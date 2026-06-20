ఏపీలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికి సర్వం సిద్ధం - రేపు 1.07 కోట్ల మందితో యోగాసనాలు
రేపు ఉదయం 5 గంటల నుంచే యోగా కార్యక్రమాలు ప్రారంభం - కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు, యోగా గురువు బాబా రాందేవ్ - యోగాసన కార్యక్రమాలకు చిరునామాగా మారిన ఏపీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:06 PM IST
12th International Yoga Day 2026 Arrangements Completed in AP : రాష్ట్రంలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికి సర్వం సిద్ధమైంది. యోగాంధ్రతో ఆరోగ్య విప్లవానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ చిరునామాగా మారింది. పట్టణాలు, నగరాల నుంచి పల్లెల వరకు యోగాతో శ్వాసించనున్నారు. రేపు(ఆదివారం) రాష్ట్రంలో ఏకంగా 1.07 కోట్ల మందితో ఏకకాలంలో యోగాసన కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. రేపు ఉదయం 5 గంటల నుంచే యోగా కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. విజయవాడ ఇందిరాంగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో జరిగే కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, యోగా గురువు బాబా రాందేవ్ పాల్గొంటున్నారు.
ఒకప్పుడు నగరాలు, పట్టణాల్లో ఆరోగ్యాభిలాషులకు మాత్రమే పరిమితమైన యోగా, కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో ఇప్పుడు పల్లెల వరకు చేరింది. 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని యోగాంధ్ర-2026 పేరుతో దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే రెండు వారాలపాటు యోగాసన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, పార్కులు, సముద్రతీరాలు, ఇలా ప్రజలు చేరే ప్రతి ప్రదేశం యోగాసనాలకు వేదికగా మారాయి. 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలు అనుసరించి ఈ నెల 7 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగాంధ్ర- 2026 ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
కోటి దాటిన రిజిస్ట్రేషన్లు : అమరావతిలో రాష్ట్రస్థాయి యోగాసన కార్యక్రమం, జిల్లా కేంద్రాల నుంచి గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల వరకు యోగాసన కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగాయి. యోగాను కేవలం వ్యాయామంగా కాకుండా జీవనశైలిగా మలచాలన్న సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాకరంగా చేపట్టిన భాగస్వామ రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా కోటి 7లక్షల 41 వేల148 మంది పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. జిల్లాల జనాభా ప్రతిపాదికన కోటి 4 లక్షల 93 వేల 947 మందితో రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, దీనిని అధిగమించి అదనంగా 2 లక్షల 47వేల 201 మంది పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.
మరోవైపు 26 థీమాటిక్ యోగాసన కార్యక్రమాలు జరగ్గా 35,603 మంది పాల్గొన్నారు. పర్యాటక ప్రాంతాల్లో 56 కార్యక్రమాలు జరగ్గా 59,458 మంది పాల్గొన్నారు. విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో రేపు జరిగే రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, వైద్య,ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, ఇతర మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రత్యేక అతిథులుగా పతాంజలి బాబా రాందేవ్, యోగా అండ్ నేచురోపతి ప్రభుత్వ సలహాదారు మంతెన సత్యనారాయణ రాజు, ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొంటారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.33 లక్షల వేదికలు : ఈ కార్యక్రమానికి సమాంతరంగా జిల్లాల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఇతర అధికారులు పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.33 లక్షల వేదికల ద్వారా కోటి 7లక్షల 41వేల 148 మంది యోగాసనాలు వేయనున్నారు. ప్రతి జిల్లాలో సగటున 4,450 చొప్పున వేదికలు సిద్ధమయ్యాయి. విజయవాడలో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం, అంబేద్కర్ ఆడిటోరియంలో కలిపి పదివేల మంది యోగసనాలు వేయనున్నారు. వీటితోపాటు జిల్లాల్లో జరిగే కార్యక్రమాల్లో సోలో ఫర్ఫార్మెన్స్, బృంద ఫర్ఫార్మెన్స్, ఉత్తమ ఛాయాచిత్రాలు, దృశ్యం, పాటలు, నినాదాలు, వక్తృత్వ, ఇతర పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి బహుమతులు అందచేయనున్నారు.
యోగాసన కార్యక్రమాలకు ఏపీ చిరునామా : యోగాసన కార్యక్రమాలు, ఏర్పాట్లు, ఇతర అంశాల్లో ప్రభుత్వం జిల్లా అధికారుల మధ్య పోటీ పెట్టింది. రిజిస్ట్రేషన్లు, ట్రైనర్లకు శిక్షణ, పౌరుల మ్యాపింగ్, వేదికల ఖరారు, యోగా పోటీల కేటగిరిల్లో జిల్లాల మధ్య పోటీ పెట్టగా అన్ని కేటగిరీల్లో కలిపి ఏలూరు తొలిస్థానంలో నిల్చింది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా-2, శ్రీకాకుళం-3, మార్కాపురం-4, అనంతపురం జిల్లా 5వ స్థానంలో నిలిచింది. యోగాంధ్ర కార్యక్రమాలతో ముఖ్యంగా యువత, మహిళల్లో చైతన్యం కనిపించింది. మహిళా సంఘాలు, స్వయం సహాయక బృందాలు, యువజన సంఘాలు, ఇతర సంఘాలు యోగాంధ్ర కార్యక్రమాలను తమవిగా భావించి విజయవంతం చేశాయి. యోగా ద్వారా కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చన్న సందేశం ప్రజల్లోనికి వెళ్లింది. దీనివల్లే లక్ష్యానికి మించి రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి. యోగాసన కార్యక్రమాలకు ఏపీ చిరునామాగా మారింది.
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