి లొంగిపోయారు. అనంతరం పోలీసులు అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని మరోచోటికి తరలించారు. నిత్యానందరెడ్డి మెుదట కోర్టులో లొంగిపోతారన్న సమాచారంతో పెద్దఎత్తున పోలీసులు మోహరించారు.
ఏప్రిల్ 6న జరిగిన పెద్ద దస్తగిరి దారుణ హత్య వెనుక నిత్యానంద రెడ్డి ఉన్నారని పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వచ్చాయి. భూ వ్యవహారాల్లో వచ్చిన విభేదాలతో హత్య జరిగిందన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఇప్పటికే 11 మందిని అరెస్టు చేశారు. పెద్ద దస్తగిరి హత్య కేసులో A13గా నిత్యనందరెడ్డి పేరును పోలీసులు చేర్చారు. పెద్దదస్తగిరి హత్య కేసులో వచ్చిన ఆరోపణల దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తుండగా ఈరోజు నిత్యానందరెడ్డికి న్యాయస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ను విధంచడం గమనార్హం.
వివాదాల కారణంగా హత్య: పెద్ద దస్తగిరి హత్య ఘటనలో బండి నిత్యానందరెడ్డి సూత్రధారి. ఈ ఘటనలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అందుకు ఆధారాలు లభించాయి. గూగుల్ టేక్ అవుట్, కాల్ డేటాను పరిశీలిస్తే హత్య అనంతరం ప్రధాన నిందితులు నిత్యానందరెడ్డిని ఆశ్రయించినట్లు తేలిందని వాదనలు వినిపించారు. నిందితులు పారిపోయేందుకు సొమ్ము సమకూర్చారన్నారు. సహ నిందితులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా పిటిషనర్ను ఈ కేసులో నిందితుడిగా చేర్చినట్లు కోర్టుకు తెలిపారు. పెద్ద దస్తగిరి, నిత్యానందరెడ్డి కలిసి స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేసేవారు. ఆపై ఇరువురి మధ్య పలు వివాదాలు తలెత్తడంతో హత్యకు ప్రణాళిక రచించారు.
