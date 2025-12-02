ETV Bharat / state

వయస్సు 13 - జాతీయస్థాయిలో 12కు పైగా అవార్డులు

13 Year Old Girl Alla Akshara from Krishna District: చిన్న వయసులోనే జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్నారు చిన్నారులు. వీరి నైపుణ్యాలతో పోటీల్లో తమ సత్తా చాటుతున్నారు. చదువులోనే కాదు ఆటలు, నృత్య కళల్లోనూ చక్కని ప్రతిభ కనబరుస్తూ పతకాలు ఒడిసిపడుతున్నారు. వారికంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. కృష్టా జిల్లాకి చెందిన ఈ చిచ్చర పిడుగు అక్షర వయ్ససు పదమూడు. జాతీయ స్థాయిలో ఏకంగా 12కు పైగా అవార్డులు. ఓ వైపు స్కేటింగ్​, ఐస్​స్కేటింగ్​లో, జపనీస్​ గోగేమ్​లో వెండి, పసిడి పతకాలు సాధించింది. మరోవైపు నృత్యంలో అద్భుతంగా రాణిస్తూ పలు రకాల పతకాలు అందుకుంది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాల పంట పండిస్తోంది. పోటీ ఎక్కడైనా సరే అక్షర బరిలో దిగితే ప్రత్యర్థులు చిత్తవ్వాల్సిందే! ఈ చిన్నారి గురించి తెలుసుకుందాం!

కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు మండలం పోరంకి గ్రామానికి చెందిన ఆళ్ల అక్షర వయసు పదమూడు సంవత్సరాలు. 7వ తరగతి చదువుతోంది. ఈ చిన్నారి గోగేమ్, ఐస్‌ స్కేటింగ్, స్కేటింగ్, కూచిపూడి నృత్యాల్లో రాణిస్తూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తన అసమాన ప్రతిభ చాటుతోంది. ఈ చిచ్చరపిడుగు పతకాలు సాధిస్తూ శభాష్​ అనిపించుకుంటోంది. తండ్రి నరేంద్రకుమార్, తల్లి వైష్ణవీదేవి.

ఆసక్తి ఉన్న క్రీడల్లో శిక్షణ: అక్షరకు చిన్ననాటి నుంచి కూచిపూడి నృత్యంతో పాటు తనకు ఆసక్తి ఉన్న క్రీడల్లో శిక్షణ అందించారు. వీరు తమ చిన్నారిని చిన్ననాటి నుంచి వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. కోచ్‌ ప్రసాద్‌ వద్ద స్కేటింగ్, ఐస్‌స్కేటింగ్‌తో పాటు, జపనీస్‌ గోగేమ్‌లో కూడా శిక్షణ తీసుకుంది. ఈ చిన్నారి ఎన్నో మెలకువలు నేర్చుకుంది. వాటిల్లో నైపుణ్యం చూపిస్తూ పోటీలకు సిద్ధమైంది. నేషనల్​, ఇంటర్నేషనల్ పోటీల్లో చక్కగా రాణిస్తోంది. అక్షర బంగారు, వెండి పతకాలతో అదరగొడుతోంది.

జపనీస్​ గోగేమ్‌లో అవార్డులు:

  • 2024లో బిహార్‌లో జరిగిన గోగేమ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో అక్షర అండర్‌ 14, అండర్‌ 17 విభాగాల్లో పసిడి పతకాలు సాధించింది.
  • 2025 ఫిబ్రవరిలో బిహార్‌లో జరిగిన పోటీల్లోనూ అదే రీతిలో రెండు బంగారు పతకాలను ఈ చిన్నారి కైవసం చేసుకుంది.
  • 2025 నవంబరులో ఒడిశాలో జరిగిన గోగేమ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో అండర్‌-14 విభాగంలో వెండి, అండర్‌-17లో పసిడి పతకాలు సాధించింది.

స్కేటింగ్‌లో సత్తా:

  • 2024లో ఐస్‌ స్కేటింగ్‌ పోటీలు గుర్గావ్‌లో జరగ్గా అక్షర జాతీయ స్థాయిలో సిల్వర్‌ పతకం సాధించింది.
  • 2025లో గుంటూరులో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి ఐస్‌ స్కేటింగ్‌ పోటీల్లో బంగారు పతకం కైవసం చేసుకుంది. దాంతో జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికైంది.

కూచిపూడి నృత్యంలో రాణిస్తూ: అక్షర కూచిపూడి నృత్యంలోనూ రాణిస్తుంది. ఈ చిన్నారి గురువు నరేంద్ర వద్ద శిక్షణ తీసుకుంది. ఇందులోనూ తన ప్రతిభను చాటుతోంది. అక్షర 2024లో ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన వరల్డ్‌ ఫెర్ఫార్మెన్స్‌ ఆర్ట్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌-2024 అవార్డు అందుకుంది. అలాగే జాతీయ స్థాయిలో 12కు పైగా అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. ఆమెకు శివనంది, బసవనంది, నృత్యప్రభ, నృత్యకృష్ణవేణి, శ్రీకృష్ణనాట్యరవళి అవార్డులు సైతం వచ్చాయి. అదే విధంగా క్రీడల్లోనూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలన్నది తన లక్ష్యమని అక్షర చెబుతోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

