ఏపీలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు రయ్ రయ్ - త్వరలో 'పీఎం-ఈ డ్రైవ్' కింద 444 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు
పీఎం-ఈ డ్రైవ్ పథకం మొదటి దశలో 131 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు - ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు 444 లొకేషన్లను గుర్తించిన అధికారులు - కేంద్రానికి ప్రతిపాదన పంపిన నెడ్క్యాప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 7:31 AM IST
PM E-Drive Scheme in AP : పీఎం-ఈ డ్రైవ్ పథకం కింద రాష్ట్రంలో మొదటి దశలో 131 ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. రాష్ట్ర/కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థల కార్యాలయాలు, ముఖ్యమైన నగరాలు, జాతీయ రహదారుల వెంట వాటిని వాహనదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. వాటికి కేంద్రం సబ్సిడీని అందించనుంది. మూడు డిస్కంల పరిధిలో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు 444 లొకేషన్లను అధికారులు గుర్తించారు. ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో 48, ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో 18, ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో 65 ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు కేంద్రం అనుమతించింది. వాటిలో 117 ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు జాతీయ రహదారుల వెంట ఏర్పాటు కానున్నాయి.
444 లొకేషన్లలో ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు : మూడు డిస్కంల పరిధిలో రాష్ట్ర/కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పరిధిలో ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు అవకాశమున్న ప్రదేశాలు ముఖ్యమైన నగరాలు, జాతీయ రహదారుల వెంట ఉన్న ప్రభుత్వ భూముల్లో ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు అనువైన లొకేషన్లను అధికారులు పరిశీలించారు. 444 లొకేషన్లలో పీఎం-ఈ డ్రైవ్ కింద ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు వీలుగా భారీ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖకు నెడ్క్యాప్ ప్రతిపాదన పంపింది.
రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టు అమలుకు నోడల్ ఏజెన్సీగా బీహెచ్ఈఎల్ను కేంద్రం ఎంపిక చేసింది. నెడ్క్యాప్ పంపిన వాటిలో 244 లొకేషన్లలో ఫీజబులిటీ ఎసెస్మెంట్ను ఆ సంస్థ నిర్వహించింది. పథకం మార్గదర్శకాల మేరకు స్పేస్, యాక్సెస్, విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇచ్చే సదుపాయం, అదనపు సివిల్ పనులు, సైట్ విజిబులిటీ వంటి అంశాలను పరిశీలించి మొదటి దశలో 131 లొకేషన్లలో ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు కేంద్రం అనుమతించింది. అందుకు అనుగుణంగా రివైజ్డ్ ప్రతిపాదనలను నెడ్క్యాప్ పంపింది. మిగిలిన 200 లొకేషన్లను రెండోదశలో పరిశీలించనున్నారు.
కేంద్రం సబ్సిడీగా రూ.2,000 కోట్లు : పీఎం-ఈ డ్రైవ్ ప్రాజెక్టు కింద దేశవ్యాప్తంగా ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ కోసం రూ.2,000 కోట్లను కేంద్రం సబ్సిడీగా అందించనుంది. అందుకు అనుగుణంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి అందిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి అనుమతులు ఇచ్చింది. ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, ఈవీ సప్లై ఎక్విప్మెంట్కు చేసే ఖర్చులో నిబంధనల ప్రకారం సబ్సిడీ ఇవ్వనుంది. ఏ రాష్ట్రమైతే ముందుగా పూర్తిచేస్తుందో దానికే సబ్సిడీ అందేలా నిబంధనను విధించింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు ఇవీ : రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచేందుకు వీలుగా మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించేందుకు ముఖ్యమైన నగరాలు, జాతీయ రహదారుల వెంట 577 ఈవీ ఛార్జింగ్ కేంద్రాల్ని అందుబాటులోకి తేవాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన. వాటిలో ద్విచక్ర/ఆటోలకు సంబంధించినవి 306, కార్ల ఛార్జింగ్ సేవలకు 266, బస్సులు/ట్రక్కుల కోసం 5 ఛార్జింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధంచేసింది. ఇందుకోసం సుమారు రూ.62.94 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. కేంద్ర ప్రభుత్వ సబ్సిడీ రూ.39.79 కోట్లు పోను మిగిలిన రూ.23.15 కోట్లను భరించేలా ప్రాజెక్టును రూపొందించింది. ప్రాజెక్టు అమలు బాధ్యతను నెడ్క్యాప్నకు అప్పగించింది.
ఏపీలో 4,018 ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు - రూ.385.57 కోట్లతో ప్రాజెక్టులు రూపకల్పన!
విద్యుత్ వాహనదారులకు ఛార్జింగ్ చింత లేదిక!- త్వరలో 72,000 కేంద్రాల ఏర్పాటు