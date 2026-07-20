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ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం బ్యాంకులో 12 కోట్ల కుంభకోణం - సీఈవో, క్లార్క్​ల చేతివాటం

శంషాబాద్​ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని చిన్న గోల్కొండలో వెలుగులోకి - బ్యాంక్​ ముందు ఆందోళనకు దిగిన డిపాజిటర్లు - బాధ్యులను అరెస్టు చేసి డబ్బులు రికవరీ చేయాలని బాధితుల ఆవేదన

12 Crore Bank Scam In Shamshabad
12 Crore Bank Scam In Shamshabad (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 5:04 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 5:23 PM IST

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12 Crore Bank Scam In Shamshabad : ఇటీవల కాలంలో అక్రమాలకు అడ్డుఅదుపు లేకుండా పోతోంది. ఆఫీసర్లు, వార్డు బాయ్​లు అనే తేడా లేకుండా దొరికిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్​ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని చిన్న గోల్కొండ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం బ్యాంక్​లో 12 కోట్ల కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. అమాయక ప్రజల డబ్బులు దోచుకోవటంతో వారంతా ఆందోళనకు దిగారు.

డిపాజిటర్ల డబ్బును అక్రమంగా మళ్లింపు : బ్యాంకు సీఈవో బల్లమోని యాదయ్య, క్లర్క్​ సురేందర్ యాదవ్ కుమ్మక్కై డిపాజిటర్ల డబ్బును అక్రమంగా మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. 2008 నుంచి 2011 వరకు బ్యాంకులో 12 కోట్ల కుంభకోణం జరిగినట్లు డిపాజిటర్లు వెల్లడించారు. విషయం బయటకు రావడంతో డిపాజిటర్లు ఆందోళనకు దిగారు. తమ డబ్బు కోసం బ్యాంకు ముందు పెద్ద సంఖ్యలో చేరి నినాదాలు చేశారు. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి భద్రతను పెంచారు.

శంషాబాద్​లో బ్యాంక్​ కుంభకోణం (ETV Bharat)

డిపాజిటర్ల డిమాండ్​ : కుంభకోణంలో బాధ్యులైన సీఈవో బల్లమోని యాదయ్య క్లర్క్ సురేందర్​లపై వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తమ డిపాజిట్లు తిరిగి ఇప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. వారి కష్టార్జితం బ్యాంకులో వేస్తే ఇలా మోసం చేశారని బాధ్యులను అరెస్టు చేసి డబ్బులు రికవరీ చేయాలని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"పది గ్రామాలకు ఈ బ్యాంక్​ అనుకూలంగా ఉంది. ఈ గ్రామాల రైతులందరూ దగ్గరదగ్గరగా 20, 30 ఏండ్ల నుంచి ఇందులో పైసలు దాచుకున్నారు. దాదాపు 11 కోట్ల పైన ఈ కుంభకోణం జరిగింది. ఆ పైసలన్ని డిపాజిటర్లు మోసపోయారు. ఈ కుంభకోణాన్ని ఆఫీసర్లు గానీ రాజకీయ నాయకులు గానీ స్పందించి ఆదుకోవాలి. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటివి జరగకుండా బాధ్యత తీసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాం" - బాధితుడు

బాధ్యులపై చర్యలు తప్పనిసరి : బ్యాంక్ చిన్న గోల్కొండ సహకార సంఘం బ్యాంక్ కుంభకోణం విషయంలో నూతన సీఈవో యాదగిరి రెడ్డి స్పందించారు. సహకార సంఘం బ్యాంకులో డిపాజిట్లకు సంబంధించిన అక్రమాలు జరిగినట్లు గుర్తించిన వెంటనే ఈ విషయంపై జిల్లా అధికారి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. కుంభకోణంపై పూర్తి నివేదిక వచ్చిన తర్వాత బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని యాదగిరిరెడ్డి వివరించారు. బ్యాంకు పారదర్శకత కోసం అన్ని రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నామని డిపాజిట్ దారులకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. డిపాజిట్ దారులు ఆందోళన చెందవద్దని బ్యాంక్ కార్యకలాపాలు యధావిధిగా కొనసాగుతాయని ఆయన తెలిపారు.

ఈ విషయం గురించి ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం ఇవ్వటం జరిగింది. దీనిపైన జిల్లా సహకార అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఏదేమైనా దర్యాప్తులో వచ్చే సమాచారం ఆధారంగానే చర్యలు తీసుకుంటాం. డిపాజిట్ దారులకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూస్తాం. - యాదగిరి రెడ్డి సహకార సంఘం బ్యాంక్ నూతన సీఈవో

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Last Updated : July 20, 2026 at 5:23 PM IST

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COOPERATIVE SOCIETY BANK SCAM
శంషాబాద్​లో బ్యాంక్​ కుంభకోణం
COOPERATIVE BANK SCAM IN SHAMSHABAD

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