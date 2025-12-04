ETV Bharat / state

13వ ఎస్​ఐపీబీ సమావేశం - ఎర్లీ బర్డ్‌ ప్రోత్సాహకాల కింద 6 కంపెనీలకు ఆమోదం

సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 13వ ఎస్​ఐపీబీ సమావేశం - పెట్టుబడులపై పోర్టల్‌ ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షించాలని నిర్ణయం

13th_SIPB_Meeting
13th_SIPB_Meeting (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

13th SIPB Meeting Chaired by CM Chandrababu: ఎర్లీ బర్డ్‌ ప్రోత్సాహకాల కింద 6 కంపెనీలకు రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు (ఎస్‌ఐపీబీ) ఆమోదం తెలిపింది. పెట్టుబడులపై పోర్టల్‌ ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షించాలని నిర్ణయించారు. నిర్ణీత కాలపరిమితిలో ఎంవోయూల అమలుకు వీలుగా చర్యలు చేపట్టాలని తీర్మానించారు. సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 13వ ఎస్‌ఐపీబీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి మంత్రులు నారా లోకేశ్, టీజీ భరత్, పీ నారాయణ, కందుల దుర్గేష్, గొట్టిపాటి రవికుమార్, అనగాని సత్యప్రసాద్, సీఎస్ విజయానంద్ సహా వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. మంత్రులు బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, పయ్యావుల కేశవ్ వర్చువల్‌గా హాజరయ్యారు. అనంతరం మంత్రులు టీజీ భరత్‌, కందుల దుర్గేశ్‌ మీడియాతో మాట్లాడతూ సీఐఐ సదస్సు, అంతకుముందు ఒప్పందాల్లో 50 శాతం మేర ప్రక్రియ మొదలైనట్లు తెలిపారు.

విశాఖ పరిధిలో రూ.1.69 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రక్రియ మొదలైందని అమరావతి పరిధిలో రూ.87 వేల కోట్లు, తిరుపతి పరిధిలో రూ.73 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ప్రక్రియ మొదలైందని మంత్రులు వెల్లడించారు. తాజా సమావేశాల్లో రూ.8.29 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎస్‌ఐపీబీ ఆమోదం తెలిపిందని 7.62 కోట్ల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉద్యోగాలు లభించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని వివరించారు. 45 రోజుల్లో క్షేత్రస్థాయిలో అమలయ్యేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని చెప్పారు. రూ.13.25 లక్షల కోట్లకు సంబంధించి ఎంవోయూలు జరిగాయని పెట్టుబడుల ద్వారా 16.13 లక్షల మందికి ఉపాధి కలగనుందని మంత్రులు స్పష్టం చేశారు.

దావోస్‌ ఫోరమ్‌కు ముందే వీలైనన్ని శంకుస్థాపనలు జరగాలని ఎస్‌ఐపీబీ నిర్ణయించిందని రూ.1000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులకు డెడికేటెడ్‌ అధికారిని ప్రభుత్వం నియమిస్తుందని మంత్రులు చెప్పారు. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. పర్యాటక రంగంలో రూ.21 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎంవోయూలు జరిగాయని వెల్లడించారు. విద్యుత్‌ రంగంలో రూ.4.54 లక్షల కోట్లు, ఇండస్ట్రీస్‌, కామర్స్‌లో రూ.2.02 లక్షల కోట్లు, ఐటీ రంగంలో రూ.1.22 లక్షల కోట్లు, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌లో రూ.8,519 కోట్లు, సీఆర్‌డీఏకు సంబంధించి రూ.45 వేల కోట్లు, మారిటైమ్‌ బోర్డు కింద రూ.1.6 లక్షల కోట్ల మేర ఎంవోయూలు కుదిరాయని మంత్రులు తెలిపారు.

TAGGED:

13TH SIPB MEETING IN AP
AP SIPB MEETING
13వ ఎస్​ఐపీబీ సమావేశం
AP SIPB MEETING APPROVALS
13TH SIPB MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.