తునిలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ 127వ శాఖ - వర్చువల్గా ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజాకిరణ్
విశ్వసనీయతే పెట్టుబడిగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిస్తున్న మార్గదర్శి - 127వ శాఖను తునిలో ప్రారంభించిన మార్గదర్శి - తునిలో మార్గదర్శి శాఖను ప్రారంభించడంపై ఖాతాదారుల హర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 3:09 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 3:19 PM IST
127th Margadarsi New Branch Inaugurated in Tuni : విశ్వసనీయతకు మారుపేరుగా ఖాతాదారుల అభిమానాలు సంపాదించిన ప్రముఖ చిట్ఫండ్ సంస్థ మార్గదర్శి మరో నూతన శాఖను ప్రారంభించింది. కాకినాడ జిల్లా తునిలో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైయివేటు లిమిటెడ్ 127వ శాఖ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్ శైలజా కిరణ్ వర్చువల్గా నూతన బ్రాంచ్ను ప్రారంభించారు.
మార్గదర్శి సంస్థ సీఈవో సత్యనారాయణ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బలరామకృష్ణ, జనరల్ మేనేజర్ రవీంద్రనాథ్, చీఫ్ మేనేజర్ కృష్ణ మోహన్, తుని నూతన శాఖ మేనేజర్ పుల్లేశ్వర రావుల చేతుల మీదుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు. మొదటిగా ఖాతాదారుడు దాసరి వెంకట రాజ్ కుమార్కు రసీదు అందించారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఖాతాదారులు పాల్గొన్నారు. తునిలో మార్గదర్శి నూతన శాఖ శాఖ ప్రారంభించడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
"మార్గదర్శితో మాకు ఎన్నో ఏళ్లుగా అనుబంధం ఉంది. ఇప్పుడు మా ప్రాంతానికే రావడం సంతోషంగా ఉంది. మా అభివృద్ధిలో మార్గదర్శి ఎప్పుడూ తోడు ఉంది. మార్గదర్శి ఎంతో నమ్మకమైన సంస్థ." -ఖాతాదారులు
ఖాతాదారులకు ఉత్తమమైన సేవలు : గత నెల అక్టోబరు 15న గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ 126వ శాఖను సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్ శైలజాకిరణ్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 1962లో రామోజీరావు ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో 125 బ్రాంచిలతో ఇంతవరకు కార్యకలాపాలు సాగించిందని, కొత్తగా లక్ష్మీనరసింహస్వామి అనుగ్రహంతో మంగళగిరిలో 126వ బ్రాంచి ఏర్పాటు చేశామని శైలజాకిరణ్ తెలిపారు. మార్గదర్శి మున్ముందు కూడా జైత్రయాత్రను కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ ఖాతాదారులకు ఉత్తమమైన సేవలు అందించేందుకు తమ సిబ్బంది ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారన్నారు.
సభ్యులకు ఎక్స్ప్రెస్ చెల్లింపులు : మార్గదర్శి చిట్ఫండ్లో ఇప్పటివరకు రెండున్నర లక్షల మందికిపైగా సభ్యులుగా ఉన్నారని శైలజాకిరణ్ వెల్లడించారు. వీరికి నిరంతరం సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటూ ఎక్స్ప్రెస్ చెల్లింపులు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ అవసరానికైనా వ్యక్తిగతంగా, సంస్థాగతంగా వారి అవసరాలు, వ్యాపారాలు, అంకుర సంస్థల స్థాపన కోసం ఆర్ధిక సేవలను సులభంగా పొందేలా చిట్ఫండ్స్ సేవలు అందిస్తున్నాయని అన్నారు.
ఎలాంటి కలంకం లేకుండా 63 ఏళ్లు : చిట్ఫండ్స్తో మధ్య తరగతి వర్గాలు తమ ఎదుగుదలను చూశారని తెలిపారు. తమ సంపాదనలో కొంత పొదుపు చేయాలనే ముందుచూపుతో ఉన్న వారిని ప్రోత్సహిస్తూ జీవితం స్థిరంగా ఉండేందుకు మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ప్రోత్సాహం అందిస్తుందన్నారు. 63 ఏళ్ల ప్రస్తానంలో ఎలాంటి కలంకం లేకుండా ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఆనందం నింపిందన్నారు. వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా వారి పిల్లల చదువులు, వివాహాలు, స్తిరాస్తుల కొనుగోలు ద్వారా వారి జీవితంలో మార్గదర్శి భాగస్వామి అయిందని చెప్పారు. అవసరమైన సమయంలో సహాయం చేసే నిజమైన స్నేహితునిగా మార్గదర్శి నిలిచిందని వెల్లడించారు.
ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో ఆసరాగా : ప్రణాళికాయుతంగా పొదుపు చేసిన వారికి తమ ఉద్యోగ విరమణ సమయంలో తమ భవిష్యత్తు, స్థిరత్వం, భద్రతకు మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఆసరాగా నిలిచిందని శైలజాకిరణ్ వివరించారు.
దక్షిణాది శక్తిమంతుల జాబితా - మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్కు చోటు
చిట్ఫండ్స్ చట్టాలు సవరించాలి - అఖిల భారత సమ్మేళనంలో మార్గదర్శి ఎండీ ప్రతిపాదన