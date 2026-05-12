మియాపూర్​లో నీటి సంపులో పడి బాలిక మృతి - ఘటనపై అనుమానాలు

మియాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో విషాద ఘటన - ప్రమాదవశాత్తూ నీటి సంపులో పడి వాచ్​మెన్​ కుమార్తె మృతి - మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్న బాలిక తల్లిదండ్రులు

Girl Dies After Falling in Water Samp
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 1:59 PM IST

Girl Dies After Falling in Water Sump : హైదరాబాద్​లో ఓ అపార్ట్​మెంట్​లోని వాచ్​మెన్​గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి కుమార్తె ప్రమాదవశాత్తూ నీటి సంపులో పడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన మియాపూర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని గోకుల్​ ఫ్లాట్స్​లో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం భద్రాది కొత్తగూడెం జిల్లా టేకులపల్లి మండలం మద్దిరాల తండాకు చెందిన చరణ్​, రేణుక దంపతులు గత 10 ఏళ్లుగా మియాపూర్​ గోకుల్​ ఫ్లాట్స్​ పరిసరాల్లో వాచ్​మెన్​లుగా పని చేస్తూ అక్కడే జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరికి కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు ఉన్నారు. ఎనిమిది రోజుల క్రితమే చరణ్​ అక్కడి శ్రీరెసిడెన్సీ అపార్ట్​మెంట్​లో వాచ్​మెన్​గా చేరారు. సోమవారం రాత్రి 7.30 గంటల సమయంలో చరణ్​ కుమార్తె 13 ఏళ్ల అమ్మాయి సారా, అపార్ట్​మెంట్​ ఆవరణలో మూత తీసి ఉన్న నీటి సంపులో ప్రమాదవశాత్తూ పడిపోయింది.

బాలిక మృతిపై తల్లిదండ్రుల అనుమానాలు : ఎంతకీ కుమార్తె కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు సమీపంలో గాలించారు. ఏదో అనుమానం వచ్చి నీటి సంపులో చూడగా బాలిక అచేతనంగా కనిపించింది. అనంతరం నిజాంపేటలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృత్యవాత చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ఆసుపత్రి యాజమాన్యం సమాచారం మేరకు మియాపూర్​ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. బాలిక మృతిపై తల్లిదండ్రులు పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిందా? లేదా ఇంకేదైనా కారణం ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

నీటి సంపుతో జర భద్రం! :

  • సంపు ఏర్పాటులో భద్రత చాలా ముఖ్యమైనది.
  • వాటి నిర్మాణాన్ని ఇంటి గుమ్మాలకు ఎదురుగా ఉండకూడదు. అలాగే గేట్లకు ఎదురుగా, నడక దారిలో లేకుండా ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిది. సంపులకు రెండు రకాల మూతలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. లోపలివైపు ఇనుపజాలీతో మూత పెట్టాలి. ఆపైన మరోమూత ఉండాలి.
  • మరి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఉంట్లో రెండు మూతలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. జాలీ మూత ఎప్పుడు మూసే ఉండాలి. అలా పెడితే పొరపాటుగా పిల్లలు వాటిపై కాలు పెట్టినా కూడా తట్టుకునేలా జాలీ మూతలు ఏర్పాటు చేయాలి.
  • అంతేకాదు నీటి సంపుని శుభ్రం చేసేందుకు లోపలికి దిగి గాలి ఆడక ప్రాణాలు విడిచిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. అదే జాలీ మూత ఉంటే లోపలికి దిగినా గాలి వెలుతురు పడుతుంది.
  • మరి ఎక్కువగా నిర్మాణంలో ఉన్న సంపులలో ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం ఆ సంపులకు మూతలు లేకపోవడం.
  • పిల్లలు పని ప్రదేశంలో ఆడుకుంటూ పొరపాటున సంపులో పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. వాటి నిర్మాణంతో పాటు సంపుపై మూతలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. దానితో పని ముగిసిన వెంటనే మూసే ఉంచాలి. కనీసం ఇనుపజాలీ అయినా ఏర్పాటు చేసుకోవడం మేలు.
  • చిన్నపిల్లలకు నీటితో ఆడుకోవడం అంటే మహా ఇష్టం. అదే సమయంలో తెరిచి ఉన్న నీటి సంపుల వద్దకు వెళ్లి ఆడుకునేందుకు వెళ్లి అందులో పడిపోతున్నారు. ఈ మేరకు సంపుకు దూరంగా ఉండేలా చిన్నారులకు భయం పెట్టాలి. పెద్ద పిల్లలయితే అందులో పడితే జరిగే ప్రమాదంపై అప్రమత్తంగా ఉండమని సూచించాలి.
  • పిల్లల ముందు సంపులను శుభ్రపరిచే పని పెట్టుకోకపోవడం మంచిది. లేదంటే వాళ్లు అనుకరించి తర్వాత అందులో పడే అవకాశం ఉంటుంది.
  • సంపులను కడిగే క్రమంలో ఆ తర్వాత నీటి నిల్వలు పరిశీలించిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మూతను పెట్టాలి. ఈ విషయం అసలు మరవకూడదు. అవసరమైతే సంపులపై ఇనుప కంచె ఏర్పాటు చేయాలి. పైన ఏర్పాటు చేసిన సిమెంటు పలకలు చెడిపోతే వెంటనే మరమ్మతులు చేయించాలి.
  • భవన నిర్మాణ పనులు చేపట్టే చోట సంపులు, సెఫ్టెక్​ ట్యాంకులపై పైకప్పు వేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు.

