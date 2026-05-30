శతాబ్ద కాలం నాటి భూ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం - గ్రామస్థుల సంబరాలు
ఆర్.ఎస్.ఆర్ రికార్డుల పొరపాటుతో చెరువు పోరంబోకుగా రాసిన అధికారులు - రికార్డుల తప్పుతో 2016 నుంచి నిలిచిపోయిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లు - ఇళ్లు ఉన్నా హక్కుల్లేక, రుణాలు పొందలేక దశాబ్దాలుగా నరకయాతన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 9:22 AM IST
Vatticherukuru Village in Guntur Problems: ఇళ్లు ఉన్నాయి. దశాబ్దాలుగా ప్రజలు నివాసముంటున్నారు. పన్నులు కూడా కడుతున్నారు. కానీ ఆస్తిపై వారికి ఎలాంటి హక్కులు లేవు. అమ్మాలన్నా, పిల్లల పెళ్లిళ్లకు తాకట్టు పెట్టాలన్నా రిజిస్ట్రేషన్లు కావు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి రికార్డుల్లో దొర్లిన ఒకే ఒక్క పొరపాటు ఆ ఊరి జనానికి శాపంగా మారింది. ఎట్టకేలకు కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఒకే ఒక్క నిర్ణయం వారి 120 ఏళ్ల నాటి కష్టాలకు ముగింపు పలికింది. ఇంతకి ఏమిటా ఊరు. అక్కడి ప్రజలకు వచ్చిన కష్టమేమిటో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
చెరువు పోరంబోకుగా నమోదు: గుంటూరులోని వట్టిచెరుకూరు గ్రామం 1134వ సంవత్సరం నుంచే ఉన్నట్లు చారిత్రక రికార్డులు చెబుతున్నాయి. అయితే, గతంలో రికార్డుల్లో జరిగిన చిన్న పొరపాటు వల్ల గ్రామకంఠం భూమిని, పక్కనే ఉన్న చెరువును కలిపి మొత్తం 112 ఎకరాలను చెరువు పోరంబోకుగా నమోదు చేశారు. ఇందులో ఇళ్లు ఉన్న 25.37 ఎకరాల్లో ప్రస్తుతం 515 గృహాలతో పాటు ఎంపీడీఓ కార్యాలయం, ఆసుపత్రి, లైబ్రరీ వంటి ప్రభుత్వ భవనాలు ఉన్నాయి. అధికారులు దీనిని చెరువు పోరంబోకుగా పరిగణించి, 22A నిషేధిత భూముల జాబితాలో చేర్చడంతో 2016 నుంచి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోయాయి. దీనివల్ల ఇళ్లు ఉన్నా హక్కులు లేక, అమ్ముకోవడానికి, బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొందడానికి వీల్లేక గ్రామస్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. అక్కడ ఎలాంటి ఆయకట్టు లేదని జలవనరుల శాఖ స్పష్టం చేసినా సాంకేతిక కారణాలతో ఫైలు ముందుకు కదలలేదు.
120 ఏళ్ల నాటి సమస్య కొలిక్కి: ఈ చారిత్రక తప్పిదాన్ని సరిదిద్దాలని గ్రామస్థులు రెవెన్యూశాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్కు విన్నవించారు. మంత్రి ఆదేశాలతో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన జరిపిన రెవెన్యూ యంత్రాంగం అక్కడ వందేళ్లకు పైగా నివాసాలు ఉన్న మాట వాస్తవమేనని తేల్చింది. రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ జోక్యంతో జిల్లా కలెక్టర్ సాయికాంత్ వర్మ పూర్తి నివేదికను ప్రభుత్వానికి పంపారు. బాధిత ప్రజల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ 25.37 ఎకరాల నివాస ప్రాంతాన్ని నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చొరవతో 120 ఏళ్ల నాటి సమస్య కొలిక్కి వచ్చింది. దీంతో హక్కులు దక్కించుకున్న వట్టిచెరుకూరు గ్రామస్థులు గ్రామంలో బాణసంచా పేల్చి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
