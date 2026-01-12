ETV Bharat / state

సంక్రాంతి పండగ రద్దీ - 12 జన్‌సాధారణ్‌ ప్రత్యేక రైళ్లు - టైమింగ్స్ ఏంటంటే!

సంక్రాంతి రద్దీ నేపథ్యంలో అందుబాటులోకి ప్రత్యేక రైళ్లు - విశాఖ- విజయవాడ మధ్య 12 జన్‌సాధారణ్‌ (అన్‌ రిజర్వుడ్‌) రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించిన రైల్వేశాఖ

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
12 Jansadharan Special Trains To Clear Festive Rush: సంక్రాంతి పండుగ రద్దీ నేపథ్యంలో రైల్వే అధికారులు మరికొన్ని ప్రత్యేక రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీని ప్రకారం విశాఖ-విజయవాడ మధ్య 12 జన్‌సాధారణ్‌ (అన్‌ రిజర్వుడ్‌) రైళ్లను నడుపుతున్నట్లు ప్రకటించారు.

ఈ స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు: జనవరి 12, 13, 14, 16, 17, 18వ తేదీల్లో ఈ రైళ్లు సర్వీసులందించనున్నాయి. విశాఖ - విజయవాడ జన్‌సాధారణ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ (08567) రైలు నిర్ణీత తేదీల్లో విశాఖలో ఉదయం 10 గంటలకు బయల్దేరి సాయంత్రం 4 గంటలకు విజయవాడ చేరుకోనుంది. అలాగే, విజయవాడ - విశాఖ ప్రత్యేక రైలు (08568) విజయవాడలో సాయంత్రం 6.30 గంటలకు బయల్దేరి రాత్రి 12.35 గంటలకు విశాఖ చేరుకోనుంది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు దువ్వాడ, అనకాపల్లి, యలమంచిలి, తుని, అన్నవరం, సామర్లకోట, రాజమండ్రి, నిడదవోలు, తాడేపల్లిగూడెం, ఏలూరు, గన్నవరం స్టేషన్ల మీదుగా రాకపోకలు కొనసాగించనున్నాయి.

కిటకిటలాడిన ఆర్టీసీ బస్సులు: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా సొంత గ్రామాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో ఆర్టీసీ బస్సులు కిటకిటలాడాయి. నందిగామ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతుంది. బస్సుల కోసం బస్టాండ్ లో ప్రయాణికులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. బస్టాండ్ ఆవరణంలో ఎటు చూసినా ప్రయాణికులతో నిండిపోయింది. బస్టాండ్ లో ఎండలో నిలబడి బస్సుల కోసం ఎదురుచూస్తూ అవస్థలు పడుతున్నారు. బస్సులో ఖాళీ లేదని చెప్పినా బస్సు లోపల నిలబడి ప్రయాణం చేస్తున్నారు. బస్టాండ్ లోకి బస్సు వచ్చిందంటే బస్సు కోసం ఉరుకులు, పరుగులు పెడుతున్నారు. రేపటి నుంచి పండగ ప్రారంభం కావడంతో బస్టాండ్లు ప్రయాణికుల తాకిడితో మరింత పెరిగింది.

సంక్రాంతి పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారితో వరుసగా మూడో రోజూ ప్రయాణ ప్రాంగణాలు కిక్కిరిశాయి. హైదరాబాద్ సహ పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున సొంతూళ్లకు చేరుకుంటున్నారు. ఇలా వస్తోన్న వారితో విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ కిటకిటలాడింది. హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ ఆర్టీసీ సహా ఎపీఎస్ ఆర్టీసీ, ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​లో విజయవాడకు చేరుకున్న వారంతా వారి గ్రామాలకు వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ బస్టాండ్​కు చేరుకుంటున్నారు. రద్దీ దృష్ట్యా ఆర్టీసీ అధికారులు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసి ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తున్నారు.

అదనపు బస్సులు ఏర్పాటు: పలు ప్రాంతాలకు వెళ్లే అన్ని రెగ్యులర్ బస్సులకు అదనంగా ఇవి నడుస్తున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర వైపు వెళ్లే అన్ని బస్సుల్లో విపరీతమైన రద్దీ నెలకొంది. ఉభయగోదావరి, విశాఖ, జిల్లాలకు ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాలు సహా మచిలీపట్నం, ఏలూరు, భీమవరం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ ప్రాంతాలకు అధికంగా రద్దీ నెలకొనడంతో అప్పటికప్పుడు అవసరమైన మేరకు బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తుండటంతో మహిళలు కుటుంబాలతో సహా బస్టాండ్లకు చేరుకుంటున్నారు.

అందుకుగాను తగిన గుర్తింపు కార్డులు చూసి ఉచిత ప్రయాణానికి టికెట్లను జారీ చేస్తున్నారు. బస్టాండ్లలో బస్సుల కోసం వేచి చూసే వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా తగిన సదుపాయాలు కల్పించినట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. సొంతూళ్లకు వెళ్తోన్న ప్రయాణికులతో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ రద్దీ కొనసాగుతోంది. మూడు రోజులుగా ప్రయాణికులతో కిటకిట లాడుతుండగా విజయవాడ మీదుగా వెళ్లే అన్ని రెగ్యులర్, ప్రత్యేక రైళ్లలో బెర్తులు నిండిపోయాయి. దాంతో ప్రయాణికులు అప్పటికప్పుడు టికెట్ తీసుకుని జనరల్ బోగీల్లో ప్రయాణించి సొంతూళ్లకు చేరుకుంటున్నారు.

కిక్కిరిసిపోయిన భీమవరం: సంక్రాంతికి వచ్చే వాహనాలతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని రహదారులు కిక్కిరిసిపోయాయి. సోమవారం ఉదయం నుంచి జాతీయ, రాష్ట్రీయ, అంతర్ రహదారుల్లో వాహనాల రద్దీ నెలకొంది. కొన్నిచోట్ల భారీగా వాహనాలు రావడంతో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. భీమవరం చినవంతెన నుంచి రెండు కిలోమీటర్లు పొడవునా ద్విచక్ర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రకాశం చౌక్, అంబేడ్కర్ కూడళ్లలో గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. వాహనాలను క్రమబద్ధీకరించేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.

