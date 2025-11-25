ETV Bharat / state

నంద్యాలలో మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్స్ 128వ శాఖ - ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజాకిరణ్‌

నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మార్గదర్శి కార్యకలాపాలను సాగిస్తోందని వెల్లడి - నంద్యాలలో నూతనశాఖ ఏర్పాటుపై సంతోషం వ్యక్తం చేసిన శైలజాకిరణ్

128th Margadarsi New Branch Inaugurated in Nandyal District
128th Margadarsi New Branch Inaugurated in Nandyal District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 8:10 AM IST

3 Min Read
128th Margadarsi New Branch Inaugurated in Nandyal District: విశ్వసనీయతకు మారుపేరు, ఖాతాదారుల అభిమానాలు సంపాదించిన ప్రముఖ చిట్‌ఫండ్స్ సంస్థ మార్గదర్శి మరో నూతన శాఖను నంద్యాలలో ప్రారంభించింది. నంద్యాలలోని సంజీవనగర్‌ టూరిస్ట్‌ ఆర్కేడ్‌ భవనంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ కార్యాలయాన్ని నిన్న (సోమవారం) ఆమె పండితుల వేదమంత్రోచ్చారణల నడుమ పూజలు చేసి, జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించారు. ఖాతాదారుల నుంచి నెలవారీ చిట్‌ సొమ్మును స్వీకరించి రసీదు ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా శైలజాకిరణ్‌ మాట్లాడుతూ నంద్యాలలో మార్గదర్శి 128వ శాఖను (ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 40వ శాఖ) ప్రారంభిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. చిట్‌ గ్రూపులు రూ.2.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటి వరకు ఉంచామని తెలిపారు. శుభకార్యాలు, పిల్లల చదువులు, పెళ్లిళ్లు, వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి, ఇల్లు, ఇతర ఆస్తులు సమకూర్చుకునేందుకు వీలుగా చిట్‌లను నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు.

నంద్యాలలో మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్స్ 128వ శాఖ - ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజాకిరణ్‌ (ETV)

నలుగురికి ఉపయోగపడే పని చేయటంలో ఉండే తృప్తి మరెందులోనూ ఉండదని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్ అన్నారు. నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ 128వ శాఖను ఆమె లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ రామోజీరావు ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో కార్యకలాపాలను సాగిస్తోందని, ప్రపంచ ప్రసిద్ధ బెలూం గుహలు, బేతంచర్ల మార్బుల్స్ ఉన్న నంద్యాల జిల్లాలో నూతన శాఖను ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తర్వాత వేదపండితులు ఆశీర్వదించారు. అనంతరం మార్గదర్శి వినియోగదారులతో మాట్లాడి వారి అభిప్రాయాలను శైలజాకిరణ్ తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వినియోగదారులు ఆమెను సత్కరించారు.

మార్గదర్శి 63 సంవత్సరాలుగా 60 లక్షల మందికి పైగా చందాదారులకు మార్గదర్శి సేవలు అందిస్తోందని శైలజా కిరణ్ తెలిపారు. 4 వేల 400 మంది సిబ్బంది నిరంతరం వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరిన్ని శాఖలు ఏర్పాటు చేయనున్నామని 2.5 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు చిట్స్ నడుస్తున్నాయని వారి అవసరాలకు తగినట్లు చిట్స్ ఎన్నుకోవచ్చని శైలజాకిరణ్ వెల్లడించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా డబ్బులు పొదుపు చేస్తున్నామని, మార్గదర్శి తమ ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చిందని వినియోగదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

రూ.50 లక్షల చిట్‌ వేసే స్థాయికి ఎదిగా:

'మార్గదర్శిలో సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం రూ.25 వేల చిట్‌ కట్టి ఖాతాదారుడిగా చేరాను. వ్యాపారాన్ని క్రమంగా విస్తరిస్తూ 8 మెడికల్‌ షాపులు, 2 పాలీ క్లినిక్‌లు, ఒక ఆసుపత్రి నిర్మించాను. ప్రస్తుతం రూ.50 లక్షల చిట్‌ కట్టే స్థాయికి ఎదిగాను. గతంలో నాకు క్యాన్సర్‌ వచ్చినప్పుడు నగదు అవసరమైతే మార్గదర్శి సంస్థ వెంటనే సొమ్ము సమకూర్చిన విషయాన్ని మరిచిపోలేను.' - ఆర్‌.మారుతీకుమార్, అధినేత, సెవెన్‌హిల్స్‌ ఆసుపత్రి, నంద్యాల

నా వ్యాపారాభివృద్ధికి అండగా నిలిచింది:

'మార్గదర్శి నా ఫర్నిచర్‌ వ్యాపారాభివృద్ధికి అండగా నిలిచింది. 18 ఏళ్లుగా చిట్‌లు కడుతున్నా. మార్గదర్శి సిబ్బంది చందాదారులతో ఎంతో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తారు. సంతృప్తికరమైన సేవలు అందిస్తూ మా ఆర్థిక అవసరాలకు అండగా ఉంటున్నారు. నంద్యాలలోనే మార్గదర్శి శాఖ ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉంది.' - కె.భూపాల్, సిరి ఫర్నిచర్, నంద్యాల

చిట్‌లు పాడుకున్న వారికి మరింత వేగంగా చెల్లింపులు చేసేందుకు వీలుగా అధునాతన పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నామని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో వారం, 10 రోజుల్లోపే సొమ్ము చెల్లించేందుకు కృషి చేస్తామని అన్నారు. ఏపీ, తెలంగాణల్లో త్వరలోనే మరిన్ని శాఖలు ప్రారంభిస్తామని ఆమె వెల్లడించారు. రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ రామోజీరావు ఎప్పుడూ ప్రజా సంక్షేమాన్నే కోరుకునేవారని శైలజాకిరణ్‌ గుర్తుచేశారు. నంద్యాల శాఖ మేనేజర్‌ ఒ.రవికృష్ణ, ఇతర సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఈవో సత్యనారాయణ పాతూరి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బలరామకృష్ణ, జనరల్ మేనేజర్ రవీంద్రనాథ్, నంద్యాల బ్రాంచ్ మేనేజర్ రవికృష్ణ సహా పలువురు ఉద్యోగులు, మార్గదర్శి జీఎం రవీంద్రనాథ్, ఈనాడు కర్నూలు యూనిట్‌ ఇన్‌ఛార్జి ఎస్కే ఖాదర్‌ అలి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

