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120 ఏళ్ల భూ సమస్య కొలిక్కి - ప్రజాప్రతినిధులను సన్మానించిన గ్రామస్థులు

బ్రిటీష్ కాలంలో అధికారులు చేసిన తప్పిదాన్ని సరిచేసిన ప్రభుత్వం - నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించడంతో వట్టిచెరుకూరు వాసుల సంబరం - సమస్య పరిష్కారానికి చొరవ చూపిన ప్రజాప్రతినిధులకు సన్మానం

120 Year Old Land Dispute Resolved
వట్టిచెరుకూరు గ్రామాన్ని నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించిన ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 10:22 AM IST

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120 Year Old Land Dispute Resolved : బ్రిటీష్ కాలంలో అధికారులు చేసిన తప్పిదం. ఆ గ్రామస్థులకు శతాబ్దానికి పైగా శాపంగా మారింది. సగానికి పైగా గ్రామం రెవెన్యూ రికార్డుల్లో నిషేధిత జాబితాలో చేరటంతో క్రయవిక్రయాలకు వీల్లేకుండా పోయింది. ప్రభుత్వాలు మారినా, ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టు తిరిగినా, అధికారుల్ని మొరపెట్టుకున్నా సమస్య తీరలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తీసుకున్న నిర్ణయం, ఈ ఊరి ప్రజలను ఊపిరి పీల్చుకొనేలా చేసింది. సమస్య పరిష్కారానికి చొరవ చూపిన ప్రజాప్రతినిధులను గ్రామానికి ఆహ్వానించి మరీ సంబరాలు చేసుకున్నారు.

గుంటూరు జిల్లా వట్టిచెరుకూరులో 120 ఏళ్ల కిందట బ్రిటీష్ అధికారులు చేసిన పొరపాటు, ప్రజల్ని నిన్న, మొన్నటి వరకూ కూడా తీవ్ర ఇక్కట్ల పాలు చేసింది. ప్రజలు నివసించే 25.37 ఎకరాల ప్రాంతాన్ని చెరువు పోరంబోకుగా నమోదు చేశారు. వాస్తవంగా అక్కడ 515 ఇళ్లు ఉన్నాయి. రికార్డుల్లో ఈ విధంగా ఉన్నా క్రయ, విక్రయాలకు ఇబ్బంది ఉండేది కాదు. 2006 తర్వాత నిషేధిత భూముల విషయంలో కోర్టు ఆదేశాల మేరకు రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోయాయి. రుణాలు తీసుకోలేని పరిస్థితి. క్రయవిక్రయాలు నిలిచిపోయాయి.

120 ఏళ్ల భూ సమస్య కొలిక్కి - ప్రజాప్రతినిధులను సన్మానించిన గ్రామస్థులు (ETV Bharat)

జలవనరులశాఖ ఎలాంటి చెరువు లేదని, దాని కింద వ్యవసాయం చేయడం లేదని, ఆయకట్టు లేదని, అది తమ పరిధిలోకి రాదని నివేదిక ఇచ్చింది. కానీ నివాసాల పక్కనే 83.01 ఎకరాల చెరువు స్పష్టంగా ఉంది. రీసర్వే సమయంలో ఇళ్లు, ఇతర నివాసాలున్న 25.37 ఎకరాలకు ఒక ఎల్​పీఎం కేటాయించి సబ్‌ డివిజన్‌ చేశారు. మిగిలిన 83.01 ఎకరాలకు మరో ఎల్​పీఎం ఇచ్చారు. అయినా ప్రజలకు సంబంధించిన రికార్డుల్లో చెరువుపోరంబోకుగా ఉండటంతో ఇబ్బంది తప్పలేదు.

"120 ఏళ్లుగా నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నటువంటి భూములనూ కూటమి ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. బ్రిటీష్​ కాలంలో సర్వే చేసినప్పుడు చెరువు ముందు ఊరు అని రాయకుండా ఊరు ముందు చెరువు అని చేశారు. దీంతో ఆర్​ఎస్​ఆర్​ రికార్డ్​లో చెరువు పోరంబోకుగా నమోదైంది. ప్రజాప్రతినిధుల చొరవతో 120 సంవత్సరాల నాటి పట్టా రావడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వం శాశ్వత పరిష్కారం చేసింది" - గ్రామస్థులు

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక గ్రామస్థులు ఈ సమస్యను అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తెచ్చారు. కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు చొరవ తీసుకుని రెవిన్యూ మంత్రి అనగానితో మాట్లాడారు. ఆపై సీఎం చొరవతో ప్రభుత్వం నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఈ మేరకు మే 29న ఆదేశాలు వచ్చాయి. ఆస్తులపై అధికారం కల్పిస్తూ ధ్రువపత్రాలను పంపిణీ చేశారు. దీంతో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల్ని గ్రామానికి ఆహ్వానించి మంగళవారం నాడు సన్మానించారు. వట్టిచెరుకూరుతో పాటు పుల్లడిగుంట, ఏటుకూరు గ్రామాల్లోనూ కొన్ని ఆస్తులు ఏళ్ల తరబడి నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయి. వాటిని కూడా ప్రజల వ్యక్తిగత ఆస్తులుగా గుర్తిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

శతాబ్ద కాలం నాటి భూ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం - గ్రామస్థుల సంబరాలు

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120 YEAR OLD LAND DISPUTE RESOLVED

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