రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న ప్రజాప్రతినిధులు, యువత
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఘనంగా ప్రపంచ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - యోగా కార్యక్రమాలతో దేశం మొత్తం చైతన్యంతో నిండిపోయిందన్న ప్రధాని మోదీ - ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం నిత్యం యోగాసనాలు చేయాలని సూచన
Published : June 21, 2026 at 11:05 AM IST
International Yoga Day in Telangana : శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకొని, ఒత్తిడిని జయించేందుకు యోగా ఒక అద్భుతమైన దివ్య ఔషదం. ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో కాస్త ఉపమశమనం పొందడానికి యోగా ఎంతో సాయపడుతుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని తెలంగాణవ్యాప్తంగా ఘనంగా వేడుకలు జరగగా, పలు జిల్లాల్లో రాజకీయ ప్రముఖులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు.
యోగా అనేది మన జీవన ప్రక్రియలో అంతర్భాగమని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ ఎల్లమ్మ చెరువు వద్ద అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. యువకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఔత్సాహితులతో కలిసి పొన్నం ఆసనాలు వేశారు. ప్రజలందరికీ యోగపై ప్రేరణ కలిగేలా హుస్నాబాద్లో 12 సూర్య నమస్కారాలతో విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. అందరూ యోగాను జీవితంలో తప్పనిసరిగా భాగంగా చేసుకొని ఆరోగ్య హుస్నాబాద్, ఆరోగ్య తెలంగాణ, ఆరోగ్య భారత్ నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని పొన్నం పిలుపునిచ్చారు.
యోగా విలువైన సంపద : యోగా సాధన చేయడం ద్వారా శారీరక, మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని, అంతేకాకుండా ఇదొక గొప్ప ఔషధం అని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్కు వద్ద బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ప్రతి ఒక్కరూ యోగాను జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. నిత్యం యోగా చేయడం ద్వారా అనారోగ్య సమస్యలు తొలుగుతాయన్నారు. యోగా అనేది భారతదేశం ప్రపంచానికి అందించిన అత్యంత విలువైన సంపద అని రాంచందర్ రావు కొనియాడారు. మన దేశ గొప్పదనాన్ని, ప్రాచీన సంస్కృతిని విశ్వవ్యాప్తం చేయడంలో యోగా కీలక పాత్ర పోషించిందని రాజ్యసభ సభ్యుడు కె.లక్ష్మణ్ తెలిపారు. ప్రాచీన సంస్కృతిలో భాగమైన యోగా మన పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న సాంప్రదాయమని వివరించారు.
మహబూబ్నగర్లోని పిల్లలమర్రి వద్ద యోగా దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ, ప్రభుత్వ విప్ యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్లోని రామ్నగర్లో బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ సభ్యుడు పూసరాజు నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పార్టీ శ్రేణులు, యువకులు యోగాసనాలు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం అనునిత్యం యోగాసనాలు చేయాలని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లోని యాక్టివ్ రూట్స్ స్టూడియోలో ప్రత్యేక యోగా కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇండియాస్ ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ మెడలిస్ట్ అరుణ బుద్ధారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు యోగా సాధకులు, యువత పాల్గొన్నారు.
ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు : యోగా సాధనతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సాధ్యమని మాజీ ఎమ్మెల్యే బేతి సుభాశ్ రెడ్డి అన్నారు. యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా నాచారంలోని వాల్యూ జోన్లో యోగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ ఎమ్మెల్యే బేతి సుభాశ్ రెడ్డి, బీజేపీ ఎస్టీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రవి నాయక్లు హాజరయ్యారు. ప్రతిరోజు యోగా సాధన చేయడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుందన్నారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా అత్తాపూర్–హైదర్గూడ లక్ష్మీనగర్ పార్కులో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యువత, మహిళలు, వృద్ధులు పాల్గొని యోగాసనాలు చేశారు. కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ , ప్రగతి నగర్లో యోగా కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. స్థానిక ప్రజలు, యువత, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని వివిధ యోగా ఆసనాలు, ప్రాణాయామాలు చేశారు. యోగా ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందన్నారు.
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