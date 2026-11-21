"డిసెంబర్ 31లోగా వినతులు ఇవ్వండి" - ఉద్యోగ సంఘాలకు 12వ వేతన సవరణ సంఘం సూచన
12th Pay Revision Commission: డిసెంబర్ 31 లోగా ఉద్యోగ సంఘాలు తమ సూచనలు, వినతులను సమర్పించాలని 12వ వేతన సవరణ సంఘం కోరింది. మెయిళ్ల ద్వారా అందించే వాటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని వెల్లడించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:00 PM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణలో భాగంగా ఉద్యోగ సంఘాలు తమ సూచనలు, వినతులను డిసెంబర్ 31లోగా సమర్పించాలని 12వ వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) కోరింది. సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యాలయంలో నేరుగా సంప్రదించి వినతులు అందజేయవచ్చని, ఈ-మెయిళ్ల ద్వారా పంపే వినతులనూ పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
రాష్ట్రంలో 12వ వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. 1983 బ్యాచ్ విశ్రాంత సీఎస్ దినేశ్ కుమార్ను కమిషనర్గా నియమిస్తూ అక్టోబర్ 1న సీఎస్ జి.సాయిప్రసాద్ జీవో 200 జారీ చేశారు. అదేవిధంగా 2003 బ్యాచ్ విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి డాక్టర్ పి.లక్ష్మీనరసింహంను కమిషన్ కార్యదర్శిగా పునర్నియమిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు. ఇటీవల ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులతో కమిషన్ కార్యకలాపాలు మరింత వేగవంతం కానున్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సౌలభ్యం, వేతన సవరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ సంఘం నివేదిక సమర్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఏడాది గడువు విధించింది.
కమిషన్ పరిశీలించే ముఖ్యాంశాలివే: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు స్థానిక సంస్థలు, ఎయిడెడ్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న వివిధ కేటగిరీల ఉద్యోగుల వేతనాలు, ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, సర్వీసు నిబంధనలకు సంబంధించిన సూత్రాలను కమిషన్ రూపొందిస్తుంది. అలాగే విశ్వవిద్యాలయాల్లోని బోధనేతర సిబ్బంది, ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, జేఎన్టీయూ ఉద్యోగులు, వర్క్చార్జ్డ్, పూర్తికాల కాంటింజెంట్ ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం అందుతున్న ప్రయోజనాలను పరిశీలించి, సాధ్యమైన మార్పులపై ప్రభుత్వానికి సిఫారసులు చేస్తుంది.
ఇదే క్రమంలో వివిధ పోస్టులకు గెజిటెడ్ హోదా కల్పించేందుకు అవసరమైన ప్రమాణాలు, అర్హతలు, మార్గదర్శకాలను ఖరారు చేస్తుంది. ప్రస్తుత పాలనా అవసరాలకు అనుగుణంగా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లోని మానవ వనరుల స్థితిగతులను సమీక్షిస్తుంది. కాంట్రాక్టు, అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది అవసరాలను లోతుగా పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందజేస్తుంది.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబుతో ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు జరిపిన చర్చలు సానుకూలంగా ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. 2024 జూలై 1, 2025 జనవరి 1 నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న రెండు డీఏలను అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి చెల్లించేందుకు అంగీకరించారు. 2022 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సరెండర్ లీవ్ నగదును వచ్చే సంక్రాంతికి చెల్లించడంతో పాటు పోలీసు సిబ్బందికి అదనంగా మరో సరెండర్ లీవ్ను అక్టోబర్ నుంచి చెల్లించేందుకు ముఖ్యమంత్రి సరేనన్నారు.
అదేవిధంగా పెన్షనర్లకు అదనపు క్వాంటం ఆఫ్ పెన్షన్ను పునరుద్ధరించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. 70 ఏళ్లు దాటిన వారికి 10 శాతం, 75 ఏళ్లు దాటిన వారికి 15 శాతం అదనపు పెన్షన్ క్వాంటమ్ను 2027 జనవరి నుంచి అమలు చేస్తారు. ఆరోగ్య పథకంలో ఉద్యోగులు కోరిన మార్పును సీఎం అంగీకరించారు.
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