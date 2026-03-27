చైనా వ్యక్తుల కోసం కరీంనగర్ ఆర్బీఎల్ బ్రాంచ్లో మ్యూల్ ఖాతాలు - చేతులు మారిన రూ.137కోట్లు
7 మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా రూ.137 కోట్ల లావాదేవీలు జరిపినట్లు గుర్తింపు - 8 కేసుల్లో 13 మంది నిందితులు అరెస్టు - డిప్లొమా, డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు నిందితులుగా ఉన్నారన్న పోలీసులు
Published : March 27, 2026 at 7:15 PM IST
A massive scam has come to light at a bank : కరీంనగర్ ఆర్బీఎల్ బ్యాంకులో భారీ కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. నకిలీ బ్యాంకు అకౌంట్లు తెరిచి మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా డబ్బులు మళ్లించినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. సైబర్ క్రైమ్, హవాలా జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు 13 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో ఆర్బీఎల్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ సహా పలువురు ఉద్యోగులు ఉన్నారు.
మొత్తం 7 మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా రూ.137 కోట్ల లావాదేవీలు జరిపినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. చైనా వ్యక్తులతో కలిసి బండారి సాయిరామ్ అనే వ్యక్తి మోసాలకు పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. ప్రతి లావాదేవీపై సాయిరామ్ 2 శాతం కమీషన్ తీసుకున్నట్లు తేలింది. మొత్తం 8 కేసుల్లో 13 మంది నిందితులు అరెస్టు చేశామని కరీంనగర్ సీపీ గౌస్ ఆలం తెలిపారు. ఈ కేసులో డిప్లొమా, డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు కూడా నిందితులుగా ఉన్నారని వెల్లడించారు.